Corona: Aktuelle RKI-Zahlen ++ Neuinfektionen steigen dramatisch

Das RKI meldet erstmals mehr als 90.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Ein Virologe hält nichts mehr von der Kontaktnachverfolgung

Die deutschen Amtsärzte warnen vor Quarantäne-Freitesten mit ungenauen Schnelltests

Die Krankenhausgesellschaft beklagt große Rechtsunsicherheiten bei der Impfpflicht in Einrichtungen

Verdi sieht ebenfalls Schwierigkeiten bei der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Berlin. Die Omikron-Wand in Deutschland wird höher und höher. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut 92.223 Neuinfektionen – ein neuer Rekord. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte mit 470,6 einen Höchstwert. Die hochansteckende Corona-Variante treibt das Infektionsgeschehen in ungekannte Höhen.

Mittlerweile liegt der Omikron-Anteil am Corona-Infektionsgeschehen bei knapp drei Vierteln. Das geht aus dem jüngsten RKI-Wochenbericht hervor. In der Vorwoche lag der Wert noch knapp über 50 Prozent. Am Freitagmittag wollen sich RKI-Präsident Lothar Wieler, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Virologe Christian Drosten zur aktuellen Corona-Lage äußern.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Alle drei betonen seit Monaten: Die Booster-Impfungen sollen Schlimmeres verhindern. Inzwischen wird die dritte Impfung auch an Kinder ab zwölf Jahren empfohlen. Schärfere Corona-Regeln scheinen dennoch unausweichlich. Dazu diskutiert die Politik eine allgemeine Impfpflicht. Sollte sie kommen, wird sie zwar für Omikron zu spät sein. Doch sie soll eine sechste Welle im Herbst verhindern. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Freitag, 14. Januar 2022: Bildungsministerin: Stiko-Empfehlung ist Beitrag für offene Schulen

6.42 Uhr: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat die Stiko-Empfehlung zur Booster-Impfung für 12- bis 17-Jährige mit Blick auf den Schulbetrieb im Land begrüßt. Es sei gut, dass die Ständige Impfkommission in dieser Frage Klarheit geschaffen habe, sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Das Boostern von 12- bis 17-Jährigen erhöht den Schutz vor Omikron. Es ist damit auch ein Beitrag zur Offenhaltung der Schulen. Dort brauchen wir jetzt mehr niedrigschwellige Impfangebote."

FDP-Gesundheitspolitiker setzt bei Impfpflicht auf Hilfe aus Gesundheitsministerium

6.23 Uhr: Der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann will für einen fraktionsübergreifenden Antrag für eine gestaffelte Impfpflicht auf die Hilfe des Bundesgesundheitsministeriums setzen. "Die Bundesregierung hat den Abgeordneten ihre Unterstützung zugesichert", sagte der FDP-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagausgabe). "Sofern wir Parlamentarier für unsere Vorschläge gesetzgeberische Formulierungshilfen benötigen, werden die Ministerien uns entsprechend zuarbeiten", sagte der Würzburger Arzt und Medizinprofessor.

"Mein Ziel ist es, einen Antrag in den Deutschen Bundestag einzubringen, der eine verpflichtende Impfaufklärung und gegebenenfalls eine abgestufte Impfpflicht beinhaltet", erklärte Ullmann. Er befinde sich dazu mit verschiedenen Abgeordneten im Austausch.

"Leider verweigern sich die Kollegen von der Union aus parteitaktischen Gründen jeder Mitarbeit", kritisierte der FDP-Politiker. Er setzte deshalb auf die sogenannte Orientierungsdebatte über die Impfpflicht Ende Januar.

Virologe hält nichts mehr von der Corona-Kontaktnachverfolgung

6.11 Uhr: Die Kontakt-Nachverfolgung nach Corona-Infektionen ist aus Sicht eines Virologen nicht mehr angemessen. "Von der Inzidenz her ist es von den Gesundheitsämtern nicht mehr zu stemmen", sagte der Wissenschaftler Klaus Stöhr in dem Podcast "Die Wochentester" des "Kölner Stadt-Anzeigers" und des "Redaktionsnetzwerks Deutschland". "Wenn ein Großteil der Bevölkerung mild und asymptomatisch infiziert ist und Antikörper hat, wird eine sogenannte Kontaktnachverfolgungs-Quarantäne sinnlos", so der frühere Leiter des Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation.

Der beste Weg aus der Pandemie wäre nach Stöhrs Worten hingegen, wenn sich Geimpfte infizierten. "Im Paket wird es dann einen langanhaltenden Immunschutz geben", sagte der Wissenschaftler. "Die Kombination aus Impfschutz und Infektion ist eigentlich der Weg." Lesen Sie hier: Warnung in der Corona-Warn-App: Das gilt für Geimpfte

Eine rote Warnmeldung in der Corona-Warn-App des Bundes. Das heißt, dass Kontakt zu einem Infizierten bestand.

Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Amtsärzte warnen vor Schnelltests als Mittel zum Freitesten aus Quarantäne

1.30 Uhr: Die deutschen Amtsärzte warnen davor, Schnelltests als Mittel zum Freitesten für Infizierte in Quarantäne anzuwenden: "So lange offen ist, welche Schnelltests zuverlässig die Omikron-Variante erkennen, ist es problematisch, beim Freitesten von Infizierten auf Schnelltests als Alternative zu PCR-Tests zu setzen", sagte Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), unserer Redaktion.

Interaktive Karte: In diesen Ländern ist Omikron bereits angekommen

"Sollten die PCR-Tests wie erwartet knapp werden, steuern wir auf eine schwierige Lage zu." Nach den neuen Quarantäneregeln, auf die sich Bund und Länder geeinigt hatten, können sich Infizierte und Kontaktpersonen in der Regel nach sieben Tagen mittels PCR-Test oder zertifiziertem Schnelltest freitesten und die Frist damit um drei Tage verkürzen. Der Bundesrat will an diesem Freitag über die neuen Regeln beraten. Lesen Sie dazu: Arzt zeigt – So führen Sie Corona-Schnelltests richtig durch

Angesichts stark steigender Infektionszahlen warnte Teichert zudem vor einem Kontrollverlust bei den Infektionsdaten: "Bei weiter steigenden Infektionszahlen wird es schwierig für die Gesundheitsämter, die Daten tagesaktuell einzugeben." Wenn das Personal nicht kurzfristig deutlich aufgestockt werde, "haben wir in den nächsten Wochen keinen klaren Überblick". Das Personal in den Gesundheitsämtern reiche trotz vieler Helfer schon jetzt nicht mehr aus. Viele Gesundheitsämter hätten deswegen die Kontaktverfolgung eingeschränkt. Sie könnten sich nur noch um größere Ausbrüche, etwa in Pflegeheimen, kümmern. "Es liegt jetzt besonders in der Eigenverantwortung der infizierten Personen, sich in Quarantäne zu begeben."

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Krankenhausgesellschaft beklagt Rechtsunsicherheit beim Umgang mit ungeimpften Beschäftigten

1.15 Uhr: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft beklagt große Rechtsunsicherheit bei der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. "Wir müssen ab 15. März den Gesundheitsämtern melden, von wem wir keinen Nachweis über eine Impfung bekommen haben", sagt Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG, unserer Redaktion.

Dann müsse das Gesundheitsamt auf diese Personen zugehen, ihnen eine Frist setzen, bis zu der sie den Nachweis erbringen müssen und die Krankenhäuser dann über den aktuellen Stand informieren. "Unklar ist aber, was das für uns bedeutet, wenn die Mitarbeiter ab 15. März keinen Impfnachweis vorlegen", sagt Gaß. "Stellen wir die Mitarbeiter dann frei und ist das arbeitsrechtlich eindeutig geklärt?" Nach Einschätzung der DKG- Juristen sei es das nicht. Lesen Sie dazu: Wird die Impfpflicht für alle doch scheitern?

Für Beschäftigte in der Patientenbehandlung, für die kein Homeoffice möglich ist, bedeute das Fehlen einer Impfung praktisch ein Betretungsverbot der Arbeitsstelle. "In diesem Fall können aus unserer Sicht auch keine Gehaltszahlungen mehr stattfinden fließen", erklärte Gaß. "Alles andere lässt sich den anderen Mitarbeitern gegenüber nicht rechtfertigen." Er fordert eine juristische Klarstellung, um Missverständnisse zu vermeiden.

Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen: Verdi sieht große Rechtsunsicherheiten für Arbeitnehmende

1 Uhr: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sieht große rechtliche Unsicherheiten bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. "Unsere Rechtsabteilungen stellen sich auf mehr Nachfragen nach Rechtsschutz ein", sagt Sylvia Bühler, Gesundheitsexpertin im Verdi-Bundesvorstand, unserer Redaktion. "Den werden wir geben, wenn jemand die Kündigung erhält, weil er dem Arbeitgeber keinen Impfnachweis vorgelegt hat."

Laut Bühler wird es "kompliziert" beim Thema Freistellung ohne Gehaltszahlung. "Da raufen sich unsere Juristinnen und Juristen schon jetzt die Haare", erklärte sie. Aber es könne nicht sein, dass Ungeimpfte mit Lohn freigestellt würden, während die geimpften Beschäftigten zusätzliche Arbeit erledigen müssen. Das ist eine sehr schwierige Diskussion in Belegschaften und Betrieben. "Es wird unruhig werden", vermutet Bühler.

Die Gewerkschaft spricht sich dagegen aus, Beschäftigten wegen fehlenden Impfnachweisen zu kündigen. "Niemand darf dem Gesundheitswesen ganz verloren gehen, wir brauchen alle Arbeitskräfte", erklärte Bühler. Gerade in Regionen mit einer geringen Impfquote fänden sich auch mehr ungeimpfte Beschäftigte. "Dort würde die Neuregelung die Situation in den Einrichtungen also überdurchschnittlich verschärfen", so die Gewerkschafterin. Verdi plädiert deshalb für die direkte Ansprache ungeimpfter Beschäftigter und Aufklärung. Die Spielräume seien noch nicht ausgereizt. "Die Impfkampagne ist in dieser Hinsicht weit unter ihren Möglichkeiten geblieben", sagte Bühler.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Donnerstag, 13. Januar finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)