Midterms: US-Amerikaner entscheiden heute über Machtverhältnisse im Kongress

Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner stimmen heute über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington ab. Bei den Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und gut ein Drittel der 100 Senatssitze zur Wahl. Bislang halten die Republikaner von US-Präsident Donald Trump eine hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses.

Meinungsforschern und Wahlanalysten zufolge spricht einiges dafür, dass die Demokraten unter dem Eindruck von Trumps schlechten Beliebtheitswerten gestärkt aus der Wahl hervorgehen könnten. Erste Ergebnisse werden nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zu Mittwoch erwartet. Wann feststeht, wer künftig die Mehrheit in den beiden Kammern hält, ist unklar - dies könnte bei einem knappen Ergebnis auch mehrere Tage dauern. In wenigen Bundesstaaten könnte es sogar zu späteren Stichwahlen kommen.

Anders als in Deutschland gibt es nicht zu einem vorher bekannten Zeitpunkt eine Prognose für das Gesamtergebnis. Auf Basis von Hochrechnungen großer Medien wird nach und nach bekannt, welche Sitze an welche Partei gehen. Es gilt das Mehrheitswahlrecht: Entscheidend ist, welcher Kandidat jeweils am Ende die Nase vorn hat.