Corona in Berlin: 1008 Neuinfizierte, Zahl der Todesopfer steigt auf 846

Deutschland kehrt wegen des Anstiegs der Corona-Infektionszahlen und -Todesfälle am Mittwoch zu einem harten Lockdown zurück. In Berlin begrüßen viele Menschen diese Entscheidung

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 79.806 Menschen infiziert. 846 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 59.579 Patienten gelten inzwischen als genesen. 19.381 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 197,5.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

10.05 Uhr: Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Mitte - 23 Tote

In Berlin-Mitte hat es einen Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim mit 23 Toten gegeben. Wie der Tagesspiegel berichtet, handelt es sich um das Gesundheits- und Pflegezentrum „Goldenherz“. Dem Bericht zufolge haben sich mehr als 150 Personen mit dem Virus infiziert. Davon seien 108 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 46 Mitarbeiter infiziert. Unter den Verstorbenen sind laut Tagesspiegel 22 Bewohner und ein Mitarbeiter.

9.02 Uhr: Grenze zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice bleibt teilweise geöffnet

In Frankfurt (Oder) können bestimmte Personen trotz des bevorstehenden Corona-Lockdowns weiter die Grenze nach Slubice überqueren. Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) sagte am Dienstag im Inforadio vom RBB, möglich sei das für Berufspendler, Schüler, Studierende und für Menschen, die Familienmitglieder im jeweils anderen Teil der Doppelstadt besuchen möchten. „Es ist eine bessere Situation als im Frühjahr“, so Wilke. „Wir haben ja sehr darum gekämpft, dass man nicht einfach jetzt die Grenze wieder schließt.“

Verboten sei dann allerdings der so genannte „kleine Grenzverkehr“, etwa zum Einkaufen, Tanken oder für Dienstleistungen. „Das wird ab Mittwoch nicht mehr möglich sein - und das ist auch in Ordnung“, sagte Wilke.

7.29 Uhr: Lockdown in Berlin offiziell beschlossen

Der Berliner Senat hat zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Einschränkungen und Verbote auch offiziell beschlossen und veröffentlicht. Das teilte die Senatskanzlei am späten Montagabend mit. „Die Verordnung tritt am 16. Dezember 2020 in Kraft und gilt zunächst bis zum Ablauf des 10. Januar 2021“, hieß es dazu.

Der Senat hatte sich am Sonntag darauf verständigt, weitgehend die zuvor getroffene Bund-Länder-Vereinbarung zu übernehmen und das öffentliche Leben ab Mittwoch noch weiter herunterzufahren. Welche Corona-Regeln in Berlin ab Mittwoch gelten, lesen Sie HIER.

4.31 Uhr: Lichtblicke: Botschaften von Bürgern am Schloss Bellevue

Mit einer Lichtprojektion am Schloss Bellevue will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum Ende des schwierigen Coronajahres ein Zeichen des Zusammenhalts setzen. Von diesem Dienstag an bis Donnerstag jeweils von 16.30 bis 22.00 Uhr werden Botschaften von Bürgern an der Fassade des Schlosses zu lesen sein, teilte ein Referent mit. Bereits 630 Botschaften sind demnach eingegangen, weitere Bürger könnten sich beteiligen. „Ich möchte wissen, was Sie bewegt und Ihnen auf dem Herzen liegt. Und trotz aller Ungewissheit, die Corona mit sich bringt: Was wünschen Sie sich für unsere Gesellschaft? Was sind Ihre Hoffnungen für die Zukunft?“, hieß es vom Bundespräsidenten.

Zu den bereits eingereichten Botschaften gehören diese: „Ich möchte wieder die Welt entdecken. Ich habe Meerweh, ich habe Bergweh, ich habe Fernweh.“, „An Herausforderungen kann man wachsen und daraus etwas Neues entstehen lassen! Niemals die Zuversicht verlieren!“ und auch ganz persönliche Nachrichten wie diese: „Liebste Omi, dieses Jahr bist Du 102 geworden - leider konnten wir uns nicht einmal umarmen. Halte durch! Wir verschieben‘s auf 2021 zum 103.“.

3.31 Uhr: Landtag entscheidet über stärkere Beteiligung an Corona-Regeln

Einen Tag nach dem Kabinettsbeschluss zum harten Lockdown in Brandenburg entscheidet der Landtag über mehr Mitwirkung bei neuen Regeln gegen das Coronavirus. Die Abgeordneten stimmen am Dienstag (13.00 Uhr) über einen Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen sowie der oppositionellen Freien Wähler ab, nach dem der Landtag eine neue Corona-Verordnung auch stoppen kann. Die Landesregierung soll verpflichtet werden, den Gesundheitsausschuss des Landtags noch vor dem Erlass einer Verordnung zu informieren. Nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Erik Stohn kann damit auch die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung steigen.

Die Parlamentarier wollen auch über eine Aussetzung der automatischen Erhöhung ihrer Diäten entscheiden. Im Antrag der drei Koalitionsfraktionen heißt es: „Die Abgeordneten (...) sehen sich gehalten, sich mit den Menschen im Land solidarisch zu zeigen, die mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie kämpfen.“ Der Landtag hatte im Februar beschlossen, dass die Landtagsabgeordneten bis 2024 automatisch jedes Jahr mehr Geld bekommen. Der Grundbetrag steigt automatisch nach der prozentualen Einkommensentwicklung. Danach wäre die Entschädigung für 2021 um 3,4 Prozent gestiegen.

Montag, 14. Dezember 2020

19.45 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Kapek will auch „Zündverbot“ zu Silvester

Die Berliner Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek fordert Nachbesserungen bei dem von Bund und Ländern wegen der Corona-Pandemie vereinbarten Verkaufsverbot für Silvesterböller. „Nur wenn es eine konsequente Regelung inklusive eines Kauf- und Zündverbots gibt, können wir wirklich davon ausgehen, dass es keine Böllerei in der Silvesternacht geben wird“, sagte Kapek am Montag aus Anfrage.

„Um Verletzungen vorzubeugen und das überlastete Rettungs- und Pflegepersonal zu entlasten, fordern wir daher Bundesinnenminister Horst Seehofer auf, die Sprengstoffverordnung entsprechend anzupassen und die Regelungslücke zu schließen.“

19.30 Uhr: FFP2-Masken werden an Senioren und chronisch Kranke verteilt

Von Dienstag an können Berliner, die zu einer Corona-Risikogruppe gehören, die ersten kostenlosen FFP2-Masken erhalten. Eine entsprechende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums tritt dann in Kraft, wie ein Ministeriumssprecher bestätigte. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände rechnet mit enormem Kundenandrang und warnt vor langen Warteschlangen.

In einem ersten Schritt sollen ab Dienstag über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen drei Masken gratis in der Apotheke holen können. Zum Abholen ist Zeit bis zum 6. Januar. Dazu genügt die Vorlage des Personalausweises oder die nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen. Zur Abholung könne auch eine andere Person bevollmächtigt werden.

19 Uhr: Buchläden dürfen in Berlin offen bleiben

Tierbedarf, Fahrräder, Lebensmittel, Sanitäts- und Drogeriebedarf: Diese und einige andere Sortimente finden sich auf der Liste der Ausnahmen vom harten Lockdown, den die Ministerpräsidenten der Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag in ihrem Beschlusspapier aufgeführt haben. In Berlin soll ein gerade in der Vorweihnachtszeit bedeutender Sektor hinzukommen: die Buchläden. Lesen Sie hier den ganzen Artikel!

18.57 Uhr: Ausgangsbeschränkungen in Brandenburg ab Mittwoch

Ab Mittwoch gilt in Brandenburg gegen das Coronavirus ein harter Lockdown. Das rot-schwarz-grüne Kabinett beschloss die schärferen Regeln am Montag, einen Tag nach der Vereinbarung von Bund und Ländern. Dazu zählt auch eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22 Uhr bis 5 Uhr, das Schließen von Läden bis auf den täglichen Bedarf und ein Feuerwerksverbot an belebten Plätzen für Silvester.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von tiefen Einschnitten, die Maßnahmen seien aber nötig: „Die Lage ist dramatisch in Brandenburg.“ Er appellierte an alle Bürger mitzumachen. Die Regeln sollen zunächst bis 10. Januar gelten.

Ab Mittwoch (16.12.) dürfen die Brandenburger tagsüber nur noch mit Ausnahmen nach draußen - zum Arbeiten, Einkaufen, zum Besuch von Schulen und Kitas, Ärzten und Behörden und für Sport allein, zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Hausstands.

Nachts werden die Beschränkungen verschärft: Von 22 Uhr bis 5 Uhr ist auch Joggen oder Spazierengehen nicht mehr erlaubt. „Damit gehen wir über den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz hinaus“, betonte Woidke. An Heiligabend und Silvester gibt es Ausnahmen für die Zeit von 22 Uhr bis 2 Uhr. Außerdem gilt ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit - Glühwein auf der Straße ist ab Mittwoch also tabu. Polizei und Ordnungsämter würden diese Beschränkungen streng kontrollieren, warnte Innenminister Michael Stübgen (CDU).

Der kleine Grenzverkehr nach Polen wird eingeschränkt. Auch kurze Einkaufsbesuche ziehen eine Quarantäne nach sich. Es gibt aber Ausnahmen, etwa für Pendler oder Schüler. Bisher war eine Quarantäne von zehn Tagen nicht nötig, wenn man sich weniger als 24 Stunden in einem Nachbarstaat als Risikogebiet aufhält.

Hotspot bleibt der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit einem Wert von 550 neuen Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Seit diesem Montag gelten dort schärfere Corona-Regeln wie eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 20 Uhr bis 5 Uhr.

18.47 Uhr: Schüler demonstrieren gegen Corona-Leugner

Eine Gruppe von Schülern und Studenten hat am Montagabend am Anger in Pankow gegen Corona-Leugner, rechte Verschwörungsmythen und „besorgte Eltern“ demonstriert, die seit einigen Wochen Passanten an der Breite Straße gegen Infektionsschutzmaßnahmen aufbringen wollen. Lesen Sie HIER mehr!

18 Uhr: Corona-Ausbruch in Reinickendorfer Pflegeheim - bisher zwölf Tote

In Berlin-Reinickendorf sind in einem Pflegeheim mehrere Menschen mit bzw. an einer Corona-Infektion gestorben.

Das Gesundheitsamt Reinickendorf bestätigte dem Sender RBB, dass es sich dabei um eine Einrichtung an der Techowpromenade handele. Bei dem Corona-Ausbruch seien bisher zwölf Menschen gestorben. Amtsarzt Patrick Larscheid sagte, es hätten sich bisher 80 Bewohner und 30 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert.

Man gehe davon aus, dass das Cornavirus von Besuchern in das Pflegeheim getragen worden sei. Der Betreiber kündigte an, sich am Dienstag zu den Vorfällen zu äußern.

17.31 Uhr: Berliner Senat berät über Corona-Lage

Einen Tag vor dem mehrwöchigen Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie berät der Berliner Senat am Dienstag (PK 13 Uhr) über den letzten Stand der Umsetzung. Unter anderem wollen die Senatorinnen und Senatoren einige Detailfragen besprechen, die sich nach dem Lockdown-Beschluss vom Sonntag stellen. Dazu gehört unter anderem die Frage, wo Menschen mit Holz- oder Kohleheizungen Brennstoff herbekommen, wenn etwa Baumärkte geschlossen sind.

Daneben soll es im Senat um die Teststrategie gehen. So sind in der Pflege regelmäßige Tests von Mitarbeitern, Heimbewohnern oder Besuchern vorgesehen. Mancherorts gibt es aber Umsetzungsprobleme, weil dafür Personal fehlt.

Der Senat hatte sich am Sonntag darauf verständigt, gemäß der zuvor beschlossenen Bund-Länder-Vereinbarung das öffentliche Leben vom Mittwoch an zunächst bis zum 10. Januar herunterzufahren. Geschäfte mit Ausnahme von Läden für den täglichen Bedarf und Schulen müssen schließen, in Kitas soll nur eine Notversorgung angeboten werden.

Der Senat appellierte an die Bevölkerung, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und die Wohnung nur aus triftigem Grund zu verlassen. Mit den Maßnahmen ist die Hoffnung verbunden, die seit längerem sehr hohen Infektionszahlen zu reduzieren und das Gesundheitswesen zu entlasten.

16.47 Uhr: Menschen eher zu Fuß oder mit Auto unterwegs

Während der Corona-Pandemie sind die Menschen in Berlin und Brandenburg nach Angaben des Landesamtes für Statistik weniger mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mehr mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs. Mit Beginn des Lockdowns Mitte März gingen die Suchanfragen beim Navigationsdienst des Handyherstellers Apple in den beiden Bundesländern massiv zurück, wie das Amt am Montag bei der Vorstellung des Jahrbuchs 2019 und eines Corona-Dossiers in Potsdam mitteilte. Dafür stiegen die Anfragen für Strecken zu Fuß und mit dem Auto an.

In Brandenburg waren Menschen den Handydaten zufolge, die von den Statistikern ausgewertet worden sind, mehr zu Fuß und mit dem Auto unterwegs als in der Hauptstadt. Hier wurden demnach weniger Anfragen für Wege gestellt. Die Statistiker vermuten, dass in Berlin die Wege zu Einrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfs wie beispielsweise Supermärkte kürzer sind als auf dem Land und die Menschen daher keine Navigation brauchen.

16.38 Uhr: Blutspenden in Berlin auch während Lockdown möglich und nötig

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) weist darauf hin, dass eine Blutspende in Berlin auch während des Lockdowns möglich und nötig ist. "Das Blutspendewesen gilt als systemrelevante Einrichtung in der Krankenversorgung. Deshalb wird der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in den kommenden Wochen weiterhin regelmäßig Blutspendetermine anbieten", heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Das Terminangebot weise ausschließlich Spendeorte aus, die die Einhaltung notwendiger Hygiene- und Abstandsregeln zum Schutz der Spender und des Personals sowie ehrenamtlicher Helfer ermöglichen. Für die Blutspende ist eine Online-Terminreservierung erforderlich.

16.14 Uhr: KaDeWe öffnet heute und morgen länger

Das Kaufhaus KaDeWe öffnet vor dem Lockdown länger seine Türen. „Wir freuen uns, unsere Kundinnen und Kunden am 14.12. und 15.12. zu unseren verlängerten Öffnungszeiten bis jeweils 22 Uhr im KaDeWe zu begrüßen“, teilte eine Sprecherin am Montag der Berliner Morgenpost mit.

16.04 Uhr: 1008 weitere Neuinfizierte in Berlin, 25 weitere Todesfälle

In Berlin haben sich binnen 24 Stunden weitere 1008 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie haben sich damit nachweislich 79.806 Menschen angesteckt. 25 weitere Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben, die Zahl der Todesfälle steigt auf 846. 59.579 Menschen gelten inzwischen als genesen, damit sind 19.381 Menschen in Berlin akut mit dem Coronavirus infiziert.

1372 Menschen werden derzeit mit Covid-19 in Berlins Krankenhäusern behandelt, davon müssen 337 intensivmedizinisch versorgt werden. Die Corona-Ampel für den 4-Tage-R-Wert steht mit 1,02 auf Grün, die Ampel für die 7-Tage-Inzidenz ist mit 197,5 nach wie vor rot. Auch die Ampel für den Anteil der Intensivbetten, die mit Covid-19-Patienten belegt sind, steht mit 27,4 Prozent auf Rot.

16 Uhr: GdP-Sprecher - Corona-Zahlen bei der Berliner Polizei steigen leicht

Die Corona-Zahlen bei der Berliner Polizei sind wieder angestiegen. Das meldet der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, Benjamin Jendro, bei Twitter. Demnach gebe es derzeit 104 infizierte Polizei-Mitarbeiter (+ 4 zur Vorwoche), 362 befänden sich in Quarantäne (+146). Zu den Zahlen schrieb Jendro: "Mobiles Arbeiten da, wo es geht, bitte forcieren".

Nach einer guten Tendenz zuletzt sind die Zahlen der Corona-Betroffenen in der @polizeiberlin jetzt wieder angestiegen - Den Kolleg. alles Gute - Mobiles Arbeiten da, wo es geht, bitte forcieren

* 103 infizierte Kolleg. (+4 zur Vorwoche)

* 362 weitere in Quarantäne (+146) — Benjamin Jendro (@Djeron7) December 14, 2020

