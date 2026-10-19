Auf Dauer ist unbehandelter Bluthochdruck gefährlich, da er zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann.

Ein erhöhtes Risiko für Hirnblutungen oder einen Schlaganfall besteht aber auch bei akut steigendem Blutdruck.

Ist ein bestimmter Blutdruckwert erreicht, handelt es sich um einen medizinischen Notfall.

Fast jeder dritte Deutsche leidet an Bluthochdruck – und viele wissen nichts davon, wie ein Bericht des Robert Koch-Instituts zeigt. Dabei kann unbehandelter Bluthochdruck verheerende Folgen für die Gesundheit haben. Und das nicht nur langfristig. Blutdruckspitzen können auch innerhalb kürzester Zeit Organschäden anrichten, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird.

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Max Fritschka, Kardiologe am Deutschen Herzzentrum der Charité Berlin, warnt vor hypertensiven Notfällen: „Hier besteht Lebensgefahr und eine Notfallversorgung ist unabdingbar“. Aber ab wann kann Bluthochdruck akut gefährlich werden?

Der Blutdruck kann plötzlich stark ansteigen. Ist ein bestimmter Wert erreicht, sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen. © iStock | JazzIRT

Unbehandelter Bluthochdruck verkürzt die Lebenserwartung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat für seinen globalen Hypertonie-Report von 2023 einen vielsagenden Titel gewählt: „Das Rennen gegen den stillen Killer“, heißt es dort. Das hat zwei Gründe: Häufig verursacht Bluthochdruck keine Symptome, sodass er über Jahre unentdeckt bleiben und im Körper „still“ vor sich her wüten kann. Das Fehlen von spürbaren Beschwerden steht im krassen Kontrast zu den verheerenden Auswirkungen, die Bluthochdruck haben kann. Über die Jahre entstehen Gefäßschäden, die in Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall münden können.

Laut dem WHO-Bericht hätten 2019 weltweit 19 Prozent aller Todesfälle verhindert werden können, wenn die Betroffenen einen systolischen Blutdruckwert unter 115 mmHg gehabt hätten. Der WHO zufolge ist ein hoher systolischer Blutdruck der weltweit größte Risikofaktor für vorzeitige Sterblichkeit. Eine Gefahr für die Gesundheit können aber selbst Blutdruckwerte bergen, die als normal gelten.

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Gut zu wissen Der Blutdruck wird in der Maßeinheit Millimeter Quecksilbersäule, kurz mmHg, gemessen. Er setzt sich aus zwei Werten zusammen: Der erste Wert gibt den systolischen Blutdruck an. Dieser beschreibt, wie stark der Druck ist, wenn das Blut in der Anspannungsphase des Herzens (Systole) in die Gefäße einströmt. Der Druck in den Gefäßen während der Entspannungsphase des Herzens (Diastole) wird mit dem zweiten Wert, dem diastolischen Blutdruck, angegeben.

Bereits leicht erhöhte Blutdruck-Werte können Erkrankungsrisiko erhöhen

In den Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie (ESH) werden Blutdruck-Werte von bis zu 129/84 mmHg als normal definiert. Ab einem Wert von 140/90 mmHg wird von Bluthochdruck gesprochen, erst dann wird eine medikamentöse Therapie empfohlen. Für Frauen liegt der Grenzwert für den Blutdruck etwas niedriger. Der Bericht der WHO legt jedoch nahe, dass bereits geringere Werte gesundheitliche Folgen haben können.

Die Daten der WHO stehen im Einklang mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen. So kamen etwa chinesische Forscher 2023 in einer großangelegten Studie zu dem Schluss, dass Menschen mit einem systolischen Blutdruck von unter 120 mmHg, verglichen mit einem Blutdruck von unter 140 mmHg, seltener Herz-Kreislauf-Erkrankungen erleiden. Neu ist dieser Befund aber nicht. Bereits 2017 ist die American Heart Association in einer Studie darauf gestoßen. Seitdem gilt in den USA die Empfehlung, ab einem Wert von 130/80 mmHg eine medikamentöse Behandlung einzuleiten.

Sind die Werte nur leicht erhöht, raten Experten zu natürlichen Maßnahmen: Der Blutdruck lässt sich ohne Medikamente senken, etwa durch die sogenannte DASH-Diät.

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Schwerer Bluthochdruck ist nicht immer akut gefährlich

Jeder Blutdruckanstieg – selbst wenn er sich in einem vermeintlich normalen Bereich bewegt – bedeutet eine zusätzliche Belastung für die Gefäße und damit eine Zunahme des Erkrankungsrisikos. Das gilt besonders, wenn die Grenze zu Bluthochdruck erreicht ist, die Werte also dauerhaft bei 140/90 mmHg oder höher liegen. Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Graden von Bluthochdruck:

Bluthochdruck Grad I – milde Hypertonie: 140-159 zu 90-99 mmHg

– milde Hypertonie: 140-159 zu 90-99 mmHg Bluthochdruck Grad II – mittelgradige Hypertonie: 160-179 zu 100-109 mmHg

– mittelgradige Hypertonie: 160-179 zu 100-109 mmHg Bluthochdruck Grad III – schwere Hypertonie: ≥ 180/110 mmHg

Auch bei extrem hohen Blutdruckwerten von bis zu 180/110 mmHg besteht keine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit – zumindest ist bis zu diesem Grenzwert nach den offiziellen Leitlinien keine sofortige medizinische Behandlung nötig.

Steigt der Blutdruck wiederholt auf Werte über 140 an, handelt es sich um Bluthochdruck. © iStock | nd3000

Hypertensiver Notfall: Wenn Bluthochdruck Organe schädigt

Kritisch wird es, wenn der systolische Blutdruck auf mindestens 180 und der diastolische Blutdruck auf 120 mmHg ansteigen. Laut Dr. Max Fritschka handelt es sich dann um eine sogenannte hypertensive Krise, wenn keine weiteren Symptome auftreten: „Dann ist eine zeitnahe ärztliche Konsultation erforderlich. Das Risiko für ernsthafte Komplikationen wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder Nierenschäden ist erhöht.“

Davon unterschieden sind hypertensive Notfälle: „Sie sind Phasen bei denen hohe Blutdruckwerte über 180/120 und zusätzliche Beschwerden wie starke Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Sehstörungen, Luftnot, Schwindel oder Verwirrtheit auftreten beziehungsweise schon akute blutdruckbedingte Endorganschäden vorliegen“, erklärt Fritschka. Extreme Blutdruckspitzen können lebensgefährlich sein, weil sie unter anderem Gehirn, Herz und Nieren schädigen.

Hirnblutungen, Schlaganfall: Auch leichter Bluthochdruck kann gefährlich sein

Zwar ist klar definiert, welche Blutdruckwerte eine akute Gefahr für die Gesundheit darstellen und eine schnelle ärztliche Behandlung bedürfen. Allerdings kann auch ein niedrigerer Blutdruck im Einzelfall lebensgefährlich sein, wie Prof. Dr. Philipp Stawowy, Kardiologe und stellvertretender Klinikdirektor des Herzzentrums der Charité, erklärt.

„Wichtige Organe, wie Gehirn und Niere verfügen über eine Autoregulation, das heißt, sie können Blutdruckschwankungen in einem gewissen Bereich regulieren“, erklärt Stawowy. „Besteht seit Langem eine arterielle Hypertonie mit hohen Werten, so ist diese Autoregulation zu höheren Werten ‚verschoben‘“. Es stellt sich eine Art Gewöhnungseffekt ein, sodass Menschen mit chronischem Bluthochdruck hohe Werte mitunter zunächst tolerieren, wenngleich sie nicht von längerfristigen Folgeschäden verschont blieben, so der Experte.

Schafft es der Körper nicht, den Blutdruck zu regulieren, können Betroffene bei niedrigeren Werten einen Notfall erleiden: „Es kann zu lebensbedrohlichen Situationen kommen wie Hirnblutung, Schlaganfall oder ein Einreißen der großen Körperschlagader.“

Nächtlicher Bluthochdruck belastet Gefäße zusätzlich

In der Nacht sinkt der Blutdruck normalerweise deutlich ab, auch bei Menschen, die unter Hypertonie leiden. Das liegt daran, dass der Blutdruck einen „zirkadianen Rhythmus“ hat – er schwankt über den Tagesverlauf. Doch manche Menschen haben auch nachts erhöhte Blutdruckwerte.

Das kann tückisch sein, sagt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Hochdruck-Liga, Dr. Markus van der Giet: „Bluthochdruck in der Nacht wird meistens nur schwer erkannt und kann so über Jahre Schäden produzieren. Ein Patient hat gegebenenfalls das Gefühl, gut eingestellt zu sein, er hat aber trotzdem ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt.“

Nächtlicher Bluthochdruck – das sind mögliche Symptome:

Schlafstörungen, besonders Durchschlafstörungen mit mehrmaligem Aufwachen in der Nacht

Nachtschweiß

Herzrasen

Kopfschmerzen am Morgen

Tagesmüdigkeit und Erschöpfung

Atemaussetzer in der Nacht treiben Blutdruck in die Höhe

Wenn der Blutdruck nachts nicht absinkt, kann das verschiedene Ursachen haben. Häufig stecken Erkrankungen dahinter: „Bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz schafft der Körper es nicht mehr über den Tag, die Flüssigkeit optimal auszuscheiden. Durch den Wasserüberschuss kommt es zu einem Volumenhochdruck in den Gefäßen“, so van der Giet. Daneben kämen auch hormonelle Ursachen infrage: „Der Blutdruck kann in der Nacht aufgrund fehlender hormoneller Steuerung nicht richtig abfallen.“

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Nicht zuletzt könnten Blutdruckspitzen auf schlafbezogene Atemstörungen zurückgehen, wie etwa eine Schlafapnoe. Dabei verengen sich vor allem in Rückenlage die Atemwege, was wiederholte Atemaussetzer im Schlaf zur Folge hat. Damit es nicht zum Ersticken kommt, schlägt das Gehirn Alarm – Puls und Blutdruck steigen infolge dessen rasant an.

Besteht der Verdacht auf nächtlichen Bluthochdruck, wird der Arzt bzw. die Ärztin eine Langzeitmessung anordnen. Dabei tragen die Patienten mindestens 24 Stunden ein Blutdruckmessgerät an ihrem Körper. Im Anschluss werden die Daten ausgewertet. Auf diese Weise lassen sich extreme Blutdruckschwankungen in der Nacht schnell feststellen.

Unsere Experten Dr. Max Fritschka ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie am Deutschen Herzzentrums der Charité (DHZC). Dr. Philipp Stawowy ist stellvertretender Klinikdirektor an der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin am Campus Virchow-Klinikum des DHZC und Leiter des Hypertoniezentrums am DHZC. Dr. Marcus van der Giet ist Leiter des Hypertoniezentrums der Charité und Vorsitzender der Deutschen Hochdruckliga e.V. Die Deutsche Hochdruckliga wurde 1974 gegründet und stellt Informationsmaterial für Betroffene zu Themen rund um Bluthochdruck zur Verfügung.

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