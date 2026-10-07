Ehemalige Spitzenbeamte werden im Ruhestand vom Staat in der Regel gut versorgt. Um ihren Lebensstandard müssen sie sich eigentlich keine Sorgen machen. Unter anderem darauf beruht das Vertrauensverhältnis zwischen dem Staat als Arbeitgeber und seinen Bediensteten.

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Nach der Festnahme des ehemaligen BND-Chefs August Hanning wegen des Verdachts der Spionage stellt sich deshalb die Frage: Was passiert, wenn das gegenseitige Vertrauen gebrochen wird? Was geschieht mit den Pensionen, sollte sich eine geheimdienstliche Agententätigkeit, eine landesverräterische Ausspähung, das Auskundschaften von Staatsgeheimnissen und ein versuchter Landesverrat, wie im Fall Hanning dem Verdächtigen vorgeworfen, bestätigen?

Beamtenverhältnis endet mit Rechtskraft einer Verurteilung

Der dbb beamtenbund und tarifunion teilte auf Anfrage mit, dass der Staat dem pensionierten Beamten die Ruhestandszahlungen komplett streichen kann. Die juristischen Experten des dbb verwiesen auf das Bundesbeamtengesetz und entsprechende Gesetzgebungen in den Ländern. „Beamte verlieren ihre Beamtenrechte, wenn sie wegen Vorsatztat rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt werden“, heißt es dort.

Konkret bezogen auf mögliche Spionagetätigkeiten führt das Gesetz aus, dass auch eine Verurteilung zu sechs Monaten Freiheitsstrafe ausreiche. Zu diesen Tätigkeiten zählen „Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit, Volksverhetzung oder, soweit sich die Tat auf eine Diensthandlung im Hauptamt bezieht, Bestechlichkeit“.

Das Beamtenverhältnis endet in beiden Fällen mit der Rechtskraft des Urteils. Danach bestehe kein Anspruch auf Besoldung und Versorgung. Zunächst würde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, auf das die anschließende Entfernung aus dem Beamtenverhältnis mit ausdrücklichem Wegfall der Beamtenversorgung folgt, so die dbb-Experten. Zuständig für die Durchführung dieser Maßnahmen sei der jeweilige Dienstherr, bei dem der Beamte in den Ruhestand getreten ist.