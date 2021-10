Schlangen am BER - Easyjet: Bis zu fünf Stunden eher da sein

Flughafen BER: Noch hält sich der erwartete Andrang am Freitagmittag in Grenzen.

Berlin. Nach dem Abfertigungschaos vom vergangenen Wochenende erwartet der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) erneut einen starken Andrang von Reisenden. Hauptreisetag ist nach aktueller Prognose der heutige Freitag mit rund 70.000 Passagieren. Alles News zur Situation am BER vor Ort lesen Sie in unserem Blog:

Volle Auslastung der Sicherheitsspuren

12.32 Uhr: Obwohl mit einer Gesamtzahl von 70.000 Passagieren heute 3000 Reisende mehr am Flughafen Berlin Brandenburg erwartet werden als am letzten Freitag, sind zwei Sicherheitsspuren weniger im Betrieb. Das führt zeitweise zur vollen Auslastung aller verfügbaren Linien und teils zu chaotischen Szenen: Mehrere Personen versuchen immer wieder, zeitgleich durch die Sicherheitstüren zu gehen, obwohl nur jeweils eine Person erlaubt ist.

Laut Polizeidirektion Berlin Brandenburg sei auf Grundlage des erwarteten Reiseaufkommens Personal für 33 Sicherheitsspuren eingeplant worden – es gibt insgesamt 36. „Viele Reisende sind aufgrund der aktuellen Berichterstattung bereits früher angereist, wodurch sich die Wellen von Ankommenden verschieben“, erklärt Polizeisprecherin Alina Müller die längeren Warteschlangen. Sie versichert jedoch: „Die Wartezeit beträgt nicht länger als 30 Minuten.“

Auch "Speedy Boarding" dauert deutlich länger

11.45 Uhr: Selbst Reisende, die das "Speedy Boarding" bei Easyjet gebucht haben, brauchen deutlich länger als sonst. Dabei sollen sie eigentlicher schneller beim Einchecken vorankommen. Einige Fluggäste befürchten, ihre Maschine zu verpassen.

Gedränge an der Sicherheitskontrolle

11.38 Uhr: Mehrere Menschen gehen zeitgleich durch die Türen an der Sicherheitskontrolle, obwohl nur eine Person zurzeit erlaubt ist. Einzelne Mitarbeiter wirken überfordert und reagieren laut. Ein Kind beginnt zu weinen, traut sich nicht durch die enge Tür und muss einen Nebeneingang benutzen.

Easyjet: Biszu fünf Stunden vor Abflug am BER sein

11.31 Uhr: Eine Reisende berichtet, dass Easyjet in seiner App empfiehlt, 3-5 Stunden vor Abflug am Flughafen BER zu sein. Sie ist deshalb bereits fünf Stunden vor ihrem Flug nach Valencia vor Ort.

Abstands- und Hygieneregeln werden nicht überall eingehalten

10.50 Uhr: Die Abstands- und Hygieneregeln werden offenbar nicht überall eingehalten. Eine wartende Frau beschreibt die Lage auf Twitter so:

In der Warteschlange. Immer wieder appetitlich, zuzusehen und beizuwohnen: Maske runter, sprühend niesen, mit der Hand abwischen, Maske wieder rauf. Love it. — Dr. Yael Adler (@DrYaelAdler) October 15, 2021

Auch im Check-In-Bereich von Air Lingus werden die Abstände nicht von allen Personen beachtet.

Warteschlangen werden immer länger

Am frühen Freitagmorgen war der Andrang im Abflugbereich noch überschaubar.

Foto: Marie Markhoff

10.45 Uhr: Zwei von 18 Sicherheitskontrollen waren am Freitagmorgen geschlossen. Die Schlangen im Abflugbereich waren zunächst überschaubar, verlängerten sich im Verlauf des Vormittags aber immer mehr. Um kurz vor 11 Uhr betrug die Warteschlange vor dem Easyjet-Schalter etwa 100 Meter.

Lufthansa und Eurowings hatten Reisenden am Donnerstag empfohlen, das Gepäck schon einen Tag vor Abflug aufzugeben.

#BER_Reisevorbereitung



Lufthansa und Eurowings bieten dir die Möglichkeit, dein Gepäck am Vorabend aufzugeben (Vorabend Check-in). Wir empfehlen dir, dies zu nutzen.

Weitere Infos: https://t.co/L1QapswUZ5 — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) October 14, 2021

Lange Schlangen bei Aegean Airlines und Ryanair

10.30 Uhr: Vor den Schaltern von Ryanair und Aegean Airlines gibt es bereits lange Warteschlangen. Ryan Air empfiehlt, zwei Stunden vor Abflug am Check-In-Schalter zu sein. Einige Fluggäste waren aber schon vier Stunden vorher vor Ort.

Mehr zum Thema Flughafen BER lesen Sie hier:

BER-Betreiber setzt zusätzliche Mitarbeiter ein

10.20 Uhr: Der Flughafenbetreiber setzt nach eigenen Angaben bereits 40 zusätzliche Kräfte aus den eigenen Reihen ein, um den Passagieren im Terminal zu helfen und die Gepäckabfertigung zu beschleunigen. Überlange Wartezeiten wie am vergangenen Samstag sollen in einer gemeinsamen Anstrengung sämtlicher Systempartner vermieden werden.

Aufwendiger Check-In wegen Corona

10 Uhr: Derzeit ist der Check-in besonders aufwendig, weil aufgrund der Corona-Pandemie die meisten Reisenden dort Corona-Tests oder Impfnachweise vorlegen müssen, um ihre Reise antreten zu können.

Lufthansa erhöht Zahl der Schalter

9.30 Uhr: Die Lufthansa kündigte an, zu den Stoßzeiten die Zahl ihrer Check-in-Schalter von zwölf auf 18 zu erhöhen. Auch in den Wartebereichen solle mehr Personal eingesetzt werden, erklärte eine Sprecherin. Die zwischenzeitlich zurückgenommene Aufforderung an die Passagiere, sich möglichst vier Stunden vor Abflug am Flughafen einzufinden, wiederholte Lufthansa nicht. Sie bat die Passagiere, ihre Unterlagen zu überprüfen und die Möglichkeiten zum Online-Check-in für Reisen in Nicht-Risiko-Gebiete zu nutzen. Die Flughafengesellschaft wies zudem erneut auf die Möglichkeit hin, das Gepäck bei Lufthansa und Eurowings bereits am Vorabend aufzugeben.

BER-Mitarbeiter melden sich als zusätzliche „Eingreiftruppe“

9 Uhr: Die zusätzliche „Eingreiftruppe“ bestehe aus BER-Mitarbeitern, die sich freiwillig gemeldet hätten, sagte der Flughafensprecher. Sie würden flexibel bis zum Ferienende am 24. Oktober eingesetzt. Sie sollen Reisende im Terminal in die richtige Schlange weisen, Fragen beantworten und bei Bedarf beim Gepäck mit anfassen. Eigentlich sind diese Aufgaben an private Dienstleister vergeben.

Passagier-Rekordwert für die Herbstferien erwartet

8.40 Uhr: Die 70.000 für Freitag erwarteten Gäste sind der bisherige Rekordwert für die Herbstferien. Am vergangenen Freitag hatten rund 67.000 Menschen den Flughafen genutzt. Für Samstag erwartet der Flughafen mit 52.000 Fluggästen etwas weniger als eine Woche zuvor. Am Sonntag soll dann mit 66 .000 Menschen wieder das Niveau vom Ferienbeginn erreicht werden.

Terminal 2 wird nicht geöffnet

8 Uhr: Am BER ist derzeit aus Kostengründen nur das Hauptterminal T1 geöffnet. Eine Öffnung des im vergangenen Jahr fertiggestellten Terminals T2 ist laut Betreibergesellschaft erst bei einem dauerhaften Andrang von täglich mindestens 70.000 Passagieren vorgesehen.