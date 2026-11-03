Ergebnis der Midterms könnte erst nach Tagen feststehen

Bei den Kongresswahlen in den USA könnten Tage oder Wochen vergehen, bis die Mehrheitsverhältnisse feststehen. Grund dafür sind die unterschiedlichen Regularien für die Stimmauszählung in den Bundesstaaten. Wahrscheinlich ist ein Szenario mit tagelanger Ungewissheit vor allem dann, wenn die Mehrheitsverhältnisse in einer der Kongresskammern besonders eng sind.

Den Umfragen zufolge könnte das vor allem im Senat der Fall sein. Dort halten Präsident Donald Trumps Republikaner derzeit 53 von 100 Sitzen. Unter dem Strich müssten die Demokraten ihnen vier Sitze abnehmen, wollen sie künftig in der Kammer den Ton angeben.

Bei den Zwischenwahlen vor vier Jahren gab es beim Senat erst vier Tage nach der Wahl Gewissheit, für das Repräsentantenhaus sogar erst acht Tage später. Bei den Wahlen vor acht Jahren waren die Verhältnisse hingegen schon in der Wahlnacht geklärt. Auch gesetzlich vorgeschriebene Neuauszählungen wegen besonders knapper Entscheidungen oder Gerichtsprozesse zu vermeintlichen oder tatsächlichen Unregelmäßigkeiten könnten dafür sorgen, dass lange keine endgültigen Ergebnisse feststehen.