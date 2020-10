Reinickendorf. Obwohl Reinickendorf nicht wie die vier Bezirke Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg als Risikobezirk gilt, wird nun das Lagezentrum verstärkt und überlegt, welche Sprechstunden angeboten werden können.

„Anfang September gingen Fachleute davon aus, dass die Zahl der am Coronavirus infizierten Menschen steigen wird. Das ist auch passiert“, sagte Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) zu Beginn der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). In Reinickendorf seien es zu dem Zeitpunkt zwischen null und fünf Infektionen an einem Tag gewesen, Anfang Oktober seien es pro Tag zwischen neun und 18. Als Grund nennt Balzer die Nichteinhaltung der geforderten Abstandsregeln und große Feiern im privaten Rahmen wie Hochzeiten und Geburtstage.

„Wir erkennen, dass die Neuinfizierten zwischen 20 und 35 Jahre alt sind“, sagte Balzer und untermauert damit die erhöhte Ansteckungsgefahr durch größere Feiern. Hingegen sei die Ansteckung bei Personen im Alter ab 65 Jahren relativ gering. Und auch in Restaurants seien keine bis kaum Ansteckungen feststellbar.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Lagezentrum Reinickendorf wird mit 25 zusätzlichen Mitarbeitern verstärkt

Die steigenden Zahlen der Corona-Infizierten haben auch eine Auswirkung auf die Verwaltung des Bezirksamtes. So wird das Lagezentrum, in dem derzeit 41 Mitarbeiter arbeiten, um die Nachverfolgung der Ansteckung zu gewährleisten, mit weiteren 25 verstärkt. Zur Spitzenzeit im März waren es 120 Mitarbeiter. Die Bundeswehr unterstützt mit weiteren zehn Soldaten. „Es kann aber jederzeit passieren, dass wir weitere Kollegen ins Lagezentrum versetzen müssen“, sagt Balzer. Das seien in der Regel diejenigen, die bereits dort mitgeholfen haben und die Abläufe kennen.

Die Corona-Pandemie macht sich laut Balzer in allen Ämtern des Bezirksamtes bemerkbar. Jeden Tag würden Bauanträge eingereicht, gleichzeitig habe nur bis zu 50 Prozent des Personals arbeiten können – so kam es zu erheblichen Rückständen in der Bearbeitung.

Derzeit wird überlegt, ob das jetzige Angebot aufrecht erhalten werden kann. „Wir werden wöchentlich entscheiden, welche Sprechstunden noch angeboten werden können“, sagte Balzer. Bisher bleibt es aber beim aktuellen Angebot.