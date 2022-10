Konzert: Heather Nova live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Heather Nova spielt am 14. November 2022 in Berlin.

Heimathafen Neukölln Heather Nova live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Heather Nova kommt im Herbst für eine Akustik-Tour zurück nach Deutschland und wird am 14. November 2022 in Berlin ein teilbestuhltes Akustik-Konzert spielen. Mit im Gepäck hat die Musikerin aus Bermuda Songs aus ihrem Album "Pearl", das im Juni 2019 erschien, sowie Akustikversionen ihrer bekanntesten Hits wie "London Rain", "Heart and Shoulder" und "Like Lovers Do".

Die als Heather Nova bekannte Künstlerin Heather Frith wurde als Tochter einer kanadischen Mutter und eines Vaters von den Bermudas geboren. Der Durchbruch gelang Heather Nova mit ihrem zweiten Studioalbum "Oyster" aus dem Jahr 1994, auf dem sie einen ganz eigenen Sound aus Indie-Rock, Pop und Singer Songwriter-Elementen kreierte. Im August 2022 erschien ihr jüngstes Studioalbum "Other Shores".

Wo wird Heather Nova in Berlin spielen?

Das Konzert findet im Heimathafen Neukölln (Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Heather Nova im Heimathafen Neukölln sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 46,00 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (14. November 2022) um 19.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 21 Uhr.

Auf der Bühne: Sängerin Heather Nova

Foto: Isabel Schiffler / picture alliance / Jazzarchiv

Welche Songs wird Heather Nova in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Heimathafen Neukölln davon abweichen, aber diese Songs spielte Heather Nova bei ihrem Auftritt 2022 in Paris:

Storm Sea Glass Rewild Me Like Lovers Do Walking Higher Waiting for a Girl Like You I Wanna Be Your Light Stayin' Alive Spirit in You Paper Cup Message personnel Island London Rain (Nothing Heals Me Like You Do) Fool for You Make You Mine Moon River Days Heart and Shoulder

Zugabe:

Don't Stop Believin' Doubled Up

Gibt es ein Hygienekonzept im Heimathafen Neukölln?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Hygienebestimmungen für Veranstaltungen im Heimathafen Neukölln.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Heimathafen Neukölln?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Heimathafen Neukölln (Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin) liegt östlich des Tempelhofer Feldes und ist mit der U-Bahn (U7 bis U-Karl-Marx-Str.) gut zu erreichen. Die U-Bahnstation Karl-Marx-Straße liegt praktisch direkt vor der Tür. Auch mit den Buslinien 104 und 166 (Haltestelle Werbellinstraße) und N7 (Haltestelle Karl-Marx-Platz) ist der Heimathafen gut zu erreichen. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Wer dennoch nicht auf sein Auto verzichten möchte, kann auf dem Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Straße oder in den Seitenstraßen in direkter Umgebung sein Glück versuchen.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Heimathafen Neukölln.

Heather Nova live im Heimathafen Neukölln, Montag, 14. November 2022; Einlass ab 19.30 Uhr; Konzertbeginn gegen 21 Uhr; Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin.