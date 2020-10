Corona: Charité verschiebt planbare Eingriffe und Behandlungen

Berlin. Die Berliner Charité bereitet sich auf einen erneuten Anstieg der Zahlen schwer kranker Covid-19-Patienten vor. Es würden wieder andere, planbare Eingriffe und Behandlungen verschoben oder ausgesetzt, um die Intensivstationen für Corona-Erkrankte frei zu bekommen, sagte der ärztliche Direktor der Berliner Universitätsklinik, Ulrich Frei, am Freitag vor der Bundespressekonferenz. „Wir haben den Ansatz eines exponentiellen Wachstums“, warnte der Professor. Jetzt wieder Behandlungen von anderen schwer kranken Patienten zurückzufahren, sei „eine schwierige ethische Frage“.

Es stünden zwar viele Betten frei, aber es fehlten Pflegekräfte, sagte Frei: „Das ist der Knackpunkt. Die Notlage werde noch verstärkt, weil die Bundesregierung seit August die vorgeschriebenen Untergrenzen für das Pflegepersonal auf den Stationen wieder eingeführt habe. Das bedeute, die Krankenhäuser müssten wieder mehr „Pfleger ans Bett stellen“. Das führe zu einem „Mangel in der Intensivmedizin“. Hinzu komme eine steigende Zahl von Infizierten in Kreisen der meist jüngeren Pflegekräfte. Diese zögen eine „Kette von Quarantäne-Fällen nach sich“, die den Mangel verschlimmere.

Charité-Chef: Aufnahmezahlen und die Zahl der Beatmeten steigen an

Charité-Chef Heyo Kroemer sagte, 70 Prozent aller Covid-19-Intensivpatienten in Deutschland lägen in den deutschen Universitätskliniken. Bis vor drei oder vier Wochen habe es an der Charité eine „stabile Situation“ gegeben. Es seien zehn alte Covid-Fälle beatmet worden. „Seit zwei Wochen ist diese Phase vorbei“, sagte Kroemer, die Aufnahmezahlen und die Zahl der Beatmeten stiegen an. „Wir sind gezwungen, unsere sonstigen Aktivitäten einzuschränken“; so der Charité-Chef. Allerdings sei man in Berlin nicht alleine mit dieser Situation. Deshalb sei die „gegenseitige Kritik der Bundesländer untereinander und aneinander“ nicht hilfreich. Ein koordiniertes Vorgehen der Bundesländer wäre wirklich hilfreich.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, man sei in Berlin in einer sehr angespannten Situation. Aber das Thema beschäftige alle bundesweit. „Wir sehen eine besondere Infektionsdynamik in den Großstädten.“ Das bestätigte der Chef des Universitätsklinikums Frankfurt am Main, Jürgen Graf. Die Lage sei auch im Rhein-Main-Gebiet „sehr kritisch“.

Drosten sieht Problem in vielen falschen Informationen

Zwei Zusammenhänge sind aus Müllers Sicht eindeutig. Es gehe um das „Feiern in großen Gruppen, egal ob drinnen oder draußen. Singen, Anfassen, Alkoholkonsum“, sagte Müller: „Aus diesen Begegnungen entstehen Infektionsketten.“ Aber auch „kleinere Familienfeiern in geschlossenen Räumen, wo man nicht auf die Abstandsregeln achtet“ seien ein Problem.

Der Charité-Virologe Christian Drosten sieht das Problem vor allem in den vielen falschen oder unbelegten Informationen. „Es sind viele Irrlichter unterwegs“, sagte der Virologe: „Aber die Informiertheit der Bevölkerung ist entscheidend. Richtige Entscheidungen im Alltag werden uns retten vor einer schwierigen Situation.“

