Britney Spears in der Mercedes Benz-Arena in Berlin: Live-Blog zum Konzert

Berlin. Oops! She does it again. Mit ihrer preisgekrönten Las-Vegas-Show "Britney: Piece of Me" tourt Britney Spears aktuell um die Welt. Am Montagabend steht der Popstar in der Mercedes Benz-Arena in Berlin auf der Bühne. Verfolgen Sie die Highlights des Auftritts in unserem Live-Blog.

+++ 18:50 Uhr +++

Die Britney-Spears Fans freuen sich auf das Konzert. Die Mercedes Benz-Arena ist am Montagabend ausverkauft - 17.000 Menschen passen rein.

Foto: Nina Kugler / BM

+++ 18:53 Uhr +++

Die Stimmung ist gut, die Sonne scheint und die Fans kaufen sich noch kurz vor dem Konzert ein Bier oder eine Wurst.

Foto: Nina Kugler / BM

