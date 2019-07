Bundesliga-Spielplan 2019/2020– Alle Spiele und Termine im Überblick

Am 16. August startet die Bundesliga in die Saison 2019/2020. Für Hertha BSC geht es zum Auftakt gegen Rekordmeister Bayern München

Die Bundesliga startet am 16. August 2019 in die neue Saison

Die neue Saison in der 1. Fußball-Bundesliga beginnt mit einem echten Kracher: Titelverteidiger Bayern München trifft auf Hertha BSC. Die Eröffnungspartie wird am 16. August um 20:30 Uhr in der Allianz-Arena angepfiffen.

Auftakt: Hertha reist zum Rekordmeister

"Wir freuen uns schon auf das Eröffnungsspiel", twitterten Vertreter des FC Bayern, der den achten Titel in Folge anstrebt, unmittelbar nach der Veröffentlichung. Das Team des gebürtigen Berliners und Ex-Herthaspielers Niko Kovac ist allerdings gewarnt: Drei Unentschieden, eine Niederlage zwei Siege lautet die Bilanz der letzten drei Jahre. Gegen keinen anderen Gegner blieben die Münchner in den vergangenen drei Spielzeiten so oft ohne Sieg.

Hertha reichen selbst 125 Millionen nicht für große Sprünge

Herthas neuen Trainer Ante Covic und sein Team erwartet ein anspruchsvoller Saisonauftakt. Nach dem Gastspiel bei den Bayern kommt der VfL Wolfsburg zum ersten Heimspiel ins Olympiastadion. Danach geht es nach Gelsenkirchen zu Schalke 04 und zum FSV Mainz 05.

Union empfängt zur Bundesligapremiere RB Leipzig

Der 1. FC Union Berlin startet mit einem Heimspiel in die Premierensaison der Bundesliga und empfängt RB Leipzig. Beim Champions-League-Teilnehmer freut man sich „auf den Start bei Union, einem Aufsteiger mit viel Euphorie und entsprechender Atmosphäre in einem tollen Stadion“, sagte der neue Leipziger Coach Julian Nagelsmann: „Wir sind von Anfang an richtig gefordert.“

Die Köpenicker reisen nach dem Leipzig-Auftakt zum FC Augsburg, danach ist schon Titelmitfavorit Borussia Dortmund in der Alten Försterei zu Gast, gefolgt vom Heimspiel gegen Werder Bremen.

Unions Bundesliga-Abenteuer startet

Erstes Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin

Das erste Berliner Derby in der Bundesliga zwischen Hertha und Union findet am Wochenende zwischen dem 1. und 3. November an der Alten Försterei statt. Das Rückspiel ist für die Tage zwischen dem 20. und 22. März terminiert. An den gleichen Wochenenden wird auch das Rheinderby zwischen Aufsteiger 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf stattfinden.

Vor dem Start der Bundesliga wird am Sonnabend, der 3. August, der Supercup 2019 zwischen Meister Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund im Signal Iduna Park ausgespielt.

Das sind die Rahmendaten zur Bundesligasaison 2019/2020

Zum 57. Mal startet die 1. Bundesliga in eine neue Spielzeit. Die Saison beginnt am 16. August 2019 und endet am 16. Mai 2020. Vom 23. Dezember 2019 bis zum 17. Januar 2020 gehen die Klubs in die Winterpause.

Alle Partien der 1. Bundesliga im Überblick:

1. Spieltag (16.-18.8) / 18. Spieltag (17.-20.1.2020)

FC Bayern München - Hertha BSC (Freitag 16. August, 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund - FC Augsburg

Bayer Leverkusen - SC Paderborn

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim

SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin - RB Leipzig

2. Spieltag (22.8.-25.8.) / 19. Spieltag (24.-27.1. 2020)

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen

Fortuna Düsseldorf - Bayer 04 Leverkusen

Hertha BSC - VfL Wolfsburg

1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04 - FC Bayern München

FC Augsburg - 1. FC Union Berlin

1. FC Köln - Borussia Dortmund

SC Paderborn - SC Freiburg

3. Spieltag (30.-1.9.) / 20. Spieltag (31.1.-3.2. 2020)

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05

Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

VfL Wolfsburg - SC Paderborn 07

Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf

SV Werder Bremen - FC Augsburg

SC Freiburg - 1. FC Köln

FC Schalke 04 - Hertha BSC

1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund

4. Spieltag (13.-15.9.) / 21. Spieltag (7.-10.2.)

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen

RB Leipzig - FC Bayern München

TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg

Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg

1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach

SC Paderborn 07 - FC Schalke 04

1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen

5. Spieltag (20.-23.9.) / 22. Spieltag (14.-17.2.)

FC Bayern München - 1. FC Köln

Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin

Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

SV Werder Bremen - RB Leipzig

Hertha BSC - SC Paderborn 07

SC Freiburg - FC Augsburg

FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05

6. Spieltag (27.9.-29.9.) / 23. Spieltag (21.-24.2.)

Borussia Dortmund - SV Werder Bremen

RB Leipzig - FC Schalke 04

TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg

FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen

1. FC Köln - Hertha BSC

SC Paderborn 07 - FC Bayern München

1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt

7. Spieltag (4.-6.10.) / 24. Spieltag (28.2.-2.3.)

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg

VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin

Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen

Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf

SC Freiburg - Borussia Dortmund

FC Schalke 04 - 1. FC Köln

SC Paderborn 07 - 1. FSV Mainz 05

8. Spieltag (18.-20.) / 25. Spieltag (6.-9.3.)

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen

SV Werder Bremen - Hertha BSC

TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf - 1. FSV Mainz 05

FC Augsburg - FC Bayern München

1. FC Köln - SC Paderborn 07

1. FC Union Berlin - SC Freiburg

9. Spieltag (25.-27.10.) / 26. Spieltag (13.-16.3.)

FC Bayern München - 1. FC Union Berlin

Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg - FC Augsburg

Hertha BSC - TSG 1899 Hoffenheim

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln

SC Freiburg - RB Leipzig

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund

SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf

10. Spieltag (1.-3.11.) / 27. Spieltag (20.3-22.3.)

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg

RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München

SV Werder Bremen - SC Freiburg

TSG 1899 Hoffenheim - SC Paderborn

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln

FC Augsburg - FC Schalke 04

1. FC Union Berlin - Hertha BSC

11. Spieltag (8.-10.11.) / 28. Spieltag (3.-6.4.)

FC Bayern München - Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen

VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen

Hertha BSC - RB Leipzig

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim

SC Paderborn 07 - FC Augsburg

12. Spieltag (22.-24.11.) / 29. Spieltag (11.-13.4.)

Borussia Dortmund - SC Paderborn 07

RB Leipzig - 1. FC Köln

Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg

SV Werder Bremen - FC Schalke 04

TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05

Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München

FC Augsburg - Hertha BSC

1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach

13. Spieltag (29.11-2.12.) / 30. Spieltag (17.-20.4.)

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen

TSG 1899 Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf

Hertha BSC - Borussia Dortmund

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt

FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin

1. FC Köln - FC Augsburg

SC Paderborn 07 - RB Leipzig

14. Spieltag (6.-8.12.) / 31. Spieltag (24.-27.4.)

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC

SV Werder Bremen - SC Paderborn 07

SC Freiburg - VfL Wolfsburg

FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin - 1. FC Köln

15. Spieltag (13.-15.12.) / 32. Spieltag (2.-4.5.)

FC Bayern München - SV Werder Bremen

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach

TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg

Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig

Hertha BSC - SC Freiburg

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen

SC Paderborn 07 - 1. FC Union Berlin

16. Spieltag (17./18.12.) / 33. Spieltag (9.5.)

Borussia Dortmund - RB Leipzig

Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC

Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn 07

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln

SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05

SC Freiburg - FC Bayern München

FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf

1. FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim

17. Spieltag (20.-22.12.) / 34. Spieltag (16.5.)

FC Bayern München - VfL Wolfsburg

RB Leipzig - FC Augsburg

TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Union Berlin

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach

1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen

FC Schalke 04 - SC Freiburg

1. FC Köln - SV Werder Bremen

SC Paderborn 07 - Eintracht Frankfurt

