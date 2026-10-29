Im Ukraine-Krieg könnte es neue Bewegung in den diplomatischen Bemühungen geben. US-Präsident Donald Trump kündigte ein baldiges Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an.

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Die Waffenruhe im Ukraine-Krieg soll ausgeweitet werden. Das teilte die amerikanische First Lady Melania Trump in den sozialen Medien mit. Demnach gilt die Feuerpause inzwischen über die ukrainische Stadt Oleschky hinaus in der Region Cherson.

Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.

Wichtige Updates 20:30 Uhr Selenskyj: Neptun-Raketen zerstören russische Jagdbomber am Boden 05:39 Uhr Trump kündigt „sehr bald“ Treffen mit Putin und Selenskyj an 04:51 Uhr Melania Trump verkündet Ausweitung der Waffenruhe 22:22 Uhr Putin: Sind bereit zu Gesprächen mit USA und Ukraine Oskar Schulz Russland greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit ballistischen Raketen angegriffen. Es habe einen Einschlag im östlichen Stadtbezirk Darnyzja in einem Lagergebäude gegeben, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Demnach wurde ein Brand ausgelöst. Kurz zuvor waren etwas mehr als ein halbes Dutzend Explosionen im Stadtgebiet zu hören.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Selenskyj: Neptun-Raketen zerstören russische Jagdbomber am Boden Zwei russische Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-34 sind nach ukrainischen Angaben bei einem Raketenangriff am Boden zerstört worden. "Ich danke euch, Jungs, für das Ergebnis", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Zudem sei bei einer weiteren Attacke eine Startrampe für russische Iskander-Raketen beschädigt worden. Die Jagdbomber vom Typ Suchoi Su-34 werden zum Abwurf der gefürchteten Gleitbomben verwendet.



Nach Angaben der ukrainischen Marine gab es einen Angriff mit Neptun-Raketen auf den Militärflugplatz Marinowka im südrussischen Gebiet Wolgograd. Der Fliegerhorst ist über 450 Kilometer vom ukrainisch kontrollierten Gebiet entfernt.



Es wäre bereits der zweite erfolgreiche ukrainische Raketenangriff auf einen russischen Militärflugplatz im Oktober. Das russische Militär äußerte sich nicht dazu. Militärnahe russische Blogger bestätigten den Verlust indirekt. Unter anderem schrieb der Blogger "Fighterbomber": «Ich hoffe, dass die Erkenntnis, dass die Frontluftwaffe weiter und tiefer zurückgezogen werden muss, die obersten Befehlshaber noch rechtzeitig erreicht, bevor es nichts mehr gibt, was man zurückziehen könnte."

dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Wadephul will "Familienfoto" mit Lawrow nicht fernbleiben Außenminister Johann Wadephul will einem möglichen"Familienfoto" zusammen mit dem russischen Kollegen Sergej Lawrow beim Treffen der G20-Außenminister in den USA nicht fernbleiben. Bei Kongressen wie der Zusammenkunft der großen Industrie- und Schwellenländer am Freitag und Samstag in Atlanta "ist es automatisch so, dass es gemeinsame Fotos gibt. Es ist eben eine zentrale Aufgabe von Außenministern, miteinander zu sprechen", sagte der CDU-Politiker bei einem Auftritt mit dem Außenminister von Panama, Javier Martínez-Acha Vásquez, in der Hauptstadt Panama-Stadt. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Ukraine: 13 Tote nach russischem Angriff auf Bahnhof Durch einen russischen Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der ukrainischen Großstadt Dnipro sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. Es seien 13 Menschen ums Leben gekommen und mindestens zehn verletzt worden, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Hanscha bei Telegram. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb in sozialen Medien von einem «entsetzlichen Angriff» auf den Bahnhof, in dem demnach ein gewöhnlicher Nahverkehrszug und ein regulärer Passagierzug standen. Er forderte einmal mehr, dass Sanktionen gegen Russland nicht gelockert werden dürften, solange der Krieg andauere. Es sei Zeit für härtere Sanktionen der EU, der USA und der G7. Selenskyj veröffentlichte auch Fotos und ein Video, das demnach die Folgen der Attacke zeigt. Zu sehen sind Verletzte, die von Rettungskräften davongetragen werden und unkenntlich gemachte Tote auf dem Bahnsteig. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Lawrow reist zu G20-Außenministertreffen Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird nach Angaben aus Moskau zum G20-Außenministertreffen in die USA reisen. Im letzten Moment sei es gelungen, die Mehrheit der Fragen zu klären, sagte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Sie verwies auf Schwierigkeiten der russischen Delegation, die sie bereits zuvor angesprochen habe. Es sei der Eindruck entstanden, vor allem was die Ausgabe von Visa betreffe, dass nicht alle in Washington froh über den geplanten Besuch der russischen Delegation seien. Lawrow nimmt regelmäßig an Treffen im G20-Format teil. Bei den Ministertreffen wird der große Gipfel der Staats- und Regierungschefs vorbereitet. Die USA hatten Kremlchef Wladimir Putin zum G20-Gipfel in Miami im Dezember eingeladen und damit teilweise Kritik ausgelöst. In der G20-Runde der großen Industrie- und Schwellenländer ist Russland zwar offiziell noch Mitglied. Putin nahm allerdings zuletzt 2019 physisch an einem Gipfeltreffen teil - also vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Schiff im Schwarzen Meer von Drohne getroffen – Anrainer beraten über Sicherheit Vor der Küste Bulgariens ist erneut ein Handelsschiff von Drohnen getroffen worden. Wie die Behörden des Landes am Mittwoch mitteilten, war das unter liberianischer Flagge fahrende Containerschiff auf dem Weg nach Rumänien. Etwa 21 Seemeilen vor der nördlichen Küstenstadt Schabla schlugen demnach drei Drohnen ein. Die 18-köpfige Besatzung – bestehend aus 14 Filipinos und vier Ukrainern – konnte demnach an Bord eines bulgarischen Militärschiffs in Sicherheit gebracht werden. Der Vorfall ereignete sich während eines Treffens der Verteidigungsminister von Bulgarien, Rumänien und der Türkei zur Sicherheit im Schwarzen Meer. Wie der bulgarische Minister Dimitar Stojanow auf einer Pressekonferenz in Sofia sagte, wollen die drei Staaten ihre Zusammenarbeit angesichts der zunehmenden Drohnenangriffe auf Handelsschiffe intensivieren. Geplant seien ein verbesserter Informationsaustausch sowie der Ausbau von Frühwarnkapazitäten in der Region. Weitere Treffen sollen in Bukarest und Ankara stattfinden. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Selenskyj hofft auf Beteiligung der EU an Ukraine-Gesprächen Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Hoffnung geäußert, dass bei den für November geplanten Gesprächen mit Russland und den USA auch die EU teilnehmen werde. „Wir finden hoffentlich einen Weg, Europa einzubeziehen“, sagte Selenskyj in Den Haag. Selenskyj war in Den Haag mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rob Jetten zusammen getroffen. Wann und wo die Gespräche stattfinden sollen, ist noch nicht bekannt. Selenskyj erwartet, dass darüber erst wieder Anfang November nach den Zwischenwahlen in den USA geredet werde. Die Niederlande sagten der Ukraine eine halbe Milliarde Euro an militärischer Hilfe zu. Das solle dem Land vor allem über den kommenden Winter helfen, sagte Ministerpräsident Jetten. Zu dem Paket gehören dem Regierungschef zufolge auch Luftabwehrgeschütze und Drohnen. Zuvor hatten die Niederlande der Ukraine bereits ein Hilfspaket von insgesamt 1,2 Milliarden Euro zugesagt. Dabei geht es um nicht militärische Güter. Jetten wies darauf hin, dass Russland gerade jetzt kurz vor Winteranfang Angriffe auf zivile Ziele und wichtige Infrastruktur in der Ukraine intensiviere. Europa müsse nun geschlossen handeln und die Sanktionen gegen Russland verstärken. Selenskyj sollte am Abend auch von König Willem-Alexander empfangen werden. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Hessen zeichnet Selenskyj mit Wilhelm-Leuschner-Medaille aus Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird mit der höchsten Auszeichnung des Landes Hessen geehrt: Am 1. Dezember verleiht ihm der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die Wilhelm-Leuschner-Medaille 2026. „Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gilt als eine der herausragenden internationalen politischen Persönlichkeiten der Gegenwart“, sagte Rhein laut Mitteilung. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Selenskyjs unermüdlicher Einsatz unter anderem für die territoriale Integrität der Ukraine habe ihn weit über Europa hinaus „zu einer Symbolfigur im Kampf gegen militärische Aggression werden lassen“. Die Auszeichnung gehe gleichzeitig „an das gesamte ukrainische Volk, das unter seiner Führung als Opfer des völkerrechtswidrigen und brutalen russischen Angriffskrieges seit fast fünf Jahren nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Europa und unsere europäischen Werte verteidigt“, sagte Rhein. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Louisa Thönig Trump kündigt „sehr bald“ Treffen mit Putin und Selenskyj an US-Präsident Donald Trump hat ein baldiges Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj angekündigt. „Es wird sehr bald ein Treffen geben“, sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten. „Ich glaube, dass dabei große Fortschritte erzielt werden könnten“, fügte er mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen hinzu, den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieg zu beenden. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Louisa Thönig Melania Trump verkündet Ausweitung der Waffenruhe Die von US-First-Lady Melania Trump vermittelte Waffenruhe im Süden der Ukraine gilt nach ihren Angaben inzwischen für ein größeres Gebiet. Die zunächst auf die Stadt Oleschky begrenzte Feuerpause sei auf die gesamte Region Cherson ausgeweitet worden, teilte Trump in sozialen Medien mit.



Zudem sei der Zeitplan um zwei Tage vorgezogen worden. Damit solle die Sicherheit der Zivilbevölkerung gewährleistet und die Versorgung mit dringend benötigten Hilfsgütern erleichtert werden, erklärte die amerikanische First Lady. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Selenskyj: Mehr als 100 ballistische Raketen gegen Kiew in zwei Wochen Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut auf den Bedarf seines Landes an Flugabwehrraketen und Verzögerungen bei deren Lieferungen hingewiesen. Moskau habe innerhalb von zwei Wochen mehr als 100 ballistische Raketen gegen die Hauptstadt Kiew und ihr Umland eingesetzt, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.



Es gebe erhebliche Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrsystemen. "Und jeder hört und jeder sieht, dass es für uns gegenwärtig schwierig ist, uns gegen russische ballistische Raketen zu verteidigen", sagte er und verwies auf Opfer und Schäden.





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Putin habe betont, dass es nur dann Frieden geben könne, wenn die Interessen der Russischen Föderation "vollständig und bedingungslos" berücksichtigt würden. Demnach machte Putin die "konfrontative Politik" der EU und der Nato-Staaten dafür verantwortlich, dass der Konflikt in die Länge gezogen würde.



Wladimir Putin führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den er zu jedem Zeitpunkt beenden könnte.



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Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez erklärte, die Ukraine komme ihren Verpflichtungen im Rahmen der Waffenruhe nach. „Die Seiten halten sich an die Vereinbarungen, die wir getroffen haben“, teilte er bei Telegram mit.



Das Weiße Haus hatte die von US-First-Lady Melania Trump vermittelte Waffenruhe für Oleschky zuvor angekündigt. Die Feuerpause soll angesichts gravierender Engpässe bei Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten die Versorgung der Bevölkerung, Hilfslieferungen und die Evakuierung von Zivilisten ermöglichen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

mit dpa/AFP/epd/KNA