Booster Impfung Berlin: Termine oft ausgebucht + Hier gibt's die Auffrischungsimpfung

Wir befinden uns mittlerweile in der vierten Corona-Welle. Aufgrund der zu niedrigen Impfquote steigen die Zahlen enorm an. Die Stiko spricht deshalb eine neue Empfehlung aus.

Booster Impfung Berlin: Termine in den Impfzentren sind zeitnah nicht mehr verfügbar.

In den Impfstationen in Berliner Einkaufszentren muss man oft stundenlang anstehen.

Auch bei den niedergelassenen Ärzten sind Termine schwer zu bekommen.

Berlin. Wer eine Booster-Impfung in einem Impfzentrum in Berlin erhalten möchte, muss derzeit viel Geduld aufbringen. In den Berliner Impfzentren in der Messe und in Tegel gibt es kurzfristig keine Impftermine. Wie eine Abfrage beim Termin-Buchungsportal Doctolib am Donnerstagmittag ergibt, ist aktuell der nächste verfügbare Termin in der Messe am 16. Dezember mit dem Impfstoff von Moderna. In Tegel geht es nur unwesentlich schneller: Hier ist aktuell ab dem 13. Dezember ein Booster-Termin mit dem Impfstoff von Moderna zu erhalten. Bei Biontech-Terminen ist die Wartezeit sogar noch ein wenig länger.

Am Mittwoch hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) mitgeteilt, dass man in Berlin schon nach fünf Monaten eine Auffrischungsimpfung erhalten kann. Zuvor galt eine Sechs-Monats-Frist. Ingesamt sind bislang etwa 292.000 Booster-Impfungen in Berlin verabreicht worden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) sprach sich am Donnerstag für Corona-Auffrischimpfungen für alle Menschen ab 18 Jahren aus.

Wer keine Termin-Buchung für eine Booster-Impfung vornehmen möchte, kann auch eine Spontanimpfung in sogenannten Impfstationen in Berlin erhalten. Allerdings müssen sich Impflinge dort auf lange Wartezeiten einstellen. Am Donnerstagvormittag war die Schlange vor dem Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz etwa 350 Meter lang. Impflinge müssen sich dort auf eine Wartezeit von mehreren Stunden einstellen.

Booster-Impfung in Berlin - die Impfstationen in der Übersicht

Einkaufszentrum Alexa

Grunerstraße 20, 10179 Berlin

1. Obergeschoss

täglich 10 Uhr bis 17 Uhr

Impfstoff: Comirnaty von BioNTech

Linden-Center

Prerower Platz 1, 13051 Berlin

Montag bis Freitag, 11.30 bis 18.30 Uhr, Samstag, 10.30 bis 17 Uhr

Impfstoff: Comirnaty von BioNTech

Ring Center II + III

Frankfurter Allee 113-117, 10365 Berlin

Montag bis Samstag, 9 bis 19 Uhr

Impfstoff: Comirnaty von BioNTech

Schönhauser Allee Arcaden

Schönhauser Allee 80, 10439 Berlin

1. Obergeschoss

Montag bis Samstag, 11.30 Uhr bis 18.45 Uhr

Impfstoff: Comirnaty von BioNTech

Rathaus-Center Pankow

Breite Straße 20, 13187 Berlin

1. Obergeschoss

Montag bis Samstag, 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Impfstoff: Comirnaty von BioNTech

Booster-Impfung: Andrang bei Berliner Ärzten groß

Neben den Impfungen mit und ohne Termin in Impfzentren oder Impfstationen ist eine Impfung in den Praxen der Berliner Haus- und Fachärzte möglich. Auch dort sei der Andrang mittlerweile sehr groß, wie der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, Burkhard Ruppert, sagte. Das Interesse der Impfwilligen habe in den vergangenen Tagen stark zugenommen und werde erwartungsgemäß weiter zunehmen, schrieb auch die Senatsverwaltung. Wolfgang Kreischer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin und Brandenburg, teilte mit: "Wir bitten alle Berlinerinnen und Berliner um Geduld und Nachsicht, denn die Praxen sind sehr belastet."

Eine Terminbuchung für eine Booster-Impfung bei einem niedergelassenen Arzt in Berlin ist vielfach ebenfalls über das Portal Doctolib möglich. Hier muss lediglich der eigene Standort angegeben werden. Das Portal listet dann die Adressen von nahegelegenen Arztpraxen auf, in denen eine Impfung auch für Nicht-Bestandspatienten möglich ist. Eine Doctolib-Abfrage am Donnerstagmorgen zeigte aber auch hier, dass ein kurzfristiger Termin kaum zu erhalten ist.

Auch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin hält eine Liste mit Berliner Praxen bereit, die die Impfung für Nicht-Bestandspatienten anbieten. Die Liste wird täglich aktualisiert. Aufgeführt sind dort auch Angaben, wie ein Termin vereinbart werden kann. Dies ist meist per E-Mail, telefonisch oder über Termin-Buchungsportale möglich.

