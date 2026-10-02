02.10.2026, 12:27 Uhr

+++ Hinweis: Nach einer Neuauszählung im Wahlkreis 1 in Spandau, verringert sich die Anzahl der Sitze. Dort hat nach Angaben des Landeswahhlleiters vom Freitag (2. Oktober) nicht die CDU-Kandidatin Bettina Meißner das Direktmandat gewonnen, sondern der AfD-Kandidat Tommy Tabor. Dies wirkt sich auf die Größe des Abgeordnetenhauses aus: Statt bisher errechneter 158 Mandate sind es nach vorläufigem Stand nur noch 153 Sitze. Das endgültige Wahlergebnis wird am 12. Oktober im Landeswahlausschuss festgestellt. +++

Die Berlin-Wahl 2026 ist vorbei. Laut dem vorläufigen Ergebnis der Wahlleitung hat die Linke mit deutlichem Abstand vor der CDU gewonnen. Die AfD verbessert ihre Werte, die Grünen fallen zurück, die SPD erreicht das schlechteste Berlin-Ergebnis seit der Wiedervereinigung. BSW und FDP scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde.

Das Wahlergebnis im Überblick: Wer konnte die Wählerinnen und Wähler überzeugen? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen in Grafiken und Karten zum Abgeordnetenhauswahl 2026.

Auf unserer interaktiven Wahlkarte finden Sie die Ergebnisse aller Parteien in den ca. 1600 Wahlbezirken mit Brief- und Urnenwählern – und per Umschalter in den 78 Wahlkreisen. Die Farbe der Wahlgebiete zeigt an, welche Partei jeweils vorn liegt. Voreingestellt ist die Zweitstimme, die darüber entscheidet, nach welchem Verhältnis die Parteien ins Abgeordnetenhaus einziehen. Sie können auch auf die Erststimme umschalten, die anzeigt, welche Personen als Direktkandidierende den Wahlkreis für Ihre Partei geholt haben.

Wahlkarte: So haben ihre Nachbarn gewählt Alle Parteien, alle Kieze, alle Ergebnisse der Abgeordnetenhauswahl auf einer interaktiven Karte. Wechseln Sie die Ansicht zwischen Erst- und Zweitstimmen.

Berliner Abgeordnetenhaus: Mögliche Koalitionen – Wer kann mit wem regieren?

Noch ist unklar, wer die nächste Regierung von Berlin anführen wird. Fest steht lediglich, dass die Hauptstadt einen neuen Regierenden Bürgermeister oder eine Regierende Bürgermeisterin bekommt. Vieles spricht für die Wahlsiegerin Elif Eralp von den Linken. Amtsinhaber Kai Wegner (CDU), der seit April 2023 an der Spitze eines schwarz-roten Senats steht, verzichtete am 10. Juli auf die Spitzenkandidatur – nur 72 Tage vor der Abgeordnetenhaus-Wahl. Der neue CDU‑Spitzenkandidat Stefan Evers landete nun hinter der Linken auf Platz zwei.

Alles läuft somit auf ein Dreierbündnis mit SPD und Grünen hinaus, angeführt von den Linken oder der CDU. Der Mehrheiten-Check zeigt die Sitzverhältnisse im neuen Abgeordnetenhaus. Und schließlich zeigen wir, wer von den 847 Kandidierenden den Sprung ins Berliner Parlament geschafft hat.

Sitzverteilung und Mehrheiten-Check Das sind die Mehrheitsverhältnisse im neuen Abgeordnetenhaus. Die Sitze für die Parteien und welche Koalitionen damit möglich wären. +++ Achtung: Nach einer Neuauszählung im Wahlkreis 1 in Spandau, verringert sich die Anzahl der Sitze auf 153.+++

Die 158 Gewählten - Sie haben es ins neue Abgeordnetenhaus geschafft 847 Kandidierende haben ich zur zur Wahl gestellt. Wer einen Sitz im Berliner Landesparlament errungen hat. Filter Sie nach Partei und Geschlecht. +++ Achtung: Nach einer Neuauszählung im Wahlkreis 1 in Spandau, verringert sich die Anzahl der Sitze: Statt bisher errechneter 158 Mandate sind es nun nur noch 153 Sitze. +++

Woher kamen die Stimmen der Linken? Wie viele Stimmen sind von CDU und SPD zur anderen gewandert – und an welche Partei? Diese Wählerwanderung ist ein grober Schätzwert, der die Wanderungsströme zwischen der letzten und der aktuellen Wahl vergleicht – ermittelt vom Wahlforschungsinstitut Infratest dimap.

Das sind die Hochburgen der Parteien Wo haben die Parteien ihre besten Ergebnisse erzielt - und wo kommen überhaupt nicht an? Die jeweiligen Top- und Flop-Orte für alle angetretenen Parteien nach Zweitstimmen-Anteil.

Wählerwanderung Woher stammen mögliche Zugewinne der Parteien? Und an wen haben sie Stimmen verloren? Die Wählerwanderung zwischen 2021 und 2025

In Berlin verläuft beim Wahlverhalten schon lange keine Grenze mehr zwischen Ost und West, sondern zwischen Innenstadt und Außenbezirken. Innerhalb des Rings holten die Grünen 2023 bei der Wiederholungswahl mit 30,6 Prozent mehr als doppelt so viele Stimmen wie in den Kiezen außerhalb (14 Prozent). Den größten Unterschied in umgekehrter Richtung gab es bei der CDU, die außerhalb des Rings mehr Zuspruch fand (32,3 Prozent gegenüber 17,6 Prozent).

Diesmal hat die Linke die Kieze innerhalb des Rings erobert, ein gutes Drittel der Wählenden wollte dort eine linke Bürgermeisterin im Roten Rathaus. Auch in den Außenbezirken ist die Linke insgesamt stärkste Kraft - allerdings mit deutlich geringerem Vorsprung vor den anderen. In Richtung östlicher Stadtgrenze wird es blauer – und in den westlichen Außenkiezen schwärzer.

Ergebnis-Duell: Innenstadt vs. Außenbezirke So unterscheiden sich Gegenden innerhalb des S-Bahn-Ring von denen außerhalb des Rings beim Wahlverhalten.

Auch in den zwölf Berliner Bezirken wird eine neue Volksvertretung gewählt

Neben dem Abgeordnetenhaus wurde auch die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in jedem der zwölf Bezirke neu gewählt. Sie ist ein wichtiges Organ für die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger auf kommunalpolitischer Ebene. Bestehend aus 55 gewählten Mitgliedern überwacht sie die Arbeit des Bezirksamtes, das die eigentliche Regierung des Bezirks darstellt, und repräsentiert die Interessen der Bürger.

Alle fünf Jahre wählen die wahlberechtigten Bewohner jedes Bezirks die Verordneten der Bezirksverordnetenversammlung. Die Wahl erfolgt jedoch nicht direkt. Menschen ab 16 Jahren mit Wohnsitz in Berlin dürfen ihre Stimme an eine Partei oder eine Wahlvereinigung abgeben.

Ein Projekt des Interaktiv-Teams Von André Pätzold, Jeremias Volker, Sebastian Vollnhals, Antonia Weber und Sebastian Lammers. Weitere Anwendungen des Teams finden Sie auf der Interaktiv-Übersichtsseite.

anp