Dieser Salat entstammt einer Mittagspausen-Challenge in unserer Redaktion: Wer zaubert aus fertigen Supermarktzutaten den besten Salat? Eigentlich gab es nur eine simple Regel: Packung auf, Dressing drauf. Heißt: Es wird nix gekocht, möglichst wenig geschnippelt und am Ende sollte der Salat ohne schlechtes Gewissen (oder Fertigdressing) auf dem Teller landen. Gewonnen hat unsere Redaktionsleiterin Brigitte. Ihr Siegersalat braucht nur fünf Zutaten: vorgegarten Mais, einen gewaschenen Salatmix, eingelegte Kürbiswürfel, halb getrocknete Tomaten aus dem Glas und Brotchips. Alles mischen, fix ein Dressing anrühren. Und in 10 bis 15 Minuten (je nach Kochlevel) steht eine große, bunte Schüssel mit Salat auf dem Tisch – der süß, scharf, knusprig und gleichzeitig frisch schmeckt.

Rezept: Sweet-Chili-Salat ohne große Schnippelei

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 4 Portionen.

Zubereitungszeit : ca. 15 Minuten

: ca. 15 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion ca. 8 g E, 17 g F, 45 g KH, 360 kcal

Zutatenliste für den Salat:

4 gegarte Maiskolben (vakuumiert, à ca. 200 g)

150 g Wildkräutersalatmix

1 Glas eingelegter Kürbis (200 g Abtropfgewicht)

140 g halbgetrocknete Tomaten in Öl (z. B. von Edeka)

75 g Brotchips

Zutatenliste für das Sweet-Chili-Dressing:

1 EL Sriracha (asiatische Chilisoße)

1 TL Ahornsirup

2 EL heller Balsamico-Essig

1 TL Chiliflocken

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL Knoblauchpulver

2 EL Öl (z. B. Olivenöl)

Salz

1 Für den Salat den Mais in groben Stücken von den Kolben schneiden. Den Salatmix verlesen, waschen und gut abtropfen lassen. Den Kürbis abtropfen lassen. Die Tomaten ebenfalls abtropfen lassen und eventuell halbieren.

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2 Für das Dressing Sriracha, Ahornsirup, Essig, Chiliflocken, Kreuzkümmel und Knoblauchpulver verrühren. Öl und 2–3 EL kaltes Wasser unterrühren. Das Dressing mit Salz abschmecken und mit den vorbereiteten Salatzutaten vermengen.

3 Die Brotchips grob zerbröseln und als Crunch auf den Salat streuen.

fmg