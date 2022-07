Berlin-Prenzlauer Berg: Hier kommt Pankows schnellste Fahrradstraße

Auf der Oderberger Straße laufen die Arbeiten rasant an. In einem Punkt ist diese Fahrradstraße weiter als die vorige nach einem Jahr.

So schnell kann es gehen: Die Fahrradstraße Oderberger Straße in Prenzlauer Berg ist schon nach zwei Tagen als solche erkennbar.

Berlin. Überlastete Baufirmen, Eröffnung im halbfertigen Zustand, Scherereien um zu kleine Schilder und verweigerte Polizeikontrollen: Fahrradstraßen in Pankow erregten zuletzt vor allem dadurch Aufmerksamkeit, dass sie Radfahrer und Behörden stressten.

Aber plötzlich ist alles anders: Schon einen Tag nach dem offiziellen Baubeginn verfügt die neue Fahrradstraße Oderberger Straße über große Piktogramme und grüne Linien auf dem Asphalt. Im Eiltempo malern Bauarbeiter Zeichen, die den Vorrang für Fahrradfahrer bedeuten. „Ja, wir kommen super voran“, freute sich einer der Männer am Dienstag. „Wir warten nur noch auf die Anordnung für den zweiten Abschnitt.“

Tatsächlich besteht die dritte Fahrradstraße Prenzlauer Bergs und die vierte im Bezirk Pankow aus zwei Teilen: Einer zwischen Schönhauser Allee und Kastanienallee vor dem Stadtbad Oderberger Straße – da sind die Arbeiten jetzt angelaufen. Und ein anderer Part zwischen Kastanienallee und Mauerpark. Was man jetzt mit bloßem Auge sieht, hatte das Bezirksamt Pankow genau so angekündigt: „Die Baufirma kann leisten. Es sind keine Probleme absehbar“, versprach Rad-Planer Matthias Rogahn im Verkehrsausschuss einen schnellen Ablauf.

Fahrradstraße Oderberger Straße: Pankow versucht den Befreiungsschlag

Dass Baufirmen leisten können, war zuletzt alles andere als selbstverständlich. Auf der Stargarder Straße, ebenfalls in Prenzlauer Berg, stockten die Arbeiten so sehr, dass dieses Projekt erst nach einem Jahr halbwegs zum Abschluss kam. Und auf der Bizetstraße in Weißensee kommt derzeit eine Baufirma dermaßen in Verzug, dass nun eine zweite Firma aushilft, wie Rogahn berichtet. Und trotzdem ist von Fortschritten auch viele Wochen nach Projektbeginn praktisch nichts zu sehen.

So wirkt das Projekt Oderberger Straße wie ein Befreiungsschlag für den Bezirk, der mit Personalmangel bei der Verkehrsplanung und wenig verlässlichen Baufirmen schwer zu kämpfen hat. Ein großer Vorteil: Gerade im Bereich des Mauerparks ist die Oderberger Straße bereits mit Schwellen und Aufpflasterungen verkehrsberuhigt.

Darum ist Prenzlauer Bergs neueste Fahrradstraße ein leichter Fall

Prenzlauer Bergs neueste Fahrradstraße ist zweigeteilt - der erste Part entsteht jetzt vor dem historischen Stadtbad Oderberger Straße.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Es braucht laut Rogahn im Prinzip fast nur noch Markierungsarbeiten und die entsprechenden Schilder. So wird die Neugestaltung bestenfalls nur eine Frage von Wochen sein – und Radfahrer können schon bald das Tempo vorgeben, offiziell nebeneinander herfahren und eine Verbannung des Durchgangsverkehrs für Autos erleben.

Ganz anders das Vorgängerprojekt auf der Stargarder Straße: Wie Senat und Bezirk nun auf Anfrage des Pankower Grünen Abgeordneten Andreas Otto bekannt geben, wartet man hier weiterhin auf die letzten Details: „Es fehlen noch die Fahrradstraßen-Piktogramme auf gesamter Länge sowie sämtliche Markierungsleistungen im Bereich der Stargarder Straße zwischen Schönhauser Allee und Greifenhagener Straße“, heißt es in dem aktuellen Bericht. Es geht also um jene Art von Piktogrammen, die auf der Oderberger Straße schon nach wenigen Tagen kleben.

