Im Ukraine-Krieg könnte es neue Bewegung in den diplomatischen Bemühungen geben. US-Präsident Donald Trump kündigte ein baldiges Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Die Waffenruhe im Ukraine-Krieg soll ausgeweitet werden. Das teilte die amerikanische First Lady Melania Trump in den sozialen Medien mit. Demnach gilt die Feuerpause inzwischen über die ukrainische Stadt Oleschky hinaus in der Region Cherson.
Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.
mit dpa/AFP/epd/KNA