Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat auf den Bericht über die Sicherheitsbedenken der Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp reagiert. Eralp soll sich laut einem Bericht des „Spiegel“ aus Sorge um ihre Familie nicht öffentlich zu einer Person mit mutmaßlichen Verbindungen zur Hamas äußern wollen. Wegner betonte, Politikerinnen und Politiker dürften nicht um ihre eigene Sicherheit oder die ihrer Angehörigen fürchten müssen. Zugleich kritisierte er Teile der Berliner Linken und forderte ein konsequentes Vorgehen gegen Extremismus und Kriminalität.

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mit Material der Nachrichtenagenturen