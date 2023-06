Berlin: Radweg gesperrt – Umwelthilfe will klagen

Die Posse um den Radweg an der Ollenhauer Straße in Reinickendorf setzt sich fort: Nun droht die Umwelthilfe mit einem Eilantrag.

Der Radweg an der Ollenhauerstraße ist fertig, wird aber noch nicht offiziell eröffnet.

Berlin-Reinickendorf Umwelthilfe will gegen gesperrten Radweg klagen

Berlin. Die Deutsche Umwelthilfe will juristisch gegen mögliche Einschränkungen beim Radwegeausbau in Berlin vorgehen. Konkret droht die Umwelthilfe mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht, sollte der bereits fertiggestellte Radweg auf der Ollenhauer Straße in Berlin-Reinickendorf nicht bis Montag, 3. Juli, für den Radverkehr freigegeben werden.

Zusätzlich habe die DUH über eine betroffene Mitarbeiterin Akteneinsicht in den Verwaltungsvorgang beantragt. „Es wird erwartet, dass die Sperrung ausschließlich mit politischen Gründen zusammenhängt und sich keine neuen Sachgründe ergeben haben, die eine Sperrung des fertiggestellten Radwegs begründen könnten“, teilte die DUH am Sonntag mit. Zunächst hatte der „Tagesspiegel“ über die Pläne der Umwelthilfe berichtet.

Radwege in Berlin: Verkehrsverwaltung will viele Projekte auf Eis legen

Hintergrund ist die Mitteilung der Verkehrsverwaltung, bestimmte Radverkehrsprojekte sollten nicht weiter verfolgt werden. Das gelte für solche, die den „Wegfall von Fahrstreifen, Bussonderfahrstreifen oder sonstigen Einschränkungen des ÖPNV“ beziehungsweise eine „erhebliche Beeinträchtigung von Wirtschafts- und Lieferverkehr“ zur Folge hätten oder für die mehrere Autostellplätze wegfallen müssten.

Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) steht seit dem Vorstoß massiv in der Kritik. Die Verkehrsverwaltung betonte zuletzt, dass nun eine Bestandsaufnahme bei Radwegeprojekten vorgenommen werden soll.

Radweg an der Ollenhauer Straße: Zeichen mit gelben Kreuzen überklebt

Der geplante Radweg in der Ollenhauer Straße geriet zuletzt besonders in den Fokus, weil er bereits fast fertig war. Die weißen Zeichen auf dem Asphalt, die den Radweg markieren sollten, wurden inzwischen mit gelben Kreuzen überklebt - hier sollen keine Räder mehr fahren, stattdessen dürfen wieder Autos parken.

„Der Ausbaustopp sicherer Radwege ist ein Schlag ins Gesicht für die Millionen Menschen, die regelmäßig mit dem Rad in Berlin unterwegs sind“, sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch laut Mitteilung. „Dass ein fertiggestellter Radweg nicht in Betrieb genommen wird, ist ideologischer Wahnsinn.“ Für den 2. Juli ruft die DUH zu einer Fahrraddemo auf.