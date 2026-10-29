Mit dem Verlust an Kollagen im Alter, wird die Haut schlaffer und bildet vermehrt Falten.

Wie stark die Faltenbildung ist, lässt sich jedoch durch verschiedene Maßnahmen beeinflussen.

Die Hautpflege stärkt das Kollagengerüst und ästhetische Behandlungen glätten selbst tiefe Furchen.

Falten gehören zum natürlichen Alterungsprozess dazu. Medizinisch gesehen, gibt es keinen Grund, sie zu behandeln. Für viele Menschen stellen sie aber ein ästhetisches Problem dar, das einer Lösung bedarf. Doch wie lassen sich Falten vorbeugen und reduzieren? Kann die Hautpflege einen Unterschied machen? Die beiden Hautärzte Joachim Roewer und Ulrike Poliza vom Dermatologikum in Hamburg wissen mehr.

Wer frühe Faltenbildung vorbeugen möchte, sollte bei der Hautpflege auf bestimmte Wirkstoffe setzen. © iStock | undrey

Falten sind die Folge von Kollagen- und Hyaluronverlust

Dass sich die Haut mit zunehmendem Alter verändert, immer mehr Falten bildet und schlaffer wird, liegt daran, dass alle Stoffwechselprozesse im Körper langsamer ablaufen. Zudem können äußere Faktoren und ungünstige genetische Voraussetzungen die Hautalterung beschleunigen. Joachim Rower erklärt: „Falten entstehen aufgrund einer Kombination aus genetischer Veranlagung, altersbedingtem Kollagen- und Elastinabbau, die das Stützgerüst der Haut bilden, sowie Umweltfaktoren wie Sonneneinstrahlung und Rauchen.“

Hinzu kommt, dass der Körper im Alter immer weniger Hyaluronsäure bildet. Diese bindet in der Haut Wasser, was aufpolsternd und glättend wirkt. Durch den Mangel an Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure verliert die Haut mit der Zeit an Volumen und Spannkraft.

Statische Falten bilden sich nicht mehr zurück

Ob feine Linien und Falten wieder verschwinden, hängt davon ab, um welche Art von Falten es sich handelt:

Dynamische Falten werden auch als Mimikfalten bezeichnet, weil sie durch Muskelbewegungen im Gesicht ausgelöst werden. So zeigen sich etwa feine Linien um Mund, Augen und Nase, wenn wir lachen. Mit Hautalterung hat das nichts zu tun: Die Falten verschwinden wieder, wenn die Muskeln nicht beansprucht werden – zumindest ist das so, wenn die Haut elastisch ist.

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Fehlt es der Haut mit zunehmendem Alter an Elastizität, bilden sich dynamische Falten nicht mehr zurück, selbst wenn die Muskeln entspannt sind – dann hat man es mit statischen Falten zu tun. Aus feinen, kaum sichtbaren Linien werden mit der Zeit tiefe Einkerbungen. Die meisten Menschen entwickeln zuerst Stirnfalten, Zornesfalten und Falten an den Augenwinkeln, sogenannte Krähenfüße.

UV-Strahlung lässt die vorzeitig Haut altern – Sonnencreme schützt

Ganz wegbekommen kann man statische Falten nicht. Aber man kann einiges tun, um den Hautalterungsprozess zu verlangsamen und neuer Faltenbildung vorzubeugen. Eine Maßnahme, wozu Dermatologen raten, ist das konsequente Auftragen von Sonnencreme.

Denn UV-Strahlung ist eine der wichtigsten Ursachen für vorzeitige Hautalterung. Knitterfalten, die auf Hautschäden durch jahrelange UV-Belastung entstehen, haben sogar einen eigenen Namen: Aktinische Falten. Durch übermäßiges Sonnenbaden und Solariumbesuche riskiert man aber auch Hyperpigmentierung, die sich durch dunkle Pigmentflecken und Augenringe äußern kann. Sonnenschäden an der Haut sind das Ergebnis von oxidativem Stress. Dabei vermehren sich reaktive Sauerstoffmoleküle (freie Radikale) unkontrolliert und schaden gesunde Zellen. Auch Strukturproteine – darunter Kollagen und Elastin – sind Zielscheiben freier Radikale.

Zuverlässigen Schutz gegen UV-Strahlen und ihre Folgen bieten Sonnencremes mit hohem LSF. Sie sollten nicht nur im Hochsommer zum Einsatz kommen, sondern auch in der dunklen Jahreszeit. Denn auch bei kalten Temperaturen und bedecktem Himmel kommen UV-Strahlen durch. „Öko-Test“ hat die besten Sonnencremes mit LSF 50 ermittelt.

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Dermatologe empfiehlt kollagenfördernde Hautpflege gegen Falten

Auch mit der richtigen Hautpflege lassen sich Falten reduzieren und Hautschäden vorbeugen, erklärt Roewer: „Hautpflegeprodukte, die Inhaltsstoffe wie Retinol und andere Antioxidantien, Hyaluronsäure und Peptide enthalten, können dazu beitragen, die Hautfeuchtigkeit zu verbessern, den Kollagenabbau zu reduzieren, die Hautstruktur zu stärken und oxidativen Stress durch UV-Strahlung und andere Umwelteinflüsse zu kompensieren“, so der Experte.

Während Peptide die Haut straffer und elastischer machen können, lässt Hyaluronsäure Trockenheitsfältchen verschwinden und den Teint ebenmäßiger erscheinen. Hingegen können Antioxidantien vor vorzeitiger Hautalterung schützen, da sie Gegenspieler der freien Radikale sind und diese neutralisieren können. Darum werden sie auch als Radikalfänger bezeichnet. Zu den wichtigsten Antioxidantien zählen neben Retinol auch Vitamin C und Vitamin E.

Übrigens: Eine spezielle Art von Peptiden, soll eine Botox-ähnliche Wirkung haben. Wir haben einen Experten zu sogenannten „Botox“-Cremes befragt.

Nährstoffreiche Ernährung mit wenig Zucker unterstützt die Haut

Hautpflegeprodukte mit wertvollen Wirkstoffen helfen dabei, Zellschäden vorzubeugen und Zeichen der Zeit abzumildern. Noch wichtiger jedoch sind Maßnahmen, die von innen heraus das Hautbild verbessern und einer frühzeitigen Faltenbildung entgegenwirken. Denn während Cremes und Seren oberflächlich und meist nur kurzfristig wirken, können günstige Lebensstilfaktoren einen nachhaltigen Effekt haben.

Kaum etwas hat so viel Einfluss auf unsere Haut wie die Ernährung. Es gibt Lebensmittel, die laut Ernährungs-Doc Matthias Riedl den Hautalterungsprozess hinauszögern können. Wer viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und gesunde Fette zu sich nimmt, versorgt seine Haut mit Nährstoffen, die sie unter anderem für die Zell- und Kollagenbildung braucht. Genau wie in der Hautpflege sollte auch die Ernährung reich an Antioxidantien sein. Diese stecken vor allem in grünen, gelben und roten Gemüse- und Obstsorten.

Aber, Achtung: Auch wenn Obst viele Nährstoffe liefert, sollte man es nicht im Übermaß essen. Denn viele Obstsorten haben einen hohen Zuckergehalt, so etwa Ananas, Weintrauben und Mangos. Der Körper macht keinen Unterschied zwischen Fruchtzucker (Fruktose) und raffiniertem Zucker, wie er in Schokoriegeln oder Keksen vorkommt. In beiden Fällen verbinden sich die Zuckermoleküle mit den Kollagenfasern, wodurch die Haut schneller an Elastizität verliert. Dieser Prozess wird auch Glykation genannt. Aus demselben Grund sollten Lebensmittel mit einfachen Kohlenhydraten wie Süßigkeiten, Backwaren oder Weißbrot der Haut zuliebe nicht regelmäßig auf dem Speiseplan stehen.

Grünes Gemüse ist reich an zellschützenden Antioxidantien. © iStock | Foxys_forest_manufacture

Ästhetische Behandlungen sind wirksam gegen tiefe Falten

Während Lebensstilfaktoren vorbeugend gegen Faltenbildung wirken, helfen wirksame Pflegeprodukte dabei, bereits bestehende Zeichen der Hautalterung optisch etwas abzumildern. Wenn jedoch Falten erstmal da sind, lassen sie sich nicht einfach mit einem Serum oder gesunder Ernährung wegzaubern. Eine Lösung bieten ästhetische Behandlungen, mit denen selbst tiefe Falten verschwinden können.

Man unterscheidet zwischen invasiven und nicht-invasiven Behandlungen. Ulrike Poliza, die ihren Schwerpunkt in ästhetischer Dermatologie hat, erklärt: „Invasive Verfahren wie das Facelift bieten langanhaltende Ergebnisse, indem sie überschüssige Haut entfernen und das darunterliegende Gewebe straffen. Diese Methode ist besonders wirksam bei tiefen Falten und erschlaffter Haut“, so die Expertin.

Beliebt seien Dr. Poliza zufolge jedoch vor allem nicht-invasive Behandlungen mit Botox und Hyaluronsäure-Fillern: „Botox entspannt die Muskeln, die Falten verursachen, während Filler Volumen unter der Haut hinzufügen, um Falten und Linien auszugleichen.“ Aber auch mit kosmetischen, nicht-invasiven Methoden lasse sich die Haut glätten: „Laserbehandlungen und chemische Peelings können ebenfalls zur Verbesserung der Hauttextur und zur Reduzierung von Falten beitragen, indem sie die obersten Hautschichten entfernen und die Produktion von neuem Kollagen stimulieren“, so Dr. Poliza.

Zwar helfen ästhetische Behandlungen gegen Falten, allerdings müssen sie in einem gewissen Zeitabstand wiederholt werden. Je nach gewählter Methode ist nach zwei bis zwölf Monaten eine Auffrischung notwendig, um die faltenglättende Wirkung aufrechtzuerhalten.