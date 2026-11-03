In den USA wird gewählt – und Deutschland schaut zu. Wer das tun will, muss allerdings lange wach bleiben. Denn erste Ergebnisse gibt es frühestens um Mitternacht, richtig spannend wird es erst in den frühen Morgenstunden. Mehrere deutsche Fernsehsender begleiten die Parlamentswahlen in Washington mit Sondersendungen, Live-Schalten und Analysen. Wir liefern einen Überblick, wo Zuschauerinnen und Zuschauer die sogenannten Midterms und die Stimmenauszählung verfolgen können:

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Die US-Midterms bei Phoenix und Das Erste

Phoenix begleitet die Wahlnacht von Dienstag auf Mittwoch durchgehend live. Um 22.15 Uhr beginnt die Berichterstattung mit einer Diskussionsrunde, ab 23 Uhr folgen aktuelle Nachrichten aus den USA. Von 0.45 bis 5 Uhr sind Live-Schalten zu Korrespondenten und Gespräche mit Experten geplant. Die Sondersendung wird auch im Ersten sowie in der ARD-Mediathek und auf den Streamingplattformen des ZDF übertragen.

Am Mittwoch startet das „ARD-Morgenmagazin“ wegen der US-Wahl bereits um 5 Uhr und damit eine halbe Stunde früher als üblich.

Alle aktuellen Entwicklungen bei den Midterms lesen Sie auch in unserem Liveblog.

Die Sondersendungen im ZDF zu den US-Kongresswahlen

Das ZDF zeigt am Dienstag und Mittwoch jeweils um 19.25 Uhr ein „ZDF spezial“ aus Washington. Auch das „heute journal“ berichtet aus der US‑Hauptstadt. Hinzu kommen Dokumentationen und ein „Auslandsjournal Spezial“ am Mittwochabend. Online begleitet ZDFheute die Wahl mit einem Liveblog rund um die Uhr. Am Mittwochmorgen startet zudem „ZDFheute live“ mit aktuellen Entwicklungen und ersten Analysen.

Midterms 2026: Das Programm von RTL und ntv

RTL berichtet am Dienstag und Mittwoch jeweils um 18.45 Uhr in „RTL Aktuell“ teilweise live aus Washington. Der Nachrichtensender ntv setzt an beiden Tagen einen Schwerpunkt auf die US-Wahl und informiert am Mittwochmorgen fortlaufend über Ergebnisse und Entwicklungen. Aktuelle Informationen und Analysen gibt es zudem auf ntv.de.

Die Zwischenwahlen bei ProSiebenSat.1 und Joyn

Die Nachrichtensendungen „Sat.1“, „ProSieben“ und „Kabel Eins“ berichten ausführlich über die Zwischenwahlen. Auf der Streamingplattform Joyn gibt es am Mittwoch ab 14.00 Uhr eine Sonderberichterstattung. Der US-Experte Andreas Etges ordnet die Ergebnisse ein, zudem sind regelmäßige Live-Schalten zu Korrespondent Axel Storm in Washington geplant.

Welt TV mit Sonderprogramm zu den US-Wahlen

Auch Welt TV begleitet die US-Zwischenwahlen mit einem umfangreichen Sonderprogramm. In der Nacht zum Mittwoch berichtet der Nachrichtensender unter dem Titel „Trumps Schicksalsnacht – Midterms USA“ von 23.45 bis 6.00 Uhr durchgehend live. Bereits am Dienstagmorgen beginnt die Sonderberichterstattung.

dpa