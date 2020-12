Die Berliner Ausnahme: Buchläden dürfen offen bleiben

Deutschland kehrt wegen des Anstiegs der Corona-Infektionszahlen und -Todesfälle am Mittwoch zu einem harten Lockdown zurück. In Berlin begrüßen viele Menschen diese Entscheidung

Buchhandlungen seien „geistige Tankstellen“, so Kultursenator Lederer. Deshalb darf man in Berlin weiter Bücher im Laden kaufen.

Berlin. Tierbedarf, Fahrräder, Lebensmittel, Sanitäts- und Drogeriebedarf: All diese und einige andere Sortimente finden sich auf der Liste der Ausnahmen vom harten Lockdown, den die Ministerpräsidenten der Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag in ihrem Beschlusspapier aufgeführt haben. In Berlin soll ein gerade in der Vorweihnachtszeit bedeutender Sektor hinzukommen: die Buchläden. Damit will der rot-rot-grüne Senat von den bundesweiten Beschlüssen zur Schließung des Einzelhandels abweichen.