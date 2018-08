In Berlin spielt Justin Timberlake gleich zwei Mal. Wir sind in der der Mercedes-Benz Arena mit dabei. Das Konzert live im Blog.

Konzert in Berlin Justin Timberlake in der Mercedes-Benz Arena - live im Blog

Berlin. Justin Timberlake macht auf seiner „The Man Of The Woods”-Tour Station in Berlin. Mit im Gepäck hat er natürlich auch Hits wie „Cry Me a River”, „Rock Your Body”, „SexyBack” oder „Can’t Stop the Feeling”. In der Mercedes-Benz Arena steht er gleich für zwei Auftritte auf der Bühne. Alles Wissenswerte und die besten Eindrücke vom ersten Konzert gibt es hier im Liveblog.

+++ 19 Uhr +++

Als Vorband soll die Gruppe "The Shadowboxers" spielen. Die drei Musiker aus Atlanta (USA) und spielen Pop mit Soul- und Rhythm-and-Blues-Anklängen.

+++ 18.40 Uhr +++

Einen Tag vor seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena hat Justin Timberlake am Sonnabend einen Einkaufsbummel in der City West gemacht. Der Sänger kaufte sich beigefarbene Sneaker aus Wildleder.

Justin Timberlake beim Shoppen in Berlin

Foto: Instagram/ Justin Timberlake

+++ 18.15 Uhr +++

Hinweise zum Einlass für das Timberlake-Konzert gibt die Mercedes-Benz Arena: Taschen, die größer sind als DIN-A4, sind verboten. Die Türen öffnen um 17.30 Uhr, das Konzert soll dann um 19.30 Uhr beginnen. Der Veranstalter weist darauf hin, dass es wegen Bauarbeiten zu einer veränderten Einlassituation kommen kann.

+++ 17.45 Uhr +++

Die ersten Fans sammelten sich schon am Nachmittag vor der Mercedes-Benz Arena.

+++ 17.20 Uhr +++

Wer noch zum Konzert von Justin Timberlake will: Es gibt für Sonntag und Montag noch Karten!

Mehr zum Thema:

Berlin-Bummel: Justin Timberlake shoppt in der City West

Justin Timberlake live in Berlin - Was Fans wissen müssen

( BM )