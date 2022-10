Foto: Scala & The Kolacny Brothers / Scala & The Kolacny Brothers/ORIGINAL zu : O:\\BILDER\\B_FERT

Konzert: Scala & Kolacny Brothers treten am 22. November 2022 in Berlin auf.

Berliner Kesselhaus Scala & Kolacny Brothers live 2022 – Was Fans wissen müssen

Depeche Mode auf Welttournee 2023: So kommen Sie an Tickets

Depeche Mode auf Welttournee 2023: So kommen Sie an Tickets

Bob Dylan gönnt sich in Berlin gleich zwei Extravaganzen

Bob Dylan gönnt sich in Berlin gleich zwei Extravaganzen

Warum Kiefer Sutherland so gern nach Deutschland kommt

Warum Kiefer Sutherland so gern nach Deutschland kommt

Das belgische Indierock-Chor "Scala & Kolacny Brothers" geht im Herbst 2022 auf Tour und kommt am 22. November 2022 für einen Auftritt nach Berlin. Im Programm der "Mädchennamen"-Tour stehen Songs, in deren Titel der Name einer Frau auftaucht. Neben eigenen Werken wird Scala auch Neuinterpretationen von Songs von den Ärzten, Rammstein, Wir sind Helden, Einstürzende Neubauten, den Toten Hosen, Marlene Dietrich und vielen mehr präsentieren.

Scala ist ein Indie-Rock-Chor unter der Leitung der Kolacny-Brüder, deren Musik sowohl die Choral- als auch die Rockwelt faszinieren. Seit 2002 arrangieren die Brüder Steven und Stijn Kolacny Auftritte für den 60-köpfigen Frauenchor. Bekannt wurde Scala insbesondere durch Interpretationen bekannter Stücke der Pop- und Rockmusik.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 14. November 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 13. November 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 12. November 2022.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit."

Wo werden Scala & Kolacny Brothers auftreten?

Scala & Kolacny Brothers werden im Kesselhaus in der Kulturbrauerei (Knaackstraße 97, 10435 Berlin) auftreten. Das Kesselhaus bietet mit ihrem rauen, industriellen Charme die perfekte Bühne für das Konzert.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, das Berlin-Konzert der Scala & Kolacny Brothers im Kesselhaus ist ausverkauft. Momentan sind auf der Internetseite der Veranstalter keine Tickets mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (12. November 2022) um 19.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.30 Uhr.

Welche Songs werden Scala & Kolacny Brothers in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Kesselhaus in der Kulturbrauerei davon abweichen, aber das sind die Songs des auf dem 2022 erschienenen Albums „Mädchennamen“ von Scala & Kolacny Brothers:

Bonnie & Clyde (Die Toten Hosen) Gabi Und Klaus (Die Prinzen) Cordula Grün (Josh) Jeanny (Falco) Pocahontas (AnneMayKantereit) Puppe (Rammstein) Emanuela (Fettes Brot) Trio Medley (Anna / Dadada) Stella Maris (Einstürzende Neubauten) Elke (Die Ärzte) Ein Narr Für Katrin Rosa Wird Sie Genannt Cordula Grün (Josh)

Wie komme ich zum Kesselhaus?

Das Kesselhaus befindet auf dem Gelände der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg (Eingänge: Knaackstraße 97 und Sredzkistraße 1) und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen - mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85 und S9 bis S-Bhf. Schönhauser Allee), der U-Bahn (U2, Station Eberswalder Straße), oder der Tram 12, M10 und M1 (Eberswalder Straße). Eine gebührenpflichtige Tiefgarage befindet sich unter der Veranstaltungsstätte (Parkhaus: Eingang Sredzkistraße).

Hier finden Sie Informationen und Hinweise zur Anfahrt und den Einlassbestimmungen im Kesselhaus in der Kulturbrauerei.

Gibt es ein Hygienekonzept im Kesselhaus?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen im Kesselhaus

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Scala & Kolacny Brothers live im Kesselhaus, Sonnabend, 12. November 2022, Einlass gegen 19.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin.