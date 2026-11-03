Wer am Steuer zum Handy greift, muss künftig öfter mit Konsequenzen rechnen. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) setzt sich für die bundesweite Einführung sogenannter Handy-Blitzer ein.

Montag, Mittwoch, Freitag Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

„Mehr als tausend Unfälle passieren jedes Jahr durch elektronische Geräte wie Handys am Steuer – Tendenz steigend“, sagte Bilger der Deutschen Presse-Agentur. Das sei eindeutig zu viel. Innovative Technologien könnten erkennen, ob Fahrer während der Fahrt durch ein Mobiltelefon abgelenkt seien und es in der Hand hielten. Handy-Blitzer könnten so dazu beitragen, Verstöße konsequenter zu ahnden und die Verkehrssicherheit zu steigern.

Handy-Blitzer in Rheinland-Pfalz bringen erste Erfolge

In Rheinland-Pfalz habe man mit den sogenannten Monocams bereits sehr gute Erfahrungen gemacht, sagte Bilger. Für eine bundeseinheitliche Lösung brauche es nun eine Regelung im Straßenverkehrsgesetz. „Auch auf Wunsch der Bundesländer werde ich mich dafür stark machen.“

Wie ein Sprecher des Ministeriums des Inneren, für Integration und Verkehr in Rheinland-Pfalz auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte, habe die Polizei bis jetzt fünf Monocam-Systeme für insgesamt rund 200.000 Euro angeschafft. Die Geräte seien im Dezember 2025 an die fünf regionalen Polizeipräsidien verteilt worden und nun regulär im Einsatz.

Zuvor hatte die „Rheinische Post“ über ein Papier zur Verkehrsministerkonferenz in Hohenschwangau in Bayern vor knapp zwei Wochen berichtet. Darin heißt es zu Handy-Blitzern, das Bundesverkehrsministerium stehe einer Prüfung offen gegenüber, eine bundesgesetzliche Regelung im Straßenverkehrsgesetz zu schaffen. Das Ministerium teile die Ansicht, dass moderne Überwachungstechnologien ein erhebliches Potenzial besitzen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Handy-Blitzer: Wie funktionieren sie? Und welche rechtliche Grundlage gibt es für den Einsatz?

Laut ADAC wird an einer Autobahnbrücke eine hochauflösende, schräg nach unten gerichtete Kamera angebracht, die durch die Frontscheibe in das Auto hinein fotografiert. Das Monocam-System achtet auf Mobiltelefone im Bereich des Fahrenden und auf dessen entsprechende Handhaltung. Werden beide Kriterien erfüllt, löst die Kamera aus. Anschließend bewerten geschulte Polizisten die Bilder.

Rheinland-Pfalz, Mainz-Finthen: Eine Monocam steht auf einer Autobahnbrücke. © Helmut Fricke/dpa | Helmut Fricke

Doch auf welcher rechtlichen Grundlage dürfen die Aufnahmen gemacht werden? In Rheinland-Pfalz wurde dafür im März 2025 eine gesetzliche Regelung geschaffen. Der Sprecher des Innenministeriums Rheinland-Pfalz verweist auf Paragraf 30 Absatz 8 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes. Darin heißt es:

„Die Polizei darf im öffentlichen Verkehrsraum zur Verhütung der unerlaubten Benutzung von elektronischen Geräten im Sinne des § 23 Abs. 1a der Straßenverkehrs-Ordnung […] personenbezogene Daten durch den offenen Einsatz technischer Mittel zur Bildübertragung und Bildaufzeichnung erheben.“

Monocam: Welche Rolle spielen sie für die Verkehrssicherheit wirklich?

„Verkehrssicherheitsarbeit ist neben der Kriminalitätsbekämpfung und Einsatzbewältigung eines der wesentlichen Aufgabenfelder der Polizei Rheinland-Pfalz“, so der Sprecher. Langfristiges Ziel sei die sogenannte „Vision Zero“. „Das bedeutet, die Zahl der Verkehrsunfalltoten bis 2050 nahezu auf null zu senken. Diesem Ziel hat sich auch die Landesregierung Rheinland-Pfalz verschrieben“, erklärt er. Die Landesregierung werde „alles daransetzen“, tödliche Unfälle durch weitere Maßnahmen und den Einsatz moderner Technik zu reduzieren. Die Monocam sei dafür „beispielgebend“. Lesen Sie auch: Drängeln, hupen, bremsen: Warum wir im Auto schnell die Beherrschung verlieren

Was ist erlaubt und was verboten? Diese Bußgelder drohen Handysündern

Wer am Steuer beim Telefonieren mit dem Handy erwischt wird, muss laut ADAC mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Bei einer Gefährdung oder dem Verursachen eines Unfalls steigt das Bußgeld auf 150 beziehungsweise 200 Euro an. Hinzu kommen zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Telefonieren während der Fahrt ist laut ADAC nicht grundsätzlich verboten. Telefonate über eine Freisprechanlage, ein fest installiertes Fahrzeug-System oder ein Bluetooth-Headset sind erlaubt. Verboten ist es aber, das Handy während der Fahrt in die Hand zu nehmen oder ans Ohr zu halten.

Wer am Steuer abgelenkt ist, gefährdet sich und andere. Besonders bei hohem Tempo kann ein kurzer Blick aufs Handy fatale Folgen haben. © Frank Rumpenhorst/dpa | Frank Rumpenhorst

Wie zuverlässig erkennt die Monocam mögliche Verstöße?

Die erfassten Fälle prüfen Menschen nach, erklärt der Sprecher: „Die Treffer der Monocam werden durch speziell geschulte polizeiliche Kontrollkräfte manuell geprüft, sodass nur zweifelsfrei erkennbare Verstöße an die Zentrale Bußgeldstelle weitergeleitet werden.“

Wie sieht es in Bezug auf Datenschutz aus – welche Daten werden gespeichert und wie wird das sichergestellt?

Zur Datenerfassung wird der fließende Verkehr laut Innenministerium Rheinland-Pfalz an einer Kontrollstelle mit einer Videokamera gefilmt. Dabei werden die Fahrzeuge auf zwei Fahrspuren in eine Richtung erfasst. Erkennt das System, dass ein Fahrer einen potenziell ablenkenden Gegenstand wie ein Smartphone in der Hand hält, werden aus dem Livestream vier Bilder generiert, „die dem Kontrollpersonal anschließend zur weiteren Bewertung angezeigt werden.“

Diese vier Bilder zeigen: das Fahrzeug mit Datum und Uhrzeit,

das Fahrzeug 2 Sekunden später,

die Windschutzscheibe mit Fahrer und erkanntem möglichem Ablenkungsgegenstand in einer Hand,

das Kfz-Kennzeichen im Detail.

Zum Datenschutz erklärt der Sprecher des Innenministeriums in Rheinland-Pfalz, dass unbeteiligte Dritte von der Software automatisch unkenntlich gemacht würden. „Bilder von nicht bestätigten Verstößen werden unverzüglich gelöscht.“ Bestätige das Kontrollpersonal einen Verstoß, würden die Bilddaten samt ergänzender Verwaltungsdaten an die Zentrale Bußgeldstelle übermittelt. „Der Videostream wird ebenfalls nicht dauerhaft gespeichert.“

Warum wird mit Hinweisschildern auf den Einsatz der Monocam hingewiesen?

Die Monocam-Einsätze müssen für Verkehrsteilnehmer erkennbar sein. Deshalb sei vorgeschrieben, an jedem Einsatzort mit einem Hinweisschild auf die Kontrolle aufmerksam zu machen, erklärt der Sprecher.

Wo kann die Monocam eingesetzt werden – nur auf Autobahnen?

Nicht nur dort, sagt der Sprecher: „Die Monocam kann im öffentlichen Verkehrsraum eingesetzt werden. Sie ist damit nicht auf Autobahnen beschränkt, sondern kann bei geeigneten örtlichen und technischen Voraussetzungen grundsätzlich auch auf Bundes- und Landstraßen eingesetzt werden.“

mit dpa