Schalke 04 gegen Mönchengladbach live im TV & Stream - So sehen Sie das Freitagsspiel

Start in die Rückrunde: Am Freitag ist Borussia Mönchengladbach zu Gast bei Schalke 04. Das Spiel wird im ZDF übertragen

18. Spieltag in der 1. Bundesliga: Am Freitag trifft Borussia Mönchengladbach auf den FC Schalke 04. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

Achtzehnter Spieltag in der 1. Bundesliga: Am Freitag (17. Januar, Anstoß 20.30 Uhr) empfängt der FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach. Nach Pokal- und Europa-Aus gibt es für die Fohlen nur noch die Meisterschaft. „Wir müssen da sein, wenn die Großen schwächeln“, so VfL-Sportdirektor Max Eberl. Die Großen sind Bayern, Dortmund, Leipzig, aber auch Schalke sei oben ein Konkurrent. Gelingt der Auftakt in der Veltins-Arena?

Bundesliga-Spielplan – Alle Spiele und Termine im Überblick

Das letzten Duell beider Mannschaften in der Bundesliga im August 2019 endete mit einem torlosen Unentschieden.

FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach live im ZDF

Das Spiel FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach wird live im Free-TV übertragen. Für den 1., 17. und 18. Spieltag hat sich das ZDF die Rechte am Freitagsspiel gesichert. Los geht es im ZDF am Freitag (17. Januar) ab 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Im Studio moderiert Jochen Breyer zusammen mit dem Experten Oliver Kahn. Pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr schaltet das ZDF dann live in die Veltins-Arena zu Kommentator Oliver Schmidt.

Alle Spiele, alle Tore - Die 1. Bundesliga 2019/20 im TV

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über zdf.de. Der Streaming-Dienst DAZN stellt 40 Minuten nach Spielende Videos mit den Höhepunkten der Begegnungen bereit.

FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Freitagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach

Analysen und Hintergründe zu Hertha BSC finden Sie bei „Immer Hertha – dem Hertha-Blog der Berliner Morgenpost“.

Lesen Sie auch:

Kapitän Trimmel bleibt bis 2021 bei Union

Unter Hertha-Coach Klinsmann ist Eigenverantwortung Trumpf

Union gewinnt Generalprobe gegen Budapest