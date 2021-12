Rot-Rot-Schwarz in Pankow

Rot-Rot-Schwarz in Pankow „Klar machen, dass nicht jeder aufs Fahrrad umsteigen kann“

Zuständig für Ordnung, öffentlichen Raum und Pankows Straßen und Grünflächen: Manuela Anders-Granitzki (CDU), hier vor ihrem Dienstsitz in Weißensee, hat andere Vorstellungen als ihr Vorgänger.

So plant CDU-Stadträtin Manuela Anders-Granitzki in Pankow Verkehrswende und 2G-Kontrollen. So erklärt sie Terrorschutz im Mauerpark.