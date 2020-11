Corona-Testmobil soll Abstrich auf Parkplatz möglich machen

Berlin. Nie war die Nachfrage nach Corona-Tests höher und das Infektionsgeschehen in Berlin auf einem derart hohen Niveau wie in den ersten Wochen des Teil-Lockdowns. Jetzt soll das Bezirksamt Pankow die Bereitstellung einer leistungsstarken, fahrbaren Corona-Teststelle prüfen – so haben es die Bezirksverordneten auf Antrag der SPD-Fraktion beschlossen.

„Im Hinblick auf Seniorenwohnanlagen, Geflüchtetenunterkünfte oder Wohnhäuser soll ein Testmobil vor Ort eingesetzt werden“, heißt es in der Aufforderung, die eine breite Mehrheit in fast allen politischen Lagern fand. Antragstellerin Annette Unger sagt: „Vor dem Hintergrund steigender Corona-Fallzahlen, ist es nicht sinnvoll Menschen vor den bezirklichen Teststellen warten zu lassen und die Wartesituation zu entzerren.“ In der Covid-19-Pandemie brauche es kreative Lösungen, um Engpässe aufzulösen, meint die SPD-Verordnete.

Frauenhofer-Institut will Corona-Mobil mit neuartigen Tests kombinieren

Erst vor wenigen Wochen hatte das Frauenhofer-Institut in Dresden den Prototyp eines Corona-Testmobils vorgestellt. Zugleich arbeiten die Forscher an einem neuen, zuverlässigen Testverfahren, für das Coronavirus, bei dem das Ergebnis bereits nach 40 Minuten feststehen soll. „Anstelle eines Abstrichs, der von vielen Probanden und Patienten als unangenehm empfunden wird, könnte der neue Test auch über eine Mundspülung erfolgen“, heißt es in der Ankündigung des Instituts. In jedem Fall sei das neue Verfahren geeignet für den Einsatz in einem Testmobil.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Welche Corona-Regeln im Teil-Lockdown in Berlin gelten, erfahren Sie hier. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Professor Gerd Geißlinger, der Gesundheitsforschungsbeauftragte der Fraunhofer-Gesellschaft, sagt: „Eine wichtige Maßnahme ist, dass der Test zu den Hotspots kommen muss: Nur so haben wir eine Chance, infizierte Personen frühzeitig und schnell zu identifizieren und zielführend Kontakte zu minimieren und so der Pandemie hoffentlich Einhalt zu gebieten.“

Corona-Testmobil besonders geeignet bei Gruppentestung

Aus Sicht der Pankower SPD-Fraktion ist ein Corona-Testmobil immer dann besonders sinnvoll, wenn in einem Gebäude mehrere Tests durchgeführt werden müssen. Auch für Menschen, die einen erschwerten Zugang zum Gesundheitssystem haben, wie Personen, die ohne festen Wohnsitz sind, sei diese Lösung von Vorteil, heißt es. Eine kleinere Teststelle in einem fahrbaren Anhänger setzt das Bezirksamt Mitte bereits seit Juni ein – hier liegt die Kapazität bei 100 Abstrichen pro Tag.

Lesen Sie auch: In Obdachlosenheimen wird kaum auf Corona getestet

Das Bezirksamt Pankow soll prüfen, wie sich ein größeres Testmobil in Zusammenarbeit mit anderen Berliner Bezirken betreiben lässt, so dass man es bei Bedarf in mehreren Gebieten der Hauptstadt einsetzen kann. Um die Anschaffung und die Betriebskosten zu regeln, soll der Bezirk mit der Senatsfinanzverwaltung verhandeln.