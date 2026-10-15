Bei der Selbstmessung des Blutdrucks können sich viele Fehler einschleichen.

Um den Blutdruck richtig zu messen, sollten neun Schritte beachtet werden.

Zusätzlich gilt es, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wie die Tageszeit der Messung.

Viele Menschen, die ihren Blutdruck messen, machen es nicht richtig. Das ist das Ergebnis einer Studie von 2023. Darin wichen die Werte, die professionell erhoben wurden, stark von den selbst ermittelten Werten der Probanden ab. Die häufigste Fehlerquelle sei die falsche Positionierung der Manschette, berichteten die Forscher. Es gibt jedoch noch viele weitere Faktoren, die die Blutdruckwerte verfälschen können.

In diesem Ratgeber lesen Sie, wie Sie Ihren Blutdruck messen und welche Fehler Sie vermeiden sollten – erklärt von der Kardiologin Dr. Judith Jütte.

Blutdruckmessgeräte für den Oberarm arbeiten präziser

Wer seinen Blutdruck regelmäßig zu Hause kontrollieren will, braucht ein Blutdruckmessgerät. Dabei kann man zwischen der Oberarm- und Handgelenk-Messung wählen. Blutdruckmessgeräte für den Oberarm bestehen aus einem Mess-Teil und einer Manschette, die am Oberarm auf der Höhe des Herzens angelegt wird. Bei Blutdruckmessgeräten für das Handgelenk sind die Manschette und der Mess-Apparat miteinander verbunden. Aber auch hier muss sich die Manschette auf Herzhöhe befinden, dafür muss der Arm leicht nach oben angewinkelt werden.

Blutdruckmessgeräte für das Handgelenk gelten jedoch als unpräziser: „Die Messungen sind störanfälliger, da die kleinen Gefäße im Handgelenk mehr situativen Schwankungen unterliegen“, erklärt Judith Jütte. Gefäßverengungen durch Ablagerungen (Arteriosklerose), wie sie im Alter häufig auftreten, können dann Messfehler zur Folge haben. Besonders für ältere Bluthochdruck-Patienten seien daher Blutdruckmessgeräte für den Oberarm besser geeignet, so Jütte.

Judith Jütte arbeitet seit drei Jahren am Deutschen Herzzentrum der Charité.

Unsere Expertin Dr. Judith Jütte ist zweifache Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie mit dem Schwerpunkt Hypertensiologie. Seit rund drei Jahren ist sie am Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC) tätig. Sie sagt: „Kardiovaskuläre Krankheiten zu verhindern, bevor sie entstehen, ist möglich – wenn der Patient es will.“

Doch auch bei diesen Messgeräten sollten Verbraucher auf die Qualität der Geräte achten: „Empfehlenswert ist es, sich ein von den medizinischen Gesellschaften zertifiziertes und gut validiertes Blutdruckmessgerät zu holen“, sagt Jütte. „Wir raten dazu, das Gerät beim Arztbesuch dabei zu haben oder in der Apotheke kontrollieren zu lassen. Es sollte außerdem eine solide Speicherqualität haben, um den Verlauf der Blutdruckwerte zu dokumentieren.“ Um Fehlmessungen zu vermeiden, sollte zudem die richtige Manschettengröße ausgewählt werden, so Jütte.

Blutdruck richtig messen: Diese neun Schritte sind wichtig

Es kommt aber nicht nur auf die Qualität und die richtige Verwendung des Blutdruckmessgeräts an, wenn Patienten genaue Werte erhalten möchten. Auch das Verhalten vor und während der Messung beeinflusst das Ergebnis. „Vor der Messung sollte man fünf Minuten in Ruhe und ohne überkreuzte Beine sitzen“, fasst Jütte zusammen. „Dann erfolgt die Messung auf Herzhöhe, mit einer angepassten Oberarmmanschette. Es ist wichtig, dabei nicht zu sprechen.“

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Eine detaillierte Anleitung für die Blutdruckmessung geben die Experten der Deutschen Hochdruckliga (DHL). So messen Sie den Blutdruck richtig:

Meiden Sie mindestens fünf Minuten vor der Messung jegliche körperliche Anstrengung oder Aufregung. Schalten Sie jede Störquelle im Zimmer aus (Fernseher, Musik). Setzen Sie sich entspannt, mit dem Rücken angelehnt, auf einen Stuhl und kommen Sie vollständig zur Ruhe. Die Füße sind locker nebeneinander aufgestellt. Machen Sie den Oberarm frei. Die Oberbekleidung sollte am besten abgelegt und nicht hochgeschoben werden, da es sonst zu einem Blutstau kommen kann. Legen Sie nun die Manschette des Messgeräts an. Achten Sie darauf, dass die Manschette weder zu locker noch zu fest sitzt. Bei der Oberarm-Messung befindet sich der aufblasbare Teil der Manschette an der Innenseite des Arms. Der Schlauch zeigt nach unten zur Hand. Legen Sie den Arm flach auf einen Tisch. Starten Sie nun die Messung. Wiederholen Sie die Messung nach einer Minute. Speichern Sie das zweite Ergebnis ab (entweder auf dem Gerät selbst oder auf der dazugehörigen App). Wenn das Blutdruckmessgerät keine Speicherfunktion hat, notieren Sie sich das Ergebnis mit Datum.

Um korrekte Ergebnisse bei der Blutdruckmessung zu erhalten und diese im Zeitverlauf vergleichen zu können, sollten jedoch noch mehr Punkte beachtet werden, so etwa der richtige Zeitpunkt der Blutdruckmessung.

Blutdruck mehrmals hintereinander messen: Was tun bei unterschiedlichen Werten?

Was viele nicht wissen: Bei jedem Messvorgang sollte der Blutdruck zweimal in einem Abstand von einer Minute gemessen werden. Dass man bei jeder Messung dasselbe Ergebnis erhält, ist nämlich sehr unwahrscheinlich. In der Regel weichen die Werte leicht voneinander ab. Die Deutsche Hochdruckliga rät dann, den zweiten, meist niedrigeren Wert zu notieren.

Wer dagegen bereits bekannte Herzrhythmusstörungen hat, sollte gleich dreimal messen und jeweils eine Minute Abstand zwischen den Messungen lassen. Daraus lässt sich ein Mittelwert errechnen, erklärt die Deutsche Hochdruckliga.

Kann ich den Blutdruck auch im Liegen messen?

Der Blutdruck sollte im Sitzen gemessen werden, denn im Liegen fallen die Werte meist etwas höher aus. Allerdings weist eine Studie der Harvard Medical School in Boston (USA) darauf hin, dass zusätzliche Messungen im Liegen dazu beitragen können, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.

Die Forscher werteten Daten der Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Studie aus – eine Langzeitstudie, die über 11.300 Probanden umfasst. Die Teilnehmenden ließen ihren Blutdruck über einen Zeitraum von 25 bis 28 Jahren regelmäßig jeweils im Sitzen und im Liegen messen.

Der Großteil der Probanden mit Bluthochdruck wies sowohl im Sitzen als auch im Liegen erhöhte Werte auf. Bei 16 Prozent von ihnen zeigte sich der Bluthochdruck allerdings nur im Liegen – sie trugen ein höheres Risiko für schwer verlaufende Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil der erhöhte Blutdruck unerkannt und dadurch unbehandelt blieb. Neue Empfehlungen für die Messmethode zogen die Studienautoren aus dem Ergebnis aber nicht. Dafür seien weitere Untersuchungen notwendig.

An welchem Arm sollte ich den Blutdruck messen?

Der Blutdruck sollte den Experten der Hochdruckliga zufolge stets am selben Arm gemessen werden – und zwar jenem, an dem zu Beginn die höheren Blutdruckwerte ermittelt wurden. Die erste Messung sollte dabei ein Arzt vornehmen: Professionelle Blutdruckmessgeräte mit manueller Pumpe messen mit einer höheren Genauigkeit.

Zu Hause ist der Blutdruck meist etwas niedriger als bei Arztbesuchen, da Aufregung und Anspannung als Störfaktoren wegfallen. © iStock | nd3000

Wie oft sollte ich den Blutdruck messen?

Der Arzt sollte auch Ansprechpartner bei der Frage sein, wie oft der Blutdruck im individuellen Fall gemessen werden sollte. Es gibt jedoch allgemeine Empfehlungen zur Orientierung. „Zur Beginn empfehlen wir, zweimal täglich zur gleichen Zeit vor der Medikamenteneinnahme den Blutdruck zu messen“, erklärt Judith Jütte. Ist der Blutdruck gut eingestellt, könne die Anzahl der Messungen reduziert werden: „Wenn die medikamentöse Einstellung erfolgreich ist, dann reichen ein- bis zweimal die Woche aus“, so die Expertin.

Jütte zufolge sollte der Blutdruck aber nicht nur in kompletter Ruhe gemessen werden, sondern auch dann, „wenn man sich besonders unwohl fühlt.“ Auf diese Weise lasse sich erkennen, wie stark der Blutdruck in Stresssituationen ansteigen kann.

Welche Blutdruckwerte sind zu Hause normal?

Für die Messung in der Arztpraxis und zu Hause gelten unterschiedliche Grenzwerte. Denn beim Arztbesuch passiert es häufig, dass die Nervosität die Blutdruckwerte künstlich nach oben treibt. Dieses Phänomen wird auch als Weißkittel-Syndrom bezeichnet. Zu Hause fällt die Anspannung als Störfaktor weg.

Gut zu wissen Der Blutdruck wird in der Maßeinheit Millimeter Quecksilbersäule, kurz mmHg, gemessen. Er setzt sich aus zwei Werten zusammen: Der erste Wert gibt den systolischen Blutdruck an. Dieser beschreibt, wie stark der Druck ist, wenn das Blut in der Anspannungsphase des Herzens (Systole) in die Gefäße einströmt. Der Druck in den Gefäßen während der Entspannungsphase des Herzens (Diastole) wird mit dem zweiten Wert, dem diastolischen Blutdruck, angegeben.

Der Deutschen Hochdruckliga zufolge liegt Bluthochdruck vor, wenn beim Arzt an zwei verschiedenen Zeitpunkten Werte von 140/90 mmHg oder höher gemessen werden. Der Grenzwert bei der Heimmessung liegt hingegen bei 135/85 mmHg. Für Frauen gelten jedoch seit 2023 niedrigere Blutdruckwerte.

Ab welchen Blutdruckwerten muss ich zum Arzt?

Bei höheren Werten sollten Betroffene sofort handeln und einen Arzt aufsuchen: Steigt der Blutdruck auf 180/120 mmHg oder höher an und treten Symptome wie Druck im Kopf, Nasenbluten, Schwindel oder Übelkeit auf, handelt es sich um einen hypertensiven Notfall. Akut hohe Blutdruckwerte können laut der Deutschen Hochdruckliga einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall verursachen. Wird der Bluthochdruck von starken Schmerzen, Brustenge, Atemnot, Benommenheit und/oder Taubheits- oder Lähmungsgefühlen begleitet, sollte der Notarzt (112) gerufen werden.

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Wenn keine Beschwerden auftreten, der Blutdruck aber nach mehrmaliger Messung nicht absinkt, ist auch hier eine zeitnahe ärztliche Abklärung wichtig. Dasselbe gilt, wenn das Gerät beim Blutdruckmessen unregelmäßige Herzschläge anzeigt – das ist mitunter ein Anzeichen für Vorhofflimmern. Die Herzrhythmusstörung kann vorübergehend oder chronisch sein und das Risiko für einen Schlaganfall stark erhöhen.