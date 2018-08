Warum Justin Timberlake besser abliefert als Britney Spears

Berlin. 37 Jahre alt ist Justin Timberlake. Und er hat sich künstlerisch gerade mal wieder völlig neu erfunden. Ein „Man oft theWoods“, ein Mann aus den Wäldern will er nun sein. So hat er sein aktuelles Album genannt, das Anfang des Jahres erschien. Und so heißt nun auch seine Konzert-Tour, die ihn für zwei Auftritte nach Berlin gebracht hat.

Seine rund zweistündige Show eröffnet er mit einem Lied von seinem aktuellen Album, „Filthy“. Mit dem ersten Takt beginnt das Publikum zu tanzen, auch auf den bestuhlten Rängen hält es nun niemand mehr auf seinem Sitzplatz. Timberlake schafft den Spagat: Er spielt Lieder seiner aktuellen Platte, aber integriert auch mühelos seine alten Hits wie „LoveStoned“, „Sexy Back“ oder „Cry me a River“. Dazu tanzt er gemeinsam mit seinen Backround-Tänzern eine perfekt durchchoreografierte Show.

So war das Konzert in der Mercedes-Benz Arena im Liveblog

Seit etwa 30 Jahren ist Timberlake im Geschäft. Im Kindesalter zuerst im Mickey-Mouse-Club – eine Star-Schmiede, der auch Britney Spears oder Christina Aguilera angehörten – später dann als Boyband-Sänger und Teenie-Schwarm bei *NSYNC. Und schließlich, seit 2002, ist er solo unterwegs, hat 70 Millionen Platten verkauft, eine Oscar-Nominierung für den besten Song eingeheimst. Neben dem Singen schauspielert er noch und designt Mode. Ein Multi-Talent.

Vor genau einer Woche trat Britney Spears in der Mercedes-Benz Arena auf – die Ex-Freundin von Timberlake. Sie legte eine mittelmäßige Nostalgie-Show vor, mit Playback-Gesang und steif wirkendem Tanz. Timberlake hingegen begeistert sein Publikum, wegen der großen Nachfrage spielt er gleich zwei Konzerte in Berlin. Auf seinem mittlerweile fünften Studio-Album wirkt er erwachsener, bodenständig.

Britney klammert, Timberlake hat losgelassen

Er will, nach eigener Aussage, zurückkehren zu seinem Wurzeln. Er singt, er sei ein "Southern Man", also ein Mann der Südstaaten Amerikas – mit allem, was dazu gehört: Countrymusik, Natur und Lagerfeuer. Diese Lässigkeit merkt man auch seiner Show an. Er ist eben nicht mehr der Boyband-Sänger oder Mickey-Mouse-Moderator. Anders als Britney Spears, die sich an vergangene Erfolge festzuklammern scheint, hat sich Timberlake weiter entwickelt, jedoch ohne seine musikalische Vergangenheit zu vergessen. Und so fügt sich bei seinem Konzert sein 2002er Hit „Senorita“ nahtlos an seinen 2018er Hit „Higher Higher“ an.

Besonderer Highlight-Moment während der Show: Es wird ein echtes Lagerfeuer auf der Bühne entzündet. Gemeinsam mit seinen Backgroundsängern sitzt Timberlake wie bei einem Camping-Ausflug gemütlich darum. Und plötzlich stimmen seine Sänger Cover-Hits von den Beatles, Lauryn Hill, Fleetwood Mac und John Denver an, während er sie an der Gitarre begleitet. Lagerfeuer-Romantik pur! Und ein Moment, der sich so persönlich anfühlt, als säße man tatsächlich neben einem der größten Popstars unserer Zeit am Lagerfeuer.

Mehr zum Thema:

So lief das Konzert von Justin Timberlake - live im Blog

Berlin-Bummel: Justin Timberlake shoppt in der City West

Britney Spears und das Konzert ohne Gesang

Britney Spears in Berlin: So lief das Konzert