Justin Timberlake live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Man Of The Woods: Justin Timberlake kommt für zwei Konzerte nach Berlin

Konzert Justin Timberlake live in Berlin - Was Fans wissen müssen

Justin Timberlake kommt 2018 auf Tour nach Deutschland: Auf seiner „The Man Of The Woods”-Tour quer durch Europa spielt der US-Sänger im Sommer zwei Shows in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Im Gepäck: Songs aus seinem aktuellen Album "Man Of The Woods" und natürlich eine Auswahl seiner größten Hits wie „Cry Me a River”, „Rock Your Body”, „SexyBack” oder „Can’t Stop the Feeling”.

Timberlakes viertes Studioalbum "Man Of The Woods" erschien im Februar 2018, gefolgt von seinem dritten Auftritt in der Super-Bowl-Halbzeitshow, dem meist gesehenen Musikevent des Jahres. Zuletzt reiste Timberlake 2013 und 2014 mit seiner von Fans und Kritik gefeierten The "20/20 Experience World"-Tour rund um die Welt.

Wo findet das Konzert von Justin Timberlake statt?

Das Timberlake-Konzert findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Justin Timberlake in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich, allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show in der Mercedes-Benz Arena ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für die Konzerte von Justin Timberlake sind ab 80,90 Euro für den Sonntag und ab 59,70 für den Montag im Vorverkauf erhältlich. Die Tickets sind online erhältlich unter mercedes-benz-arena-berlin.de.

Wann geht es los?

Der Einlass für beide Konzerte am Sonntag (12. August) und am Montag (13. August) startet jeweils um 17.30 Uhr. Die Konzerte beginnen an beiden Tagen gegen 19.30 Uhr.

Spielt Timberlake weitere Konzerte in Deutschland?

Ja, neben dem Konzert in Berlin spielt Justin Timberlake 2018 im Rahmen der „The Man Of The Woods”-Tour" noch weitere Konzerte in Deutschland. Nach seinen Auftritten in Mannheim, Köln (21. und 22. Juli), Hamburg (8. und 9. August) und Berlin wird Timberlake am 20. und 21. August noch in Frankfurt zu sehen sein, bevor er seine Europa-Tour mit einer Station in den Niederlanden fortsetzt.

Welche Songs wird Justin Timberlake in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Justin Timberlake auf der „Man Of The Woods”-Tour am 18. Juli in Antwerpen:

Filthy Midnight Summer Jam LoveStoned SexyBack Man of the Woods Higher Higher Señorita Suit & Tie My Love Cry Me a River Mirrors Drink You Away Flannel Until the End of Time Dreams Ex-Factor Come Together Thank God I'm a Country Boy Morning Light What Goes Around... Comes Around Say Something Montana Summer Love Rock Your Body Supplies Like I Love You Can't Stop the Feeling!

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten ab September 2017 neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Justin Timberlake live in der Mercedes-Benz Arena, Sonntag und Montag (12. + 13. August 2018), Einlass jeweils ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.