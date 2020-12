Corona-Lage in Berliner Heimen ist dramatisch

Das Virus grassiert in Berliner Alteneinrichtungen. Noch mehr Tote in Reinickendorf. Ein Spitzenverband schreibt Brandbrief

Berlin. Das Coronavirus hat sich massiv in Berliner Alten- und Pflegeheimen ausgebreitet. Inzwischen wurde gut jeder zehnte der mehr als 30.000 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet. Unter den 23.000 Mitarbeitern, von denen viele in Teilzeit und im Schichtsystem beschäftigt sind, waren es laut Senatsgesundheitsverwaltung 1619, also etwa sieben Prozent. Inzwischen geht jeder zweite der bisher 928 Corona-Todesfälle in Berlin auf das Infektionsgeschehen in den knapp 400 Pflegeeinrichtungen zurück.