Konzert: Guano Apes spielen am 4. November 2022 in Berlin.

Huxleys Neue Welt Guano Apes live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Nach den Sommerfestivals gehen Guano Apes im Herbst auf Clubtour durch Deutschland und Europa und werden am 4. November 2022 für ein Konzert nach Berlin kommen. Fans dürfen sich in Berlin auf die charakteristische Mischung aus Hard-Rock, HipHop und dem melodiösen Sprechgesang von Frontfrau Sandra Nasić freuen.

Mit im Gepäck haben die Niedersachsen eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Open Your Eyes", "You Can't Stop Me" und "Lords of the Boards". Nach mehr als zwei Jahren Corona-bedingter Livepause ist die Band hungrig und glücklich, wieder auf der Bühne stehen zu dürfen.

Wo werden Guano Apes in Berlin auftreten?

Das Konzert findet im Huxleys (Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln) statt. Die Neue Welt ist ein ehemaliger Bierpalast und liegt am östlichen Ende der Straße Hasenheide im Berliner Bezirk Neukölln.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Guano Apes im Huxleys sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 34 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (4. November 2022) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Guano Apes in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Huxleys davon abweichen, aber diese Songs spielten Guano Apes bei ihrem Auftritt im Juni 2022 in Brüssel:

You Can't Stop Me Quietly We Use the Pain Crossing the Deadline Close to the Sun Rain Lose Yourself Like Somebody Fanman Open Your Eyes Fake Pretty in Scarlet Suzie Sunday Lover Lez Big in Japan Lords of the Boards

Gibt es ein Hygienekonzept im Huxleys?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept im Huxleys.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Huxleys?

Die Veranstalter empfehlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen: Mit fünf direkten Busverbindungen, einem Taxistand und zwei U-Bahnanbindungen erreicht man das Huxleys Neue Welt problemlos (Anfahrt: U7, U8 (Hermannplatz), M29, M41, 104). Wer mit dem Auto kommt, sollte keine Probleme mit Parkplätzen haben: Das Umfeld des Huxleys Neue Welt ist kein reines Wohngebiet und bietet deshalb ausreichend Parkmöglichkeiten. Zusätzlich befindet sich direkt neben der Venue ein 1200 Quadratmeter großer Parkplatz, der nachts für 300 Autos zur Verfügung steht.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum Veranstaltungsort Huxleys Neue Welt.

Guano Apes live in Berlin, Freitag, 4. November 2022, Einlass ab 19:00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20:00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln