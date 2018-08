Berlin-Bummel: Justin Timberlake shoppt in der City West

Einen Tag vor seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena hat der Sänger am Sonnabend einen Einkaufsbummel in der City West gemacht.

Berlin. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit? Das trifft auf Superstar Justin Timberlake an diesem Wochenende sicher zu. Der Sänger hat am Sonnabendnachmittag die Berliner Tauentzienstraße in der Nähe des Kudamms unsicher gemacht und Sportschuhe geshoppt. Einen Tag vor seinem Konzert in der Hauptstadt.

Justin signierte auch ein Paar Schuhe

Foto: Instagram/ Justin Timberlake

Im Schuladen Solebox kaufte er diverse Sneakers und ließ seine Fans auf Instagram daran teilhaben. Obendrein signierte er noch ein Paar Schuhe mit dem Spruch „Stress is cruel“ (zu Deutsch: Stress ist grausam). Laut B.Z soll Timberlake in einem schwarzen Miet-Maybach von seiner Unterkunft im Soho House zum Geschäft gebracht worden sein.

In dem laden hat er sich einige Sneakers gekauft

Foto: Instagram/ Justin Timberlake

Am heutigen Sonntag können seine Anhänger den 37-Jährigen dann nicht nur auf Social Media, sondern gleich hautnah erleben. Der Musiker steht im Rahmen seiner „The Man Of The Woods“-Tour in der Mercedes-Benz Arena am 12. Und 13. August für insgesamt zwei Konzerte auf der Bühne. Vielleicht sogar in neuen Sneakers.

( jhe )