Schilder geliefert In Rekordzeit: Neue Fahrradstraße für Prenzlauer Berg fertig

Berlin. Markierungen auf dem Boden weisen deutlich auf eine Fahrradstraße hin, aber sie allein genügen nicht für eine Freigabe. Erst mit Enthüllung der Verkehrsschilder wird die Neuordnung des Verkehrs amtlich – und auf der Oderberger Straße in Prenzlauer Berg ist diese Enthüllung nun im Stillen erfolgt.

Ganz ohne Eröffnungsfeier oder Pressemitteilung ist hier das schnellste Fahrradstraßen-Projekt zum Abschluss gekommen, was man im Bezirk Pankow bislang gesehen hat. Weniger als ein Monat verging vom Beginn der Fahrbahnmarkierungen in Höhe des Hotels im Stadtbad Oderberger Straße bis zur Aufbringung der letzten Piktogramme am anderen Ende kurz vor dem Mauerpark.

Oderberger Straße in Prenzlauer Berg: Zwei Erfolgsfaktoren sorgten für Tempo

So schnell kann es gehen: Die Fahrradstraße Oderberger Straße in Prenzlauer Berg war schon nach zwei Tagen als solche erkennbar. Doch zur Freigabe fehlten die Schilder.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Wie berichtet, kamen bei diesem Verkehrswende-Vorhaben zwei günstige Faktoren zusammen, die bei weniger geglückten Vorgängerprojekten in der Ossietzkystraße und Stargarder Straße fehlten. Zum einen war die beauftragte Baufirma sofort „leistungsfähig“, zum anderen profitierte das Vorhaben von verkehrsberuhigenden Maßnahmen, wie Verengungen und bremsenden Schwellen. Beides war in der Oderberger Straße schon vorab vorhanden, wie der Pankower Radverkehrsplaner Matthias Rogahn betont.

Insofern blieb in dem Fall kaum mehr zu tun, als farbige Linien auf den Boden zu ziehen, Piktogramm auf den Asphalt zu kleben und die passenden Verkehrsschilder auf die Pfosten zu setzen. Wie in der Schwedter Straße oberhalb des Mauerparks, auf der Ossietzkystraße und Stargarder Straße gilt: Autofahrer dürfen nur noch als Anlieger einbiegen – und müssen sich nach dem Tempo der Radfahrer richten, die auch nebeneinander herrollen können.

Mit dem Auto ist man nur noch „zu Gast“, wie es auf den Flugblättern des Bezirksamts Pankow zur Unterrichtung von Anwohnern heißt. Ob diese einfache Lektion Akzeptanz findet, wird sich bei den ersten Verkehrskontrollen zeigen. Denn wie bei vorigen Projekten wird auch hier die Polizei bei der Eingewöhnung der neuen Regeln helfen – zumal die örtliche Wache nur eine Straßenecke entfernt liegt.

