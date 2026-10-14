Die Bundesregierung ist wieder vollständig: Alexander Schweitzer (SPD) ist am Mittwoch als Bundesminister für Arbeit und Soziales vereidigt worden. Er folgt der zurückgetretenen Bärbel Bas ins Amt – und hat direkt einen vollen Schreibtisch.

Wir berichten für Sie über Kanzler-Krise und die Folgen des Rücktritts von Bärbel Bas im Liveblog.

fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA