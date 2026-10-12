Die SPD und die schwarz-rote Koalition sind an diesem Montag von einer Personalentscheidung erschüttert worden: Bärbel Bas tritt als Arbeitsministerin und als SPD-Chefin zurück. Sie begründete den Schritt in einer öffentlichen Mitteilung mit dem Tod ihrer Stieftochter und mit öffentlichen Angriffen auf sich, auch aus den Reihen des Koalitionspartners, der Union. Es kursiert auch schon ein Name für ihre Nachfolge im Ministerium: Neuer Arbeitsminister solle der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer werden. Das erfuhr diese Redaktion aus SPD-Kreisen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

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„Nach dem Tod meiner Stieftochter habe ich festgestellt, dass ich Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten. Diese möchte ich mir ausreichend nehmen“, erklärte Bas am Montagmorgen. „Darüber hinaus muss ich leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden.“

Bas fügte hinzu: „Da ich momentan nicht die Kraft aufbringen kann, kurzfristig meine Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben, habe ich mich entschieden, beide Ämter aufzugeben.“

Bas und Klingbeil kritisieren Angriffe der Union in Trauerphase

Auch SPD-Ko-Parteichef Lars Klingbeil kritisierte die Kritik aus der Union während der Abwesenheit von Bas. „Ich bin über die Entscheidung von Bärbel Bas sehr traurig. Hinter den Ämtern sind wir alle nur Menschen", erklärte der Vizekanzler. „Deshalb kann ich ihren Schritt persönlich nachvollziehen. Die Angriffe gegen sie in den letzten Tagen ihrer Trauer waren unanständig. Sowas gehört sich nicht.“

Podcast-Folge #5 Bärbel Bas über Armut als Kind und Frauen an der Spitze Meine schwerste Entscheidung 38 Min. 38 Min. Facebook X WhatsApp E-Mail

Die schwarz-rote Koalition steckt mitten in einer schwierigen Reformdebatte. Das Bündnis hatte sich im Sommer auf eine Rentenreform und sowie ein Paket zum Arbeitsmarkt geeinigt, die Bas umsetzen sollte. Streit gab es aber vor allem um die Frage, ob die Rente mit 63 erhalten wird. Die Union warf Bas vor, die Reform zu verzögen.

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Wegen des Trauerfalls in ihrer Familie hielt sich Bas in den vergangenen Wochen längere Zeit nicht in Berlin auf. Die Hintergründe waren im Regierungsviertel kein Geheimnis. In der Zeit gab es dennoch öffentliche Kritik aus den Reihen des Koalitionspartners, das hatte bei der SPD massive Verärgerung ausgelöst.

SPD-Fraktionschef zu Bas: „Die Kraft ist endlich“

„Ich habe großen Respekt vor ihrer Entscheidung", erklärte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch. „Sie trifft sie aus persönlichen Gründen, die ich zutiefst respektiere.“ Bas habe Haltung gezeigt, auch wenn es unbequem geworden sei. „Aber die Kraft ist endlich.“

Wer Bas an der SPD-Spitze nachfolgt, war am Montagmorgen offen. Nach dem starken Ergebnis von Manuela Schwesig bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern war die Ministerpräsidentin immer wieder als mögliche Parteivorsitzende genannt worden. Bisher hatte Schwesig Ambitionen auf den SPD-Vorsitz aber von sich gewiesen.

Bärbel Bas: Ein Arbeiterkind aus dem Ruhrgebiet

Die 58-jährige Bas übernahm im Mai 2025 das Arbeits- und Sozialministerium und einen Monat später auch gemeinsam mit Klingbeil den Parteivorsitz. Die zur SPD-Linken zählende Duisburgerin geriet immer wieder mit der Union aneinander. Bas gilt als Kind des Ruhrgebiets, sie stammt aus einer Arbeiterfamilie und hat sich nach einem Hauptschulabschluss bis ins Amt der Bundestagspräsidentin in der vergangenen Legislaturperiode und schließlich bis zur Arbeitsministerin hochgearbeitet.

Mit ihr war in der SPD die Hoffnung verbunden, eine andere Ansprache zu finden und sich damit auch in den Umfragen wieder nach oben zu arbeiten. Dies gelang der Partei jedoch nicht. „Niemand in der SPD ist mit der Lage der Partei zufrieden, auch Lars Klingbeil und ich nicht“, sagte Bas im August in einem Interview mit dieser Redaktion. „Seit der Bundestagswahl hängen wir in den Umfragen fest.“