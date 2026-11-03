Am heutigen Dienstag finden in den USA die mit Spannung erwarteten Zwischenwahlen, die sogenannten Midterms, statt. Kurz vor der Abstimmung zeigt sich Präsident Donald Trump siegessicher. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Iowa attackierte er die Demokraten scharf und bezeichnete sie als „extreme und gefährliche Radikale“. Vor dem Supreme Court erlitt er eine Niederlage.

Wir berichten über die wichtigsten Entwicklungen rund um die Midterms in den USA im News-Blog.

fmg mit dpa/afp/kna/epd