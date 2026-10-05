Friedrich Merz steht seit Wochen unter Druck: Nach Niederlagen der CDU bei mehreren Landtagswahlen zeigt eine aktuelle Insa-Umfrage die AfD erstmals bei 30 Prozent, die Union nur noch bei 18. Auch persönlich steht der Kanzler schlecht da: Im ARD-„Deutschlandtrend“ ist nur jeder Zehnte mit seiner Arbeit zufrieden.

Wir berichten für Sie über die Kanzler-Krise im Liveblog.

fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA