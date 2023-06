Christian Lindner: Frau, Hochzeit, Vermögen – Lebenslauf im Überblick

Berlin.

Seit 2021 ist er Bundesfinanzminister in der Ampel-Koalition: Christian Lindner

Zuvor war es dem FDP-Chef gelungen, seine Partei wieder groß zu machen

Frau, Hochzeit, Vermögen: Die wichtigsten Infos im Überblick

FDP-Chef Christian Lindner hat binnen weniger Jahre nicht nur den Liberalen zu neuem Glanz verholfen, sondern auch sich selbst zu einem der einflussreichsten Politiker Deutschlands gemacht. Inzwischen ist er – politisch gesehen – ganz oben angelangt: Lindner ist Bundesfinanzminister im Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Doch wie hat es Lindner an die Spitze seiner Partei geschafft? Woher kommt der Politiker? Und was weiß man über seine Beziehung zu seiner Frau Franca Lehfeldt? Alle Infos.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die wichtigsten Infos zum Politiker im Steckbrief

Name Christian Lindner Geburtsdatum 7. Januar 1979 Sternzeichen Steinbock Amt FDP-Vorsitzender, Finanzminister Partei FDP Parteimitglied seit 1995 Familienstand Verheiratet Größe 1,86 Meter Wohnort Berlin

Christian Lindner – Das Wichtigste zu seinem Privatleben

Christian Lindner wurde am 7. Januar 1979 in Wuppertal geboren, wo seine Großeltern eine Bäckerei betrieben. Aufgewachsen ist der spätere Politiker aber im Bergischen Land, genauer gesagt in Wermelskirchen, rund 40 Kilometer nordöstlich von Köln. Sein Vater war Lehrer für Informatik und Mathematik – nach der Trennung der Eltern lebte Lindner aber bei seiner Mutter.

Lindner machte 1998 sein Abitur und leistete anschließend seinen Zivildienst als Hausmeister in der Theodor-Heuss-Akademie der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Während seines Studiums wurde Christian Lindner Reserveoffizier in der Luftwaffe, 2002 erhielt er den Rang eines Leutnants in der Reserve. Im September 2011 wurde Lindner zum Hauptmann in Reserve ernannt.

Ausbildung: 1999 begann Lindner ein Studium an der Universität Bonn. Das Fach seiner Wahl: Politikwissenschaften. Das Studium schloss er 2006 mit einem Magister-Abschluss ab. Noch im selben Jahr begann er unter der Leitung von Frank Decker mit der Arbeit an seiner Dissertation, die der FDP-Politiker bis heute nicht fertiggestellt hat.

1999 begann Lindner ein Studium an der Universität Bonn. Das Fach seiner Wahl: Politikwissenschaften. Das Studium schloss er 2006 mit einem Magister-Abschluss ab. Noch im selben Jahr begann er unter der Leitung von Frank Decker mit der Arbeit an seiner Dissertation, die der FDP-Politiker bis heute nicht fertiggestellt hat. Beruf: Bereits während seiner Schulzeit sammelte Lindner erste Berufserfahrung, von 1997 bis 1999 sowie erneut von 2002 bis 2004 war er als freier Unternehmensberater im Stromhandel tätig. 2000 gründete der Politiker zusammen mit drei Partnern eine Internetfirma, in der er zeitweise als Geschäftsführer aktiv war. Das Unternehmen ging nach einigen Jahren Pleite.

Bereits während seiner Schulzeit sammelte Lindner erste Berufserfahrung, von 1997 bis 1999 sowie erneut von 2002 bis 2004 war er als freier Unternehmensberater im Stromhandel tätig. 2000 gründete der Politiker zusammen mit drei Partnern eine Internetfirma, in der er zeitweise als Geschäftsführer aktiv war. Das Unternehmen ging nach einigen Jahren Pleite. Familie: 2011 heiratete Lindner die Journalistin Dagmar Rosenfeld, 2018 folgte die Trennung. Wenig später wurde die Beziehung mit Franca Lehfeldt öffentlich, die Lindner schließlich 2022 heiratete. Lehfeldt ist ebenfalls Journalistin und arbeitet für "Welt" – wo auch die erste Frau des Finanzministers tätig ist.

Christian Lindner bei der FDP: Die wichtigsten Stationen seiner Karriere

Christian Lindner ist politisch gesehen ein echter Frühstarter: Bereits mit 16 Jahren trat er in die FDP ein und gründete eine Gruppe der Jungen Liberalen in seinem Heimatort. Die Politik war für ihn zunächst ein Hobby, Lindner sagte über seine nächsten Schritte in der Partei: „Mir schien damals, die FDP in NRW müsste sich mehr für die Anliegen junger Menschen öffnen. Auf einem Landesparteitag 1998 habe ich das in der Aussprache so gesagt. Und danach auch spontan für den Landesvorstand kandidiert.“

Auf dem Parteitag hielt der junge Politiker eine mitreißende Rede, in der er eine Neuausrichtung der FDP forderte, um wieder mehr junge Menschen anzusprechen. Kurz darauf wurde er zum Landesvorsitzenden in Nordrhein-Westfalen gewählt, wo er sich neun Jahre lang um die Kinder-, Jugend- und Familienpolitik kümmerte.

Bereits mit 16 Jahren trat Christian Lindner in die FDP ein. Foto: Sergej Glanze/FUNKE Foto Services

Seit Dezember 2013 ist Christian Lindner Bundesvorsitzender der FDP. Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Bei der Bundestagswahl 2017 konnte er die Wähler für seine Partei mobilisieren und die FDP zog als viertstärkste Partei souverän in den Bundestag ein. Foto: Volker Hartmann/FUNKE Foto Service

Am 8. Dezember 2021 wurde Christian Lindner zum Bundesminister der Finanzen im Kabinett Scholz ernannt. Foto: Reto Klar/FUNKE Foto Services

In der Ampel-Regierung gilt Lindner als eine der Führungspersonen. Foto: Reto Klar/FUNKE Foto Services

Von da an war Lindners politische Karriere nicht mehr aufzuhalten. Im Jahr 2007 wurde er Mitglied des Bundesvorstands der FDP und übernahm 2009 im jungen Alter von 30 Jahren das Amt des Generalsekretärs der Partei von Gerd Niebel. Unter dem Parteivorsitzenden Guido Westerwelle widmete sich Lindner der Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms für die Partei. Nur zwei Jahre später trat er jedoch nach heftiger innerparteilicher Kritik von seinen Bundesämtern zurück. Danach konzentrierte er sich zunächst auf die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen.

Nachdem die FDP im September 2013 aus dem Deutschen Bundestag ausschied, war es wieder Zeit für einen Wechsel des Vorsitzenden: Lindner kehrte nach Berlin zurück und wurde zum Parteichef gewählt. 2017 schaffte die FDP unter ihm als viertstärkste Partei den Wiedereinzug in den Bundestag. Auch eine Regierungsbeteiligung in einer Jamaika-Koalition wäre möglich gewesen. Doch Lindner ließ die damaligen Sondierungsgespräche im November platzen und begründete dies so: Die FDP wolle lieber nicht regieren, als falsch zu regieren.

Christian Lindner: Für welche Themen setzt sich der Politiker ein?

Christian Lindner legt die Schwerpunkte seiner politischen Arbeit auf die Bereiche Wirtschaft, Finanzen, Bildung und Digitalisierung. Dabei vertritt er liberale Ansichten, spricht sich also für eine möglichst geringe Einmischung des Staats in "den Markt" aus.

Er plädiert für eine liberale Wirtschaftspolitik mit wenig staatlichen Interventionen und mehr individueller Freiheit für Unternehmen. Lindner kritisiert regelmäßig hohe Steuern und Bürokratie und argumentiert, dass sie Innovation und Wachstum hemmen würden. Als Beispiel dafür hat er sich vehement gegen eine Vermögenssteuer ausgesprochen und behauptet, dass diese vermögende Unternehmer und Investoren abschrecken würde.

In Bezug auf Bildungspolitik befürwortet Lindner eine Modernisierung des deutschen Bildungssystems. Er fordert eine stärkere Individualisierung des Lernens, um den unterschiedlichen Begabungen und Interessen der Schüler gerecht zu werden. Er ist ein Befürworter von Ganztagsschulen, um Chancengleichheit zu fördern. Lindner kritisiert die Digitalisierung an Schulen als unzureichend und fordert eine bessere technologische Ausstattung und Ausbildung von Lehrkräften in diesem Bereich.

In der Außen- und Europapolitik betont Lindner die Notwendigkeit, die EU zu reformieren und ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik zu liberalisieren. Er ist für ein stärkeres Europa, aber auch für mehr Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten. Während der Eurokrise hat er beispielsweise gegen die Rettungspakete für Griechenland gestimmt und argumentiert, dass Länder, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, die Eurozone verlassen sollten.

Christian Lindner: Erfolge und Kontroversen als Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzender

Als die FDP 2013 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte aus dem Bundestag flog, schien die Partei am Ende. Doch Christian Lindner ist es gelungen, die Liberalen wieder aufzubauen und sie zu einer modernen Alternative umzugestalten, die gerade bei jungen Wählerinnen und Wähler viel Zuspruch findet.

Seit Dezember 2013 ist Christian Lindner Bundesvorsitzender der FDP.

Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Als Finanzminister pocht Lindner auf eine strikte Einhaltung der Schuldenbremse. Das führte, gerade als die deutsche Wirtschaft nach dem russischen Einmarsch auf die Ukraine strauchelte, zu Unstimmigkeiten innerhalb der Bundesregierung.

Streit gab es auch um das sogenannte Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Habeck. Es soll die Heizungswende in Deutschland voranbringen, die FDP vermisste in den Vorschlägen aber lange eine ausreichende Technologieoffenheit und kritisierte zu starre Vorschriften. Am Ende konnte sich die Koalition jedoch auf einen gemeinsamen Gesetzentwurf einigen.