Drei der vier Atom-U-Boote der britischen Marine sind jüngst in See gestochen – mindestens eines soll mit Atomsprengköpfen bestückt sein. Das berichteten mehrere britische Medien unter Berufung auf Marine-Insider am Mittwoch übereinstimmend.

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Der Einsatz ist ungewöhnlich: Es ist fünf Jahre her, dass drei der U-Boote gleichzeitig im Einsatz waren, berichtet die britische Zeitung „Times“. Normalerweise sind zwei im Einsatz: eines zur nuklearen Abschreckung, ein weiteres zu Übungszwecken. Alle vier U-Boote sind theoretisch in der Lage, Atomwaffen aufzunehmen. Sie sind damit Teil der nuklearen Abschreckung Großbritanniens – und der Nato. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die Bedrohung Europas durch Russland, könnte der aktuelle Einsatz auch als Signal der Abschreckung gelesen werden. Die britische Marine wollte sich zu den Einsatzzielen jedoch nicht offiziell äußern.

Nato: Zwei Atommächte in Europa

Nur einen Tag zuvor hatten die Verteidigungsminister von Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien gemeinsam angekündigt, mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen zu wollen. „Unsere Generation steht nun vor der Aufgabe, Europas Frieden und unsere Zukunft zu bewahren“, hieß es in einem gemeinsamen Gastbeitrag im „Tagesspiegel“, unter anderem im Namen von Boris Pistorius.

Die europäischen Staaten müssten eng zusammenarbeiten, „das transatlantische Band stärken und ein stärkeres Europa in einer stärkeren NATO aufbauen“, schreiben die Minister der in der sogenannten Group of Five (E5) zusammengeschlossenen Staaten. „Das ist unsere historische Verantwortung.“

Die E5-Nationen hätten „Stärken und Fähigkeiten, die sich ergänzen“, schreiben die Minister Pistorius sowie Catherine Vautrin (Frankreich), Guido Crosetto (Italien), Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Polen) und Wes Streeting (Großbritannien). „Gemeinsam verfügen wir über die größten konventionellen Streitkräfte in Europa.“ Großes wirtschaftliches Gewicht sei mit einem „starken verteidigungsindustriellen Rückgrat und technologischer Expertise“ verbunden. Und mit Frankreich und Großbritannien hätten die E5 zwei Atommächte mit ständigem Sitz im UN-Sicherheitsrat in ihren Reihen.

lro mit AFP