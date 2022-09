WhatsApp: Achtung, hinter diesem Gewinnspiel steckt eine teure Falle

Am PC Chats über WhatsApp lesen und schreiben, ohne das Smartphone anzubinden: Das klappt mit der neuen App des Messengers.

"Herzlichen Glückwunsch, Sie haben bei unserer Verlosung gewonnen!" – von solchen Nachrichten könnte man meinen, dass man sie gerne liest. Doch in den meisten Fällen gewinnt man gar nichts. Es droht sogar, viel zu verlieren: Daten, Geld oder beides. Nachrichten von vermeintlichen Gewinnen von Gewinnspielen, an denen man nie teilgenommen hat, finden sich häufig im Spam-Ordner des Mail-Postfachs – oder auf WhatsApp.

Nun macht eine ähnliche Nachricht wieder die Runde in dem Messenger. Genauer gesagt handelt es sich um einen regelrechten Klassiker. Anlässlich irgendeines Jubiläums – in dem Fall ist es der vermeintliche Geburtstag der Biermarke Becks – verlose man irgendein Geschenk mit dem Branding der entsprechenden Marke. In dem neuen Fall handelt es sich um einen Kühlschrank im Becks-Design, wie "Netzwelt" berichtet.

WhatsApp: Becks-Kettennachricht niemals beachten

Bei dem jüngsten Becks-Gewinnspiel handelt es sich genau genommen auch um eine alte Kamelle unter den Fake-WhatsApp-Gewinnspielen. Denn zum ersten Mal machte die Nachricht bereits vor einigen Monaten die Runde. Nur mit dem Unterschied, dass es damals um einen Coca-Cola-Kühlschrank als vermeintlichen Gewinn geht. Um an diesen Kühlschrank zu kommen, müsse man lediglich auf den Link klicken, der die URL "Tinyurl5.ru" enthält.

App WhatsApp Art Messenger-Dienst Unternehmen Meta Platforms Erscheinungsjahr 2009 Unternehmenssitz Mountain View, Kalifornien Nutzer über 2 Milliarden

Allein dieser Link sollte schon für Misstrauen sorgen. Und vor allem sollte man keinesfalls auf diesen Link klicken und dann – noch verheerender – persönliche Daten eingeben. Denn hinter dem Link verbirgt sich eine fiese Abofalle, durch die bei erfolgreicher Eingabe der Daten alle 14 Tage etwa 50 Euro vom Konto abgebucht werden.

Das Prinzip der Fake-Gewinnspiele ist ein alter Trick. Neu sind dagegen WhatsApp-Nachrichten wie etwa der Enkel-Trick, eine Masche, vor der die Polizei warnt. Zudem sind die Gewinnspiele und Kettennachrichten einfach zu durchschauen: sei es das Milka-Gewinnspiel, das vor ein paar Jahren einen Schokoladenkorb als Gewinn versprach oder sei es das vermeintliche Volkswagen-Gewinnspiel, bei dem man angeblich ein Auto gewinnen konnte.

Alle diese Phishing-Nachrichten haben darüber hinaus noch eine weitere Gemeinsamkeit: Einen Kühlschrank, Schokoladenkorb oder Auto bekommt man natürlich nie. Nur eine Menge Ärger.

