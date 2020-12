Coronavirus in Berlin Corona in Pankower Heimen: Acht Tote und 60 Infizierte

Berlin. Acht Tote und 60 Infizierte – das ist am Donnerstagmittag die Bilanz von zwei Corona-Ausbrüchen in zwei Seniorenheimen im Bezirk Pankow. Betroffen ist vor allem eine Einrichtung des Trägers Renafan in Buch, wo inzwischen sieben Menschen verstorben sind, die an Covid-19 erkrankt waren. Außerdem wurden in dem Heim 31 Bewohner und 14 Mitarbeiter mit Corona infiziert, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte.