Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp und ihr Mann fühlen sich offenbar von Hamas-Sympathisanten in der Hauptstadt eingeschüchtert. „Angst vor diesen Leuten“ hätten beide, heißt es laut einem Bericht des „Spiegel“ in einem internen Dokument. Eralp bezieht sich demnach auf Ibrahim Ibrahim, einen Hamas-Sympathisanten, der im September bei der Wahlparty der Linken in Berlin-Neukölln erschienen war.

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Bei dem Dokument handelt es sich um die von Eralp autorisierte Fassung eines Interviews, das der „Spiegel“ zu Beginn der Woche mit der Linken-Politikerin geführt hatte. In der schriftlichen Fassung, die Eralps Sprecher an das Magazin zurücksandte, waren versehentlich noch Kommentare und Anmerkungen enthalten, die Eralp und ihr Team hinterlassen hatten.

So hatte Eralp eine „Spiegel“-Frage und ihre eigene Antwort zum Hamas-Sympathisanten Ibrahim streichen lassen – und mit einem längeren, offensichtlich für den internen Gebrauch gedachten Text begründet, warum sie nicht namentlich auf ihn eingehen wolle: „Ich kann mich und meine Familie für den ‚Spiegel‘ nicht in Gefahr bringen“, schrieb Eralp laut „Spiegel“ in das Dokument. „Was machen wir jetzt? Können wir das ganze Interview stornieren?“

Elif Eralp soll Angst vor Hamas-Sympathisanten haben

Eralp will in der Hauptstadt Regierende Bürgermeisterin in einer Koalition mit Grünen und SPD werden. Ihre Angst, sich öffentlich zu konkreten Namen wie dem von Ibrahim zu äußern, begründete sie in ihren Anmerkungen: Das Landeskriminalamt habe ihr in der Vergangenheit empfohlen, „nie konkrete Namen zu nennen“, schreibt sie. „Damals ging es um OK“, was für Organisierte Kriminalität steht. „Jetzt geht’s um Leute mit Kontakten zur Hamas.“ Sie hätte das Interview „niemals zusagen dürfen“.

Eralps Sprecher lehnte am Donnerstagmorgen jeden Kommentar zur Spiegel-Geschichte ab. Auf die Anfrage unserer Redaktion, ob er den Bericht bestätigen könne, wonach die Bürgermeister-Kandidatin Angst vor Terror-Sympathisanten hat, gab es kein Dementi. Er könne dazu nichts sagen, so der Sprecher.

Das Magazin schreibt, dass Eralps Büro offenbar versehentlich nicht für die Öffentlichkeit gedachte Kommentare zu einer Interview-Autorisierung an seine Journalisten verschickt habe.

Wegner reagiert auf Eralp-Bericht: „Wegschauen darf nie die Antwort sein“

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) äußerte sich nach dem Bericht auf der Plattform X. „Natürlich darf es nicht sein, dass Politikerinnen und Politiker um ihre Familie oder um sich selbst fürchten müssen. Das gilt selbstverständlich auch für Frau Eralp“, erklärte Wegner. Zugleich warf er Teilen der Berliner Linken vor, Probleme im Zusammenhang mit Extremismus und Kriminalität zu verharmlosen. Verantwortung bedeute, Probleme offen anzusprechen und sich ihnen zu stellen.



Der CDU-Politiker verwies auf Menschen im Umfeld der Berliner Linken, die nach seiner Darstellung die Sicherheit der Stadt gefährdeten und die öffentliche Ordnung angreifen wollten. „Deshalb ist es so wichtig, den Verfassungsschutz und die Berliner Polizei zu stärken. Die Antwort darauf darf niemals sein, wegzuschauen oder zu schweigen und schon gar nicht, die Probleme zu leugnen, wie es Teile der Berliner Linken tun. Die Antwort muss sein: Probleme klar, offen und ehrlich benennen, Polizei, Verfassungsschutz und Justiz in ihrer Arbeit stärken und die Mittel des Rechtsstaats konsequent nutzen“, so Wegner weiter.



„Wer Terror verherrlicht, wer Jüdinnen und Juden bedroht, wer kriminelle Strukturen aufbaut, darf in unserer Stadt keinen Platz und schon gar nicht im Umfeld von Parteien, die Berlin regieren wollen, haben“, schrieb der Regierende Bürgermeister.

SPD-Chef Krach sieht Problem mit Hamas-Sympathisanten

Angesprochen auf die Berichterstattung des „Spiegels“, sagte SPD-Chef Steffen Krach am Morgen vor der Konstituierung des Berliner Abgeordnetenhauses, er habe noch nicht mit Elif Eralp darüber sprechen können. „Mir zeigt das, dass wir ein Problem mit Hamas-Sympathisanten und der Organisierten Kriminalität haben und beides müssen wir angehen“, sagt Krach dazu.

Der Kampf gegen die Organisierte Kriminalität stehe „ganz oben auf der Agenda“. Er sei froh darum, dass das auch klar im Sondierungspapier mit Linken und Grünen stehe. Dieser Kampf werde in den nächsten Jahren „noch intensiver“ geführt werden müssen.

Berlin GdB-Chef Weh spricht der Linken Regierungsfähigkeit ab

Zu den internen Anmerkungen von Elif Eralp im „Spiegel“-Interview sagte Stephan Weh, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP). „Es ist generell kein gutes Zeichen, wenn sich eine Frau in der Hauptstadt unsicher fühlt und selbstverständlich erhalten Frau Eralp und ihre Familie jegliche Unterstützung, wenn sie sich bedroht fühlen. Natürlich bereitet uns diese Recherche große Sorgen, denn wir reden über jemanden, der tragende Verantwortung für die Menschen in unserer Stadt übernehmen möchte.“

Zugleich sprach Weh der Linken die Fähigkeit, Berlin zu regieren, ab: „Wir haben bereits vor Wochen auf unsere Bedenken hinsichtlich der Regierungsfähigkeit der Linken hingewiesen. Dabei geht es nicht um einzelne Personen wie Frau Eralp, sondern Strukturen innerhalb der Partei, die sich in den letzten Jahren verfestigt haben und eine Gefahr für unsere Demokratie darstellen. Es ist die Partei, die diese Wahl gewonnen hat, weil sie dafür bewusst am radikalen und kriminellen Rand gefischt hat.“

Und weiter: „Die Geister, die ich rief, werde ich niemals wieder los. Es ist der Spitzenkandidatin und der Parteiführung nach wie vor nicht gelungen, diese radikalen Strömungen einzudämmen. Entweder, weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht können. Beides ist besorgniserregend. Wer es nicht vermag, parteiintern klare Richtungen vorzugeben, der kann auch nicht die deutsche Hauptstadt regieren. Denn es verstärkt sich der begründete Zweifel, dass man sich bei unangenehmen Themen und aufkommenden Problemen bewusst wegduckt. Davon haben wir in Berlin bekanntlich einige.“

lth/afp