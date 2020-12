Polizeischutz: Schüler demonstrieren gegen Corona-Leugner

Mehr als 50 Schüler demonstrierten am Montagabend in Pankow gegen die Verharmlosung des Coronavirus.

Berlin. Hip-Hop-Musik, Plätzchen, heißer Tee und scharfe Kritik: Eine Gruppe von Schülern und Studenten hat am Montagabend am Anger in Pankow gegen Corona-Leugner, rechte Verschwörungsmythen und „besorgte Eltern“ demonstriert, die seit einigen Wochen Passanten an der Breite Straße gegen Infektionsschutzmaßnahmen aufbringen wollen.