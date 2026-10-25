Die Linke hat die Berlin-Wahl im September gewonnen. Inzwischen haben Linke, Grüne und SPD ihre Sondierungen erfolgreich beendet, Streitpunkte aus dem Weg geräumt und gemeinsame Vorhaben vorgestellt. Grüne und SPD stimmten nach Abschluss der Sondierungen für gemeinsame Koalitionsgespräche. Die Linke trifft ihre Entscheidung über den Beginn von Koalitionsverhandlungen erst auf einem Parteitag am 31. Oktober. Stefan Evers (CDU) hat der SPD und den Grünen erneut Gespräche angeboten.
Montag, Mittwoch, Freitag
Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.
Derweil hat Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) im Streit um mögliche Vergesellschaftungen von großen Wohnungsbaukonzernen einen Plan vorgelegt, wie „willkürliche“ Enteignungen verhindert werden sollen. Die Berliner Linke kritisiert den Vorstoß scharf.
Wir berichten über aktuelle Entwicklungen nach der Berlin-Wahl im Newsblog.
News zur Berlin-Wahl 2026
mit Material der Nachrichtenagenturen