Verti Music Hall Sarah Connor live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Mit "Christmas in my Heart" hat Sarah Connor eines der erfolgreichsten Weihnachtsalben aller Zeiten in Deutschland veröffentlicht. Jetzt kommt die Soulqueen nach ihrem erfolgreichen Konzertsommer 2022 für vier Weihnachtskonzerte nach Berlin, um im exklusiven Rahmen die Adventszeit einzuläuten. Fans dürfen sich beim "Christmas Concert 2022" auf gefühlvolle und stimmgewaltige musikalische Momente mit Sarah Connor freuen.

Wo wird Sarah Connor auftreten?

Die Konzerte werden in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja und nein, die Abende am Sonntag und Montag sind bis auf Premium-Tickets (ab 129 Euro) ausverkauft. Für die Berlin-Konzerte von Sarah Connor am Sonnabend und Dienstag in der Verti Music Hall sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 69,50 Euro zzgl. Gebühren).

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet an allen vier Abenden (26. bis 29. November 2022) um 18.30 Uhr. Die Konzerte beginnen jeweils gegen 20.00 Uhr.

Die Sängerin Sarah Connor singt auf der Bühne in der Mercedes-Benz Arena.

Foto: Annette Riedl / dpa

Welche Songs wird Sarah Connor in Berlin spielen?

Die Setlist ihrer Weihnachtskonzerte in der Verti Music Hall steht noch nicht fest. Sarah Connor wird aber vermutlich auf Interpretationen bekannter Weihnachtslieder zurückgreifen. Als Anhaltspunkt kann die „Christmas in my Heart“-Tour dienen. Diese Songs spielte Sarah Connor bei ihrer letzten Weihnachtstour in Rostock:

Overture Rudolph the Red-Nosed Reindeer Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) Smile Something's Got a Hold on Me Sisters Are Doin' It for Themselves Close to Crazy Why Does it Rain Hallelujah The Best Side of Life Overture II A Ride in the Snow Santa Claus Is Coming to Town Christmas Dreaming Ave Maria Silent Night Male Kalikimaka Jingle Bells White Christmas Have Yourself a Merry Little Christmas

Zugabe:

Leise rieselt der Schnee Christmas in My Heart Little Love We Wish You a Merry Christmas

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Gibt es ein Hygienekonzept in der Verti Music Hall?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Verti Music Hall.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall.

Sarah Connor live in der Verti Music Hall, Sonnabend (26.), Sonntag (27.), Montag (28.), Dienstag (29. November 2022); Einlass jeweils gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn jeweils 20 Uhr; Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin.