Corona in Berlin: 17 weitere Tote, 953 neue Corona-Infizierte

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 88.030 Menschen infiziert. 1024 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 67.133 Patienten gelten inzwischen als genesen. 19.873 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 218,2.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

18.15 Uhr: Diese Impfdosen-Lieferungen erwartet Berlin

Die Gesundheitsministerkonferenz hat am Abend von Bundesminister Jens Spahn (CDU) Informationen über die zur Verfügung stehenden Impfdosen erhalten. Demnach werden für Deutschland am 26. Dezember 151.125 Impfdosen der Firma Biontech geliefert, am 28. Dezember 521.625 und am 30. Dezember 672.750. Für die erste Kalenderwoche 2021 würden 672.750 Impfdosen erwartet, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit mit. In der Summe wären das 2.018.250 Dosen. Berlin muss davon nach dem gültigen Verteilungsschlüssel zwischen den Ländern 4,5 Prozent bekommen. Das wären fast 91.000 Portionen.

Laut Senatsgesundheitsverwaltung kommen am 26. Dezember 9750 Impfdosen, am 28. Dezember 19.500 Impfdosen und am 30. Dezember 29.500 Impfdosen in Berlin an. Mit Beginn 2021 würden wöchentliche Lieferungen à 29.750 Impfdosen erwartet.

Berlin erwartet am

🔴26. Dez 9.750 Impfdosen von @BioNTech_Group , am

🔴28. Dez 19.500, und am

🔴30. Dez 29.500.

Mit Beginn 2021 werden wöchentliche Lieferungen à 29.750 Impfdosen erwartet. Die Zahlen für Deutschland entnehmen Sie bitte der PM: https://t.co/oUxxnlwL6N — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) December 21, 2020

16.25 Uhr: 17 weitere Tote, 953 neue Corona-Infizierte

In Berlin sind 17 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1024. Das meldet die Senatsgesundheitsverwaltung am Montag.

953 neue Infektionen wurden bestätigt, 516 waren es am Sonntag. 19.873 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 20.163 waren es am Sonntag. 67.133 Menschen gelten inzwischen als genesen.

362 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, vier weniger als am Sonntag. 1584 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, sechs mehr als am Sonntag.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 29 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 218,2 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 1,10 Grün.

Die Corona-Zahlen in den Berliner Bezirken

Foto: Lageso

16.20 Uhr: Alle 74 Flugpassagiere aus Großbritannien am BER negativ getestet

Die am BER gestrandeten Flugpassagiere aus Großbritannien durften den Flughafen am Montag verlassen. Die 74 Reisenden seien mit Schnelltests negativ auf das Coronavirus getestet werden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag.

Die Passagiere waren an Sonntag mit Flügen aus Großbritannien gekommen. Unter ihnen waren 43 polnische Staatsbürger. Zunächst war die Gesamtzahl mit 77 angegeben worden. Drei britische Staatsbürger seien jedoch freiwillig in ihre Heimat zurückgereist.

Wegen einer neuen Variante des Coronavirus ist die Einreise von Flugpassagieren aus Großbritannien an mehreren deutschen Flughäfen am Sonntagabend zunächst gestoppt worden. Ab Mitternacht untersagte Deutschland Flüge aus dem Vereinigten Königreich.

15.09 Uhr: Impfzentren sind startbereit

Berlins Impfzentren sind startbereit, werden aber noch nicht sofort genutzt. Das erklärte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag nach einem Rundgang durch das Impfzentrum in der Arena Treptow (Treptow-Köpenick), das sie gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller besucht hat. „Wir haben an sechs Standorten Impfzentren eingerichtet. Die sind heute alle fertiggestellt“, sagte Kalayci. In der Anfangsphase sollen sich die Impfungen aber auf die Berliner Pflegeheime beschränken.

Weil die Impfmenge nach den aktuellen Informationen nicht für größere Massenimpfungen in den Impfzentren ausreichen werde, sei für den 27. Dezember der Start der mobilen Impfteams geplant, die die Pflegeheime anfahren sollen, sagte Kalayci. Nach der Freigabe des Impfstoffs durch die EU-Arzneimittelbehörde EMA sei mit den Lieferungen für den 26. Dezember zu rechnen, so die Senatorin. Die EMA stellt an diesem Montag ihre Beurteilung vor. Die EU-Kommission will dann am Dienstag oder Mittwoch über die formelle Zulassung in der EU entscheiden.

Wenn dann weitere Impfstoffdosen verfügbar seien, könnten auch die Impfzentren an den Start gehen - als erstes die Arena Treptow, Berlins größtes Impfzentrum. „Und immer wenn mehr Impfstoff da ist, werden wir auch weitere Impfzentren in Betrieb nehmen“, so die Gesundheitssenatorin. Das Impfzentrum im Stadtteil Alt-Treptow verfügt Kalayci zufolge über 80 Impfkabinen. „Wir haben insgesamt für alle sechs Impfzentren 300 Impfkabinen. Und wir haben pro Impfling 57 Minuten eingeplant.“

Kalayci äußerte sich zurückhaltend auf die Frage, mit wie viel Impfdosen Berlin rechnen könne: „Ich bin inzwischen etwas vorsichtig mit Zahlen“, sagte die SPD-Politikerin. Die erste Lieferung für Deutschland betrage nach den aktuellen Informationen 300 000 Impfdosen. „Das bedeutet für Berlin 13 500“, sagte Kalayci. Im Januar würden es dann deutlich mehr. Über das Thema wollten die Gesundheitsminister der Länder sich noch am Montag mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) austauschen.

14.42 Uhr: Dehoga - Novemberhilfen in Brandenburg ab 10. Januar

Hotels- und Gaststätten in Brandenburg können nach Angaben des Branchenverbandes Dehoga ab dem 10. Januar mit der endgültigen Bearbeitung und anschließenden Auszahlung der beantragten Novemberhilfen rechnen. Das sei in einem Gespräch mit Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) vereinbart worden, sagte Dehoga-Präsident Olaf Schöpe am Montag. Zuvor wurden ihm zufolge schon Abschläge an die Betroffenen gezahlt. Die Dezemberhilfen zur Entschädigung der finanziellen Ausfälle dürften dann etwa vier Wochen später folgen.

Ziel sei, dass die Anträge der Unternehmen, die in den vergangenen Wochen keine oder nur eine anteilig sehr geringe Abschlagszahlung erhalten haben, besonders rasch bewilligt werden, sagte Steinbach. Er sicherte zu, dass die Abschlagszahlungen für die Novemberhilfe für alle Unternehmen, die nur 10.000 Euro bekommen haben, je nach Anspruch noch in diesem Jahr bis maximal 50 000 Euro erhöht würden. So sei es mit dem Bund vereinbart.

13.59 Uhr: Woidke - „Corona Regeln beachten und möglichst wenige Kontakte“

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat an die Brandenburger appelliert, über die Weihnachtsfeiertage die Corona-Regeln streng zu beachten. „Das Coronavirus kennt keine Weihnachtsfeiertage und es wird jede Chance nutzen - das haben wir ja in den letzten Tagen und Wochen erleben müssen - um sich weiter auszubreiten und Menschen zu gefährden“, sagte Woidke auf seiner Pressekonferenz zum Jahresende am Montag. Daher sei Abstand halten das oberste Gebot, betonte der Regierungschef: „Die Corona-Regeln beachten, möglichst wenig Kontakte haben und damit dem Virus keine Chance geben.“

13.06 Uhr: Berliner Erzbischof ruft zu „besonnenen Weihnachten“ auf

Der katholische Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, hat dazu aufgerufen, angesichts der Corona-Pandemie Familienfeiern und Gottesdienste zu Weihnachten besonnen zu feiern. Wegen der Corona-Pandemie sei eine Begrenzung der Kontakte nötig, erklärte Koch als Vorsitzender der Kommission Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz am Montag. Weihnachten nicht wie gewohnt feiern zu können, sei für ihn ein schwer zu ertragender Gedanke. Der Schutz der Menschen habe aber Vorrang.

Dazu seien Solidarität, Selbstdisziplin und Verzicht sowie die Bereitschaft nötig, das Weihnachtsfest anders zu feiern als gewohnt und auf liebgewordene Rituale und Begegnungen zu verzichten, erklärte Koch weiter. Es sei ihm ein Herzensanliegen, dass alle Gläubigen, die an einem Gottesdienst teilnehmen möchten, dies auch tun könnten. Dafür gebe es auch veränderte Formate für Gottesdienste.

So stellen sich auch die Kirchen in Berlin und Brandenburg auf den Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus ein. Geplant sind Angebote wie Singen vom Balkon zu Heiligabend, Beten im Freien oder Weihnachtsboxen. Die Teilnahme an den Gottesdiensten ist in den meisten evangelischen und katholischen Gotteshäusern nur mit einer Anmeldung möglich. In vielen Kirchen sind die Plätze aber schon seit Wochen vergeben.

14.38 Uhr: Bund stützt Musiker mit Klassik-Stipendien

Mit Blick auf die Corona-Pandemie fördert der Bund freischaffende Musikerinnen und Musiker mit Klassik-Stipendien. Vorgesehen sind nach Angaben vom Montag 1500 Hilfen in Höhe von jeweils 6000 Euro. Das Programm richte sich an Interpretinnen und Interpreten von der Alten Musik bis zur frühen Moderne und ergänze Stipendien des Musikfonds für zeitgenössische Musik, hieß es.

„Für freischaffende Musikerinnen und Musiker war 2020 eine echte Katastrophe“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Ostern und nun in der Advents- und Weihnachtszeit seien viele Auftritte weggebrochen. „Dabei sind gerade sie es, die maßgeblich zur Vielfalt und Innovationskraft unseres Musiklebens beitragen“, sagte die CDU-Politikerin.

12.31 Uhr: In der Arena in Treptow wird ab 27. Dezember geimpft

In Berlin wurden sechs Impfzentren errichtet - doch am 27. Dezember wird zunächst nur das Impfzentrum in der Arena in Treptow ans Netz gehen, weil es noch nicht genug Impfstoff gibt. Die ersten Impfungen in der Arena sollen auch Testlauf sein für den Start der großen Kampagne. Berlin bekommt für den Anfang der Corona-Impfungen voraussichtlich zunächst etwa 18.000 Impfdosen. Zuletzt war Dilek Kalayci davon ausgegangen, dass in Berlin für das erste Quartal 2021 mit maximal 720.000 Impfdosen zu rechnen sei.

Außerdem wird die Impfkampagne laut Kalayci am Sonntag nach Weihnachten in einem Pflegeheim beginnen. Derzeit seien die Experten der Leitstelle dabei, die Touren für die mobilen Impfteams zusammenzustellen, welche die Alten- und Pflegeheime anfahren werden. Diese werden vom Impfzentrum im früheren Terminal C des Flughafens Tegel aus operieren. Man werde in allen Bezirken beginnen und zunächst solche Heime durchimpfen, wo besonders viele Bewohner mit Demenz leben, für die es besonders schwierig sei, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

12.01 Uhr: Mehr als 800 Neuinfektionen in Brandenburg - 18 neue Todesfälle

In Brandenburg ist die Zahl der registrierten neuen Corona-Ansteckungen innerhalb eines Tages wieder gestiegen. Das Gesundheitsministerium berichtete am Montag von 805 neuen Fällen nach 707 Infektionen am Sonntag. Allerdings lagen dem Ministerium am Sonntag aus dem stark betroffenen Kreis Elbe-Elster sowie aus Ostprignitz-Ruppin und Potsdam-Mittelmark und der Stadt Potsdam keine Daten über neue Fälle vor. Insgesamt kamen 18 neue Todesfälle im Land hinzu. Damit starben seit März 771 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.

Die meisten neuen Infektionen mit dem Coronavirus meldete am Montag die Stadt Potsdam mit 152. Es folgen der Landkreis Märkisch-Oderland mit 127 neuen Fällen und der Kreis Oder-Spree mit 122 Neuinfektionen.

Corona-Schwerpunkt des Landes sind nach wie vor die südlichen Landkreise Oberspreewald-Lausitz mit 513,8 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner in einer Woche und Elbe-Elster mit einem Wert von 508,7. In ganz Brandenburg liegt das Niveau neuer Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche bei 274,7.

Die Zahl der aktuell Erkrankten stieg um 272 auf 13.666. Insgesamt haben sich seit März 36.543 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Derzeit werden 983 Patienten im Krankenhaus behandelt; davon werden 182 intensivmedizinisch betreut, 116 von ihnen müssen beatmet werden. 22.106 Menschen gelten als genesen - 515 mehr als einen Tag zuvor.

Nach Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) sind in Brandenburg aktuell 579 Intensivbetten belegt und 119 noch frei.

11.51 Uhr: Verkehrslage in Berlin durch Lockdown entspannt

Deutlich ruhiger als in den Tagen der vergangenen Woche ist der Verkehr am Montagvormittag auf Berlins Straßen gerollt.

Durch den Lockdown sei die Verkehrslage entspannt, hieß es bei der Verkehrsinformationszentrale (VIZ), die „ein seltenes Bild“ der Verkehrslagekarte am Montagmorgen ohne viele Verzögerungen und Staus zeigte. Auch eine große Reisewelle ist angesichts der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie zum diesjährigen Weihnachtsfest kaum zu erwarten. Der ADAC geht davon aus, dass die üblichen Staus im Weihnachtsverkehr ausbleiben.

10.59 Uhr: Bundespräsident besucht Impfzentrum in der Arena in Treptow

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Dilek Kalayci (SPD), Gesundheitssenatorin, besuchen das neue Impfzentrum in der Halle der Arena Berlin.

Foto: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montagmorgen das Impfzentrum in der Arena in Treptow besucht. Er wurde von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller, Gesundheitssenatorin Dikek Kalayci (beide SPD) und von Albrecht Broemme vom Technischen Hilfswerk begrüßt. Broemme baute im Auftrag des Senats die Impfzentren auf. „Wir können ab Sonntag loslegen“, sagte der ehemalige Berliner Feuerwehrchef zu Beginn des Besuchs. Es gebe zweimal ein Licht am Ende des Tunnels, sagte Broemme: „Die Tage werden länger und der Impfstoff ist unterwegs.“

Die aktuelle Situation sei angesichts der hohen Infektionszahlen schwierig, sagte Steinmeier. „Aber der heutige Tag ist auch ein Tag der Hoffnung, weil mit dem Beginn des Impfens das Licht am Ende des Tunnels ein klein bisschen heller wird.“ Gleichzeitig mahnte das Staatsoberhaupt, weiter vorsichtig zu bleiben: „Wir müssen Rücksicht nehmen, wir müssen die Hygienemaßnahmen weiterhin beachten. Nur wenn wir jetzt die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht überlasten, wird uns weiterhin der Kampf gegen das Virus und vor allem die Pflege und Betreuung der Erkrankten tatsächlich gelingen.“

10.28 Uhr: Verband - Ärzte in Brandenburg früher gegen das Coronavirus impfen

Ärzte in Brandenburg sollten aus Sicht des Hartmannbundes Brandenburg früher gegen das Coronavirus geimpft werden. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass Ärztinnen und Ärzte, die Coronapatienten versorgen und damit potentiell Multispreader

darstellen, nun erst mit nachgeordneter Priorität geimpft werden sollen“, so der Vorsitzende Hanjo Pohle am Montag.

In anderen Ländern sei es Praxis, dass das Behandlungspersonal mit Risikokontakten zuerst geimpft werde, meinte Pohle. „Dieses Vorgehen ist auch epidemiologisch sinnvoll. Auch in diesem Punkt erwarten wir eine klare Nachbesserung vom Gesetzgeber.“ Der Ausfall der Ärzte und des Pflegepersonals würde letztlich allen schaden, „auch der älteren Bevölkerung mit und vor allem auch ohne Coronainfektion“.

9.52 Uhr: Staatssekretär - Start mit 10 000 Impfdosen für Brandenburg

Brandenburgs Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Michael Ranft, rechnet damit, dass Brandenburg noch an den Feiertagen den Corona-Impfstoff erhalten wird. Wenn alles nach Plan läuft und Brandenburg die Impfdosen rechtzeitig erhält, soll am 27. Dezember mit den ersten Impfungen in stationären Pflegeheimen begonnen werden, wie Ranft im Inforadio vom RBB am Montag sagte. Gleichzeitig seien Krankenhäuser im Süden des Landes an der Reihe. Anfang Januar sollen dann die Impfzentren in Cottbus und Potsdam an den Start gehen.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA stellt an diesem Montag ihre Beurteilung über das Präparat von Biontech und Pfizer vor. Die EU-Kommission will dann am Dienstag oder Mittwoch über die formelle Zulassung in der EU entscheiden.

Ranft rechnet damit, dass Brandenburg 10.000 Impfdosen erhalten wird. Zunächst war von 12.000 Impfdosen die Rede. Da zwei Mal geimpft werden müsse, könne man 5000 Impfungen durchführen. „Ich denke, es ist eine gute Zahl, dass wir überhaupt in das Impfen einsteigen können“, sagte er. „Wir gehen fest davon aus, dass Stück für Stück die Tranchen, die das Land Brandenburg erhält, steigen wird.“

8.29 Uhr: 77 Passagiere aus Großbritannien warten in Berlin auf Klärung

Wegen der neuen Beschränkungen für Reisende aus Großbritannien warten am Flughafen Schönefeld 77 Passagiere auf eine Klärung durch einen Corona-Test. Dabei handelt es sich überwiegend um polnische Staatsbürger, wie eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin am Montagmorgen sagte. Betroffen waren demnach am Sonntag vier Flüge aus Großbritannien.

Für die Reisenden seien Feldbetten aufgestellt worden. Wer nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat oder keinen festen Wohnsitz in Berlin hat, muss demnach zur Einreise einen negativen Test vorlegen. Außerdem gelten Quarantäne-Regelungen: Diese sind je nach Bundesland unterschiedlich.

Wegen der neuen Variante des Coronavirus ist die Einreise von Flugpassagieren aus Großbritannien an mehreren deutschen Flughäfen am Sonntagabend zunächst gestoppt worden. Ab Mitternacht untersagte Deutschland ohnehin Flüge aus dem Vereinigten Königreich.

Lesen Sie auch: Mutiertes Coronavirus: Das weiß man über die neue Variante

Der Berliner Korrespondent der englischen Wochenzeitung „The Economist“, Tom Nuttall, war laut seinem Twitterkanal ebenfalls an Bord einer Maschine aus Großbritannien in Berlin gelandet und schilderte seine Erlebnisse. Die Polizei habe den Passagieren mitgeteilt, dass sie getestet würden: Wer ein negatives Ergebnis habe, werde nicht zurückgeschickt.

7.34 Uhr: Giffey warnt vor Zunahme familiärer Gewalt an Weihnachten

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey warnt vor einer Zunahme familiärer Gewalt an Weihnachten. „Die familiäre Gewalt nimmt jedes Jahr an Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten zu. In diesem Corona-Jahr ist die Gefahr besonders groß“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag). „Die Nerven sind eh schon angespannt, dazu vielleicht Frust, es gibt eine Menge Einschränkungen. Dann noch Existenzsorgen - viele wissen nicht, wie es bei ihnen im nächsten Jahr weitergeht“, sagte die SPD-Politikerin. Da könne sich „manches entladen“.

Giffey wirbt für das Hilfetelefon ihres Ministeriums gegen Gewalt. Dieses sei seit Anfang der Pandemie personell und finanziell verstärkt worden. „Rufen Sie an, wenn es Probleme gibt. Lassen Sie sich helfen.“

6.31 Uhr: Berliner Künstler integriert Corona-Elemente in seine Bilder

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch die Arbeiten des Berliner Künstlers Kai Hellbardt. „Ich wollte das eigentlich nicht, aber es brodelte die ganze Zeit in mir“, sagt Hellbardt. Die Einflüsse der Pandemie auf die Gesellschaft und schließlich zwei Fälle im näheren Umfeld haben Corona schließlich den Weg in seine Bilder geebnet. Mehr als zwei, drei Mal will der Künstler das nicht zulassen, denn: „das reicht dann auch“.

In einer Arbeit scheinen drei Frauen verschiedenen Alters zwei Männer ohne Maske zu kritisieren, im Hintergrund steht ein Rettungswagen für drohendes Unheil. In einem anderen Bild ist eine Familie in einzelnen Kästen zum isolierten Nebeneinander verdammt. Ein Raum zwischen ihnen bleibt leer, eine Grabkerze nimmt den Platz ein - möglicherweise den einer fehlenden Person.

4.31 Uhr: Jarasch will Digitalisierung zur „Chefinnensache“ machen

Die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen für die Abgeordnetenhauswahl 2021, Bettina Jarasch, will die Digitalisierung in der Stadt schneller voranbringen. „Wir haben in der Corona-Krise sehr deutlich gemerkt, dass wir in Sachen Digitalisierung schneller und besser werden müssen“, sagte Jarasch der Deutschen Presse-Agentur. Im Falle eines Wahlsieges will sie zwei Themen zum Schwerpunkt ihrer Digital-Agenda machen: Zum einen müsse die Digitalisierung an den Schulen „schneller und besser“ vorankommen.

3.48 Uhr: Charité stellt Betrieb auf Notfallprogramm um

Vom heutigen Montag an für zunächst zwei Wochen fährt Berlins große Universitätsklinik Charité den Betrieb auf ein reines Notfallprogramm zurück. Planbare Eingriffe werden über Weihnachten und den Jahreswechsel nicht gemacht, wie die Klinik vergangene Woche ankündigte. Notfälle werden demnach aber weiter behandelt und Tumoroperationen vorgenommen. Auch der Betrieb in den Rettungsstellen gehe weiter. Der Schritt soll es ermöglichen, Personal zusammenziehen, um weitere Covid-19-Intensivkapazitäten aufzubauen.

Die Charité rechnet mit einer weiteren Zunahme der Zahl dieser Patienten. „Wir befinden uns nach wie vor in einer ungewöhnlich schweren Krise, wie wir sie noch nicht erlebt haben“, hatte Vorstand Ulrich Frei erklärt. Erwartet wurden noch „schwere Wochen“. Wie Charité-Mediziner Kai-Uwe Eckardt im ZDF kürzlich sagte, gelten nun zwei Wochen lang an der Klinik Regeln wie sonst nur an Feiertagen.

+++ Sonntag, 20. Dezember 2020 +++

16.46 Uhr: Junge Leute treffen sich in Gruppen

Mehrere junge Leute haben sich in Frankfurt (Oder) in kleinen Gruppen getroffen und dabei nach Angaben der Polizei gegen Corona-Regeln verstoßen. Die Heranwachsenden hätten am Samstag nicht den Mindestabstand und die Obergrenze für Treffen im Freien beachtet, teilten die Beamten am Sonntag mit. Wenn sich in der Öffentlichkeit mehr als fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen, droht jedem ein Bußgeld von 50 bis 250 Euro.

In Senftenberg und Lauchhammer (Kreis Oberspreewald-Lausitz) sprach die Polizei von mehreren Einsätzen am Wochenende in Verbrauchermärkten, wo Kunden keine Maske getragen hätten. Manche von ihnen seien aggressiv und uneinsichtig gewesen, sie hätten die Märkte verlassen müssen.

16.35 Uhr: Sechs weitere Tote, 516 neue Corona-Infektionen

In Berlin sind sechs weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 1007. Das meldete die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonntag.

516 neue Infektionen wurden bestätigt, 1325 waren es am Sonnabend. 20.163 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 20.210 waren es am Sonnabend. 65.907 Menschen gelten inzwischen als genesen. Die Bezirke Mitte, Pankow und Treptow-Köpenick haben am Sonntag keine neuen Zahlen gemeldet.

366 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, genau so viele wie am Sonnabend. 1578 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 57 mehr als am Sonnabend.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 29,9 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 212,0 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 1,01 weiter Grün.

Die Corona-Zahlen in den Berliner Bezirken

15.28 Uhr: Corona-Ausbruch in Biesdorfer Seniorenresidenz

An der Apollofalterallee in Biesdorf gibt es aktuell einen Großeinsatz der Feuerwehr. Mehrere Rettungswagen sind vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen sind mehrere Bewohner einer Seniorenresidenz positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie werden in Krankenhäuser transportiert.

15.27 Uhr: Corona-Verharmloser beginnen "Schweigemarsch"

In der Nähe der Berliner Jannowitzbrücke haben sich mehrere Menschen zu einer Demonstration gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie versammelt. Angemeldet war der Protestzug am Sonntagmittag unter dem Titel „Schweigemarsch gegen Diskriminierung und für Menschenrechte“, wie die Polizei berichtete.

Nach Einschätzung von dpa-Reportern versammelten sich zunächst einige Hundert Demonstranten. Auf einem Banner stand „Wir müssen reden“. Verwiesen wurde dort auch auf eine Internetseite, die etwa Einschränkungen in der Corona-Pandemie thematisierte.

14.19 Uhr: Oder-Spree ruft wegen Corona "Großschadensereignis" aus

Der Landkreis Oder-Spree hat wegen einer Zuspitzung der Corona-Lage ein Großschadensereignis festgestellt. Damit solle die notwendige Verlegung von Patienten mit Hilfe des Katastrophenschutzes koordiniert werden, teilte Landrat Rolf Lindemann (SPD) mit. Er zeigte sich besorgt: „Die momentane Situation ist so zu beschreiben, dass Patienten aus Krankenhäusern in andere Krankenhäuser verlegt werden müssen, um eine dringende medizinische Notfallversorgung standortnah gewährleisten zu können.“

Das könne der Rettungsdienst nicht mehr allein. Die Zahl der Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche lag im Kreis zuletzt bei 403, deutlich über dem Landesschnitt. Das Land Brandenburg und die Stadt Potsdam hatten bereits den Großschadensfall eines sogenannten Massenanfalls von Erkrankten ausgerufen.

13.52 Uhr: Scheeres bestürzt über Corona-Tod eines Kreuzberger Lehrers

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat sich bestürzt über den Tod eines Lehrers gezeigt, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. „Es ist furchtbar“, teilte sie mehreren Medien in einem Statement mit. „Der Tod dieses engagierten und von allen sehr geschätzten Lehrers zeigt uns einmal mehr, wie schrecklich dieses Virus ist.“

Der Mann arbeitete an einer Schule in Kreuzberg. Man werde den Fall auch am Montag mit verschiedenen Akteuren wie Schulleitung und Gesundheitsamt nochmal besprechen, sagte ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung am Sonntag.

13.40 Uhr: Über 700 Neuinfektionen in Brandenburg - Zahlen unvollständig

Die Zahl bestätigter Corona-Infektionen in Brandenburg ist am Sonntag wegen fehlender Daten nur um 707 neue Fälle innerhalb eines Tages gestiegen. Aus dem stark betroffenen Landkreis Elbe-Elster sowie aus Ostprignitz-Ruppin und Potsdam-Mittelmark und der Stadt Potsdam waren keine Daten über neue Fälle vorhanden.

Die meisten neuen Ansteckungen meldete der Landkreis Oder-Spree mit 107, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Landesweit kamen 20 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid-19-Krankheit hinzu. Manche Kreise und kreisfreien Städte melden wegen des Wochenendes verzögert.

Der Corona-Schwerpunkt des Landes ist der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit 490 neuen Ansteckungen je 100 000 Einwohner in einer Woche. Dahinter folgt der Kreis Elbe-Elster mit einem Wert von knapp 465.

10.03 Uhr: Freie Straßen rund um das Weihnachtsfest erwartet

In der Corona-Krise bleiben die üblichen Staus im Weihnachtsverkehr dieses Jahr aus. Davon gehen der ADAC Berlin-Brandenburg und die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) der Hauptstadt aus. Sie verwiesen darauf, dass die Zahl der Kontakte beschränkt ist und die Bürger aufgerufen sind, Begegnungen einzuschränken. Das soll gewährleisten, dass die Seuche sich nicht noch weiter ausbreitet.

An den Feiertagen selbst ist auf den Straßen ohnehin immer relativ wenig los. Aber auch vor und nach dem Fest dürften Staus in diesem Jahr die Ausnahme bleiben, teilte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) in München mit. Das sei in Berlin und Brandenburg nicht anders, hieß es beim Regionalclub.

„Kaum belastet sind die Straßen rund um die Ballungszentren, weil keine Last-Minute-Geschenkejäger und Weihnachtsmarktbesucher unterwegs sind“, sagte der Verein voraus. Auch der Skiurlauber-Verkehr falle aus.

8.56 Uhr: BVG-Busse erhalten Glas-Spuckschutz bis Februar

Die provisorischen Corona-Schutzfolien in vielen Berliner Bussen sollen bis Ende Februar verschwinden. Bis dahin werden alle Fahrerplätze mit Sicherheitsglasscheiben ausgestattet, wie die Berliner Verkehrsbetriebe ankündigten. Der „Spuckschutz“ soll eine Corona-Infektion der Fahrer verhindern und gleichzeitig Fahrgästen ermöglichen, wieder vorn einzusteigen. Sie können dann auch Fahrkarten wieder im Bus kaufen.

Zu Beginn der Pandemie im März hatte die BVG erst einmal Folien in die Busse geklebt und damit jeweils den gesamten Eingangsbereich abgetrennt. Inzwischen sind etwa 750 Fahrzeuge auf Sicherheitsglas am Fahrerplatz umgerüstet, etwa die Hälfte der Flotte, wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

8.45 Uhr: FDP fordert Taxi-Gutscheine für Senioren

Berlins FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja fordert Taxi-Gutscheine für Senioren, die in der Corona-Pandemie als besonders gefährdete Gruppe gelten. „Der Gesundheitsschutz muss an vorderster Stelle stehen, deswegen müssen wir alles tun, um Menschen aus Risikogruppen vor Situationen zu schützen, die ein erhöhtes Infektionspotenzial haben“, sagte Czaja der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehöre das Fahren in vollen Zügen oder Bussen.

„Es genügt dabei nicht, die Taktung der Linien zu erhöhen“, meinte der FDP-Politiker. „Wir fordern daher, dass der Berliner Senat den Risikogruppen ein entsprechendes Angebot an Taxi-Gutscheiden für Fahrten zum Arzt, zur Familie oder auch für Besorgungen bereitstellt. Dabei kann auch die Flotte des Berlkönigs miteinbezogen werden.“

+++ Sonnabend, 19. Dezember 2020 +++

20.28 Uhr: Berliner Lehrer an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben

Ein Berliner Lehrer ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das meldet Gökhan Akgün, Personalrat der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Friedrichshain-Kreuzberg, bei Twitter. Laut Akgün war der Familienvater an einer Schule in Kreuzberg tätig. Er habe keine Vorerkrankungen gehabt. "Die Infektion erfolgte höchstwahrscheinlich im Dienst!", so Akgün. Laut "Tagesspiegel" unterrichtete der Lehrer an der Carl-Ossietzky-Gemeinschaftsschule.

Mir fehlen noch die Worte!

Unser Kollege ist an Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Soydan war Lehrer in Xberg. Er war junger Familienvater und hatte keine Vorerkrankungen. Die Infektion erfolgte höchstwahrscheinlich im Dienst! @GEW_BERLIN @SenBJF pic.twitter.com/jLwiTZrUkh — Gökhan Akgün (@GoekhanAkguen) December 18, 2020

16.35 Uhr: 17 weitere Tote, 1325 neue Infektionen

In Berlin sind 17 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 1001. Das meldete die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonnabend. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg lieferte am Sonnabend keine neuen Zahlen.

1325 neue Infektionen wurden bestätigt, 1545 waren es am Freitag. 20.210 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 19.554 waren es am Freitag. 65.350 Menschen gelten inzwischen als genesen.

366 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, drei weniger als am Freitag. 1521 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 39 mehr als am Freitag.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 29,8 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 208,9 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,91 Grün.

Die Corona-Zahlen in den Berliner Bezirken

Foto: Lageso

Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin. Alle bisherigen Nachrichten, Entwicklungen und Zahlen zur Coronavirus-Pandemie für Berlin, die Bezirke und Brandenburg finden Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

