- In den USA finden heute die als Midterms bezeichneten Zwischenwahlen statt
- Die ersten Wahllokale sind geöffnet
- Vieles deutet auf einen Sieg der Demokraten bei den Kongresswahlen hin
- In letzten Umfragen lagen sie vor den Republikanern von Donald Trump
- Der US-Präsident selbst nimmt am Wahltag keine öffentlichen Termine wahr
Die Midterms in den USA haben begonnen: Können die Republikaner von US-Präsident Donald Trump ihre Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus halten oder übernehmen die Demokraten den Kongress? Erste Erkenntnisse darüber gibt es in der Nacht auf Dienstag (deutscher Zeit), wenn um Mitternacht die ersten Wahllokale in den Vereinigten Staaten schließen.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Im Liveticker halten wir sie über die aktuellen Entwicklungen rund um die Zwischenwahlen auf dem Laufenden. Wie der Zeitplan für die Wahl aussieht, haben wir in einem separaten Text für Sie zusammengefasst. Ergebnisse der Kongresswahlen finden Sie, sobald sie vorliegen, in unserem Überblick. Wie Sie die Wahlnacht Live im TV und Stream verfolgen können, lesen Sie hier.
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fmg mit dpa/afp/kna/epd