Die Linke hat die Berlin-Wahl gewonnen. Und inzwischen haben Linke, Grüne und SPD ihre Sondierungen erfolgreich beendet, Streitpunkte aus dem Weg geräumt und gemeinsame Vorhaben vorgestellt. Darunter sind der Kampf gegen Mietwucher, ein Stopp des Weiterbaus der A100, Bürokratieabbau und die umstrittene Vergesellschaftung von Wohnungen. Grüne und SPD stimmten nach Abschluss der Sondierungen für gemeinsame Koalitionsgespräche. Die Linke trifft ihre Entscheidung über den Beginn von Koalitionsverhandlungen erst auf einem Parteitag am 31. Oktober.
Wir berichten über aktuelle Entwicklungen nach der Berlin-Wahl im Newsblog.
News zur Berlin-Wahl 2026
mit Material der Nachrichtenagenturen