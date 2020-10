Corona-Newsblog in Berlin: 74 neue Infizierte in Berlin, eine Ampel weiter rot

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 15.647 Menschen infiziert. 231 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 13.270 Patienten gelten als genesen. 2146 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

13 Uhr: Senat und Bürgermeister treffen sich zum Krisengipfel

Um das weitere Vorgehen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Berlin zu koordinieren, treffen sich am Montagnachmittag Spitzenvertreter des Senats und der Bezirke zum Krisengipfel. Nach Informationen aus Senatskreisen kommen die drei Koalitionsspitzen aus dem Senat, der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), mit den Bezirksbürgermeistern und Gesundheitsstadträten zusammen.

Es soll besprochen werden, wie mit den Forderungen der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nach einem Ausschank- und Verkaufsverbot ab 23 Uhr und neuen Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum umgegangen werden soll. Auch könnte diskutiert werden, ob es für die besonders von der Pandemie betroffenen Innenstadtbezirke eigene Auflagen geben könnte.

Bisher hatten Linke und Grüne sich eher zurückhaltend gezeigt und darauf gedrängt, vor neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens nachzuweisen, dass sie das Infektionsgeschehen wirklich eindämmen.

Am Dienstag wird der Senat über weitere Verschärfungen entscheiden. Angesichts der steigenden Zahlen ist der Druck groß.

13 Uhr: Wir starten unser neues Corona Newsblog

