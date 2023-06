Das sind die schönsten Strandbäder in Berlin

Die sommerlichen Temperaturen locken an Berlins Badestrände. Wir stellen zehn Strandbäder vor, in denen es viel mehr gibt als Badespaß.

Berlin. Die Strandbäder in Berlin sind im Sommer die perfekte Alternative zu den vollen Freibädern mit gechlortem Wasser oder den zahlreichen Seen im Brandenburger Umland. Zur Erholung gehören bei bestem Wetter natürlich auch eine Bratwurst und die Portion Pommes, die an den Imbissbuden verkauft werden – ideal für Familien mit kleinen Kindern. Die Morgenpost hat die schönsten Strandbäder der Hauptstadt besucht.

Strandbad Berlin: Diese Bäder haben wir besucht

Strandbad Wannsee

Strandbad Tegel

Strandbad Plötzensee in Wedding

Strandbad Weißensee

Strandbad Müggelsee

Freibad Lübars

Seebad Heiligensee

Seebad Friedrichshagen

Strandbad Grünau

Strandbad Jungfernheide

Strandbad Wannsee: Der Klassiker unter den Berliner Strandbädern

Cornelia Froboess sang 1951 in dem Schlager „Pack die Badehose ein“, dass sie erst durch den Grunewald strampeln muss, um zum Strandbad Wannsee zu kommen. Da war die „Badewanne der Berliner“ schon längst eine Institution. Der Sand für den Strand stammt aus Timmendorf.

Foto: Imago/Tom Maelsa

Seit mehr als 100 Jahren ist das Strandbad Wannsee nach wie vor eines der beliebtesten Berliner Strand­bäder. Der bis zu 50 Meter breite und über einen Kilometer lange Sandstrand weckt durch seine Breite Erinnerungen an die Ostsee – und tatsächlich ist es Ostseesand, der hier aufgeschüttet wurde. Das Bad gilt als sehr familienfreundlich, das Wasser bleibt lange seicht. Dazu sorgen ein Spielplatz, Beachvolleyballfelder und diverse kostenpflichtige Einrichtungen wie Bungee-­Trampoline für weitere Abwechslung. Zudem haben FKK-Fans einen eigenen Strandabschnitt.

Adresse: Wannseebadweg 25, Zehlendorf

Anfahrt: S1, S7 bis Nikolassee

Öffnungszeiten: täglich 10–19 Uhr

Eintritt: 5,50, ermäßigt 3,50 Euro

www.berlinerbaeder.de/baeder/strandbad-wannsee

Strandbad Tegel: Ein Verein rettete das Strandbad vor dem Verfall

Das Strandbad Tegel eröffnete neu Anfang Juni.

Foto: privat

Lange war es still um eines der schönsten Strandbäder in Berlin: Die Anlage war seit 2016 geschlossen und verfiel, bis sich der Moabiter Verein Neue Nachbarschaft der Sache annahm: Die Freiwilligen haben das Strandbad Tegel saniert und wollen eine neue Badekultur etablieren. Die Neuerfindung als Zentrum für Erholung und Kultur bedeutet, dass hier nicht nur im Tegeler See geschwommen wird, sondern auch Events aus Kunst und Kultur ins Konzept einfließen.

Adresse: Schwarzer Weg 21, Tegel

Anfahrt: U6 bis Alt-Tegel (längerer Weg) oder Bus 222 bis Spechtstraße, von dort 15 Minuten Fußweg

Öffnungszeiten: täglich 9–20 Uhr

Eintritt: 3, ermäßigt 2 Euro, bis 16 Jahre kostenlos

www.seeee.de

Strandbad Plötzensee in Wedding: Badeidylle direkt am malerischen Plötzensee

Das Strandbad Plötzensee (Archivbild).

Foto: pa

Mit seinem großen Angebot ist das Freibad ideal für Familien. Die Kinder haben jede Menge Abwechslung, während sich Erwachsene genüsslich entspannen können – am Strand oder in Hängematten in den Bäumen an der Liegewiese. Wer gerne hüllenlos schwimmen möchte, kann dies im FFK-Bereich tun.

Adresse: Nordufer 26, Wedding

Anfahrt: Tram M13, M50 bis Virchow-­Klinikum, Bus 106 bis Sylter Straße

Öffnungszeiten: täglich 9–22 Uhr (Bade­schluss 19 Uhr)

Eintritt: 8, ermäßigt 5 Euro, Kinder bis drei Jahren kostenlos

strandbad.ploetzensee.de

Strandbad Weißensee: Ein hübsches, sehr gepflegtes Kleinod

Das Ziel von Schwimmern: die Fontäne im Weißen See.

Foto: Imago/Friedel

Am östlichen Ufer des Weißen Sees ist mit dem Strandbad Weißensee ein hübsches, sehr gepflegtes Kleinod entstanden, in dem ­riesige Palmen in Kübeln, Sonnenschirme aus Bast sowie die Bar mit leckeren Cocktails für südliches Flair sorgen. Dabei kann man es sich hier auch bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken auf Bierbänken gut gehen lassen. Während die Erwachsenen auf Strandliegen entspannen, können die Kinder auf einem Spielplatz mit Kletterturm oder auch im Nichtschwimmerbereich toben.

Adresse: Berliner Allee 155, Weißensee

Anfahrt: Tram M4 bis Weißer See

Öffnungszeiten: täglich 10-19 Uhr

Eintritt: 6, ermäßigt 3,50 Euro

www.strandbadweissensee.de

Strandbad Müggelsee: Cocktails und Party-Feeling bei freiem Eintritt

Am Müggelsee ist der Badespaß kostenlos.

Foto: Imago/Travel-Stock-Image

Kalifornischer Spirit in Köpenick: In dem Traditionsbad schmettern athletische Besucher Volleybälle übers Netz oder sonnen sich nahtlos braun im FKK-Bereich. Ruhigere Gemüter entspannen bei einer Partie Großschach. Kinder haben ihren Spaß, da das Ufer am Mügelssee sanft abfällt. Eis und Getränke gibt es am denkmalgeschützten Strandkiosk. Aktuell wird das Strandbad bis 2024 saniert - bei laufendem Betrieb.

Adresse: Fürstenwalder Damm 838, Köpenick

Anfahrt: Tram 61 bis Freibad Müggelsee

Öffnungszeiten: täglich 9–21 Uhr

Eintritt: frei

Freibad Lübars: Ein 20 Meter weißer Sandstrand am Ziegeleisee

Das Strandbad Lübars (Archivbild).

Foto: Janine Richter

Der kleine Ziegeleisee war einst eine Tonabbaustelle. Heute säumt ein 20 Meter breiter weißer Sandstrand eine Seite des Ufers. Weiße Strandkörbe stehen dort, Schilfinseln wachsen in hohen Büschen, das Wasser ist klar. Im hinteren Teil tummeln sich Sonnenanbeter, Kinder und Jugendliche auf einer großen Liegewiese. Neben der Idylle im Freibad Lübars sorgen ein Sprungturm, ein Beachvolleyballfeld und Wasserrutschen für Spaß. An einer Holzbude am Strand werden Cocktails, Bier oder Waffeln verkauft. Ein Restaurant gehört auch dazu.

Adresse: Am Freibad 9, Reinickendorf

Anfahrt: S-Bhf. Waidmannslust, Bus 222 bis Vierrutenberg

Öffnungszeiten: täglich 9–19 Uhr

Eintritt: 7, ermäßigt 5 Euro, Abendtarif: 4,50 Euro

www.strandbad-luebars.de

Seebad Heiligensee in Reinickendorf: Eines der ruhigsten Berliner Strandbäder

Es ist zwar ein Familienbad, aber auch junge Singles und Senioren können sich dort wohl fühlen und am sandigen, flach abfallenden Ufer die Füße kühlen. Weiter draußen beim Kraulen stört kein Motorboot die Idylle, denn die haben dort am Heiligensee Fahrverbot. Hier scheint die Zeit stehengeblieben zu sein.

Adresse: Sandhauser Straße 132, Reinickendorf

Anfahrt: U6 bis Alt-Tegel, Bus 133 bis Alt-Heiligensee

Öffnungszeiten: täglich 9–19 Uhr

Eintritt: 3,50 Euro, Kinder 3 Euro, bis drei Jahren frei

Seebad Friedrichshagen: Zum Relaxen und Sonnenbaden

Das Seebad Friedrichshagen (Archivbild).

Foto: dpa Picture-Alliance / Britta Pedersen / picture alliance / dpa

Badegäste können sich ein Stand-up-Paddle oder ein Floß ausleihen. Im feinkörnigen Sand kann Beachvolleyball gespielt werden. Der Sonnensteg mit Liegestühlen bietet sich zum Relaxen und Sonnenbaden an. Dazu gibt es im hübschen Sommergarten frisch ­gezapftes Bier.

Adresse: Müggelseedamm 216, Köpenick

Anfahrt: S3 bis Friedrichshagen, Tram 60 bis Altes Wasserwerk

Öffnungszeiten: täglich 10–19 Uhr

Eintritt: 7, ermäßigt 4,50 Euro

www.seebad-friedrichshagen.de

Strandbad Grünau: Baden in der Dahme und viele Sportmöglichkeiten

Das Strandbad Grünau (Archivbild).

Foto: picture alliance / ZBpicture-alliance / picture alliance / ZBpicture-alliance/dpa-Zentralbildpicture-alliance

Das älteste Familienbad Berlins liegt am Ufer des Langen Sees. Ein Nichtschwimmerbereich lässt den Kleinen alle Freiheiten, während sich die geschulteren Schwimmer bis in den Dahmestrom hinauswagen können, um die Schiffe zu verfolgen. Danach geht’s zum Aufwärmen zurück auf die großen Liegewiesen. Strandkörbe, Stand-up-Paddling-Boards oder das Beachvolleyball-Feld können bereits vor dem Besuch online reserviert werden.

Adresse: Sportpromenade 9, Köpenick

Anfahrt: ab Berlin-Grünau mit Tram 68 bis Strandbad Grünau

Öffnungszeiten: tgl. 10–19 Uhr

Eintritt: 7,50, ermäßigt 5 Euro, Kinder bis 5 Jahren kostenlos, ab 17 Uhr kostenfrei

www.strandbadgruenau.de

Strandbad Jungfernheide in Charlottenburg: Wasserskifahren im Jungfernheidesee

Das Strandbad Jungfernheide ist von Wald umgeben.

Foto: Imago/Elsässer

Umringt von einem Wäldchen, ist der künstlich angelegte Jungfernheidesee neben dem gepflegten Strandbad ein Hort der Ruhe. Im Nichtschwimmerbereich planschen Kinder oder sausen von der ­Rutsche. Gute Schwimmer können eine künstliche Insel ansteuern. Die Wasserskianlage macht Anfänger und auch Profis glücklich. Wem der Sand dann aus allen Körperfalten rieselt, der kann sein Badehandtuch auf den Rasenflächen ausbreiten. Ein Imbiss und ein Restaurant versorgen die Hungrigen und Durstigen.

Adresse: Jungfernheideweg 60, Charlottenburg

Anfahrt: U7 bis Siemensdamm

Öffnungszeiten: tgl. 10–19 Uhr

Eintritt: Montags bis freitags 8 Euro, sonnabends und sonntags 10 Euro

www.strandbad-jungfernheide.de